Как Volkswagen намерен поставить рекорд скорости

Прошедшим летом полностью электрический болид Volkswagen ID. R с двумя моторами общей мощностью 680 л. с, пилотируемый Роменом Дюма, показал 7 минут 57,148 секунды на Pikes Peak International Hill Climb. Это время стало лучшим результатом за всю историю соревнования.

Теперь бренд нацелился на рекорд на Нордшляйфе. Исторический заезд запланирован на лето. Точной даты пока не сообщается.

Стоит отметить, что наивысший результат в Нюрбургринге — это практически вершина достижений автомобиля, а в некоторх случаях и бренда. Так что, инженеры Volkswagen уже плотно занимаются подготовкой «зеленого» спорткара. Дело в том, что знаменитый трек сильно отличается от дороги на Пайкс-Пик. Там совершенно разные перепады высот, и у каждой трассы свои уникальные характеристики, поэтому в первую очередь специалисты начали работать над аэродинамической составляющей авто.