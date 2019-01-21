Как Volkswagen намерен поставить рекорд скорости

Компания Volkswagen активно внедряет технологии электрификации не только в разработке серийных машин, но и для создания гоночных автомобилей. Так, немцы, воодушевленные рекордом в известной гонке по подъему на холм Пайкс-Пик, готовят свой Volkswagen ID. R к очередному свершению на Северной петле Нюрбургринга.
Прошедшим летом полностью электрический болид Volkswagen ID. R с двумя моторами общей мощностью 680 л. с, пилотируемый Роменом Дюма, показал 7 минут 57,148 секунды на Pikes Peak International Hill Climb. Это время стало лучшим результатом за всю историю соревнования.
Теперь бренд нацелился на рекорд на Нордшляйфе. Исторический заезд запланирован на лето. Точной даты пока не сообщается.
Стоит отметить, что наивысший результат в Нюрбургринге — это практически вершина достижений автомобиля, а в некоторх случаях и бренда. Так что, инженеры Volkswagen уже плотно занимаются подготовкой «зеленого» спорткара. Дело в том, что знаменитый трек сильно отличается от дороги на Пайкс-Пик. Там совершенно разные перепады высот, и у каждой трассы свои уникальные характеристики, поэтому в первую очередь специалисты начали работать над аэродинамической составляющей авто.
За штурвал Volkswagen ID. R вновь сядет Ромен Дюма. Стоит отметить, что француз уже четыре раза завоевывал победу в 24-часовом марафоне на Нюрбургринге. Поэтому пилот не понаслышке знаком с Северной петлей — одной из самых сложных трасс в мире.
- Мысль о предстоящем выступлении уже заставляет мое сердце биться чаще. — поделился ожиданиями г-н Дюма. — Я хорошо знаю трассу, но с ID. R все будет совершенно иначе, поскольку этот автомобиль обладает исключительной динамикой ускорения и высочайшей скоростью прохождения поворотов.
Чтобы стать первым в классе электромобилей, Volkswagen ID. R придется «переплюнуть» Nio EP9. В 2017 году последний под управлением Питера Дамбрека прошел круг за 6 минут 45,9 секунды, показав самое лучшее время.