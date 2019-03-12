ГИБДД определилась со сроками штрафов за превышение на 10 км/ч

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил журналистам, что снижение лимита нештрафуемого превышения установленной скорости может произойти в 2020—2021 годах.

— Если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно, — считает генерал.

Он оговорился, что его принятию должно предшествовать изучение состояния дорожной сети.По его словам, на некоторых участках максимально разрешенную скорость можно увеличить.

Черников также рассказал, что инспектирование такого рода уже идет. Генерал заявил, что превышение скорости на каждый 1 км/ч увеличивает риск смерти пешехода от столкновения с машиной на 3%. Таким образом, по его мнению, превышение скорости на 20 км/ч увеличивает риск смерти на 60%.