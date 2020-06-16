Азиатский трезубец: сравнительный тест Toyota RAV4, KIA Sportage и Hyundai Tucson

Toyota RAV4 пятого поколения — наиболее свежий кроссовер в тройке. Модель показали в России в октябре прошлого года, а вот KIA Sportage и Hyundai Tucson ограничились рестайлингом. Обе модели перенесли его в 2018 году, потому «корейцы» уже примелькались, и на них не так ломают шейные позвонки при взгляде, как на «Равчик». Тем не менее, ни одну из машин язык не поворачивается обозвать серым «обмылком». Дизайн каждой самобытен.

Пытаюсь быть беспристрастным, но все равно рубленые формы «Тойоты» притягивают взгляд сильнее, нежели плавные обводы кузова «Туссана» и милая «улыбка тигра» KIA Sportage. Вместе с тем, уверен, что большинство покупателей в нынешних реалиях покорит не столько внешность, сколько цена. Поэтому на машины надо глазеть, опустив руку в карман, где деньги лежат.

А расклад цен у нас такой. Полноприводный Sportage с 2-литровым мотором в 150 сил и автоматом стоит от 1 729 900 рублей. Tucson с таким же силовым агрегатом обойдется в 1 739 000 рублей, ну а Toyota RAV4 с 2-литровым мотором в 149 сил, вариатором и всеми ведущими потянет на 2 182 500 рублей. Рациональное мышление говорит, что Sportage смотрится предпочтительнее.