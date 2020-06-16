Азиатский трезубец: сравнительный тест Toyota RAV4, KIA Sportage и Hyundai Tucson

Toyota RAV4 пятого поколения — наиболее свежий кроссовер в тройке. Модель показали в России в октябре прошлого года, а вот KIA Sportage и Hyundai Tucson ограничились рестайлингом. Обе модели перенесли его в 2018 году, потому «корейцы» уже примелькались, и на них не так ломают шейные позвонки при взгляде, как на «Равчик». Тем не менее, ни одну из машин язык не поворачивается обозвать серым «обмылком». Дизайн каждой самобытен.
Пытаюсь быть беспристрастным, но все равно рубленые формы «Тойоты» притягивают взгляд сильнее, нежели плавные обводы кузова «Туссана» и милая «улыбка тигра» KIA Sportage. Вместе с тем, уверен, что большинство покупателей в нынешних реалиях покорит не столько внешность, сколько цена. Поэтому на машины надо глазеть, опустив руку в карман, где деньги лежат.
А расклад цен у нас такой. Полноприводный Sportage с 2-литровым мотором в 150 сил и автоматом стоит от 1 729 900 рублей. Tucson с таким же силовым агрегатом обойдется в 1 739 000 рублей, ну а Toyota RAV4 с 2-литровым мотором в 149 сил, вариатором и всеми ведущими потянет на 2 182 500 рублей. Рациональное мышление говорит, что Sportage смотрится предпочтительнее.
Внутреннее пространство
Интерьер Toyota RAV4 выглядит модно, хотя спорные стилистические решения тут есть. Скажем, центральный монитор буквально выпирает из передней панели, что понравится не всем. А вот шайбы климатической системы крупные и хваткие. Отрегулировать температуру можно даже в темноте и на ощупь. Понравилась и панель приборов, с которой без проблем читается любая дорожная информация. Видно, что японцы старались и стремились сделать не так, «как у всех».
Hyundai Tucson на фоне модерновой «Тойоты» кажется проще. Но у него есть плюс, к которому, надо сказать, все уже привыкли. Богатая комплектация! За это можно простить в меру жесткий пластик отделки и упрощенную, хотя и эргономичную панель приборов. Зато тут кресла, обтянутые белой кожей с перфорацией. Стильно? Еще как!
KIA Sportage тоже не намерен сдавать позиций. Фирменные «теплые опции» всегда готовы согреть наши пятые точки, руки, а также сберечь нервы. Архитектура передней панели «Спортейджа» — классическая. «Тачскрин» по-простому «утоплен» в пластик и не мешает обзору. Монитор маловат, зато у него хороший отклик на нажатие пальцем, а софт позволяет без проблем подключить смартфон. Так что для многих такой подход будет приятнее новомодных решений.
Для тех, кто сзади
На заднем ряду RAV4 просторно, голова не упирается в крышу, а запаса пространства в коленях достаточно. Для зарядки гаджетов есть USB-разъёмы, можно разложить и подлокотник с двумя подстаканниками. При этом лючка для лыж нет. Поэтому если хотите возить длинномеры, придется складывать спинку. С этим жить можно, а вот что не совсем удобно, так это крупный центральный тоннель. Тому, кто сядет посередине, будет некуда девать ноги.
«Галерка» Tucson с теми же удобствами и их отсутствием. Тут также есть довольно широкий подлокотник с двумя подстаканниками. А под дефлекторами вентиляции разместили единственную USB-зарядку. Центральный тоннель меньше, чем в «Тойоте», но третьему пассажиру все равно будет тесновато в ногах.
У KIA Sportage диван показался чуть плотнее по краям, чем у «Туссана». В остальном, тут так же неплохо, как в родственном «Туссане».
По удобству посадки на заднем ряду выделить кого-то одного в нашей тройке непросто. Все-таки класс среднеразмерных кроссоверов очень конкурентный, и откровенных провалов по эргономике у машин нет. Поэтому я ставилю знак равенства между тремя оппонентами.
Путевые заметки
Теперь в путь. Передние кресла Toyota RAV4 с развитой боковой поддержкой цепко фиксируют корпус, когда сажусь в машину и завожу 2-литровый мотор. Прохватив по трассе с десяток километров, отмечаю, что силовой агрегат RAV4 настроен великолепно. Мне нравятся адекватные реакции на нажатие педали газа и отсутствие задержек на разгоне, столь характерные для вариатора.
На трассе «японец» приятно удивляет энергоемкостью подвески. Мелкие выщерблены асфальта ходовая просто не замечает. А вот при проезде неровностей покрупнее, чувствую, что кроссовер напрягается. В поведении появляется жесткость. Однако все под контролем, раскачки и пробоев нет.
Hyundai Tucson не уступит RAV4 по динамике разгона, лишь при старте идет некоторое запаздывание гидромеханического «автомата». Что касается подвески, то у нее такие же легковые настройки. Если съехать с трассы на грунтовку, на кузов моментально начинают передаваться вибрации. Так что лучше даже не пытаться гнать по проселку, а сбавить скорость.
Наконец, сажусь в Sportage, который с рестайлингом получил перенастроенный электроусилитель и ходовую часть. Кроссовер живо откликается на движения рулем и предсказуем на дуге поворота.
На дороге Sportage схож с «Туссаном». По ровному асфальту на KIA можно ехать сколь угодно долго, при этом получать удовольствие и не бояться, что после сотни верст, спина взмолится о пощаде. Кресла хоть и не спортивные, но весьма удобные.
Время выборов
Выбрать сильнейшего в тройке оказалось довольно сложо, ведь конкуренты близки по оснащению и могут показать зубы в ездовых дисциплинах. Если вы не очень доверяете вариатору, то корейцы манят более выноснливым классическим «автоматом». Впрочем, с бесступенчатой коробкой передач при разгоне японский претендент отнюдь не аутсайдер. К тому же, он козыряет модным костюмчиком и стильной компоновкой салона. Вероятно, за это и придется доплатить. Зато RAV4 не сильно теряет на «вторичке». Корейцы же в этом плане менее «устойчивы», хотя изначально дают больше плюшек за меньше денег. И это тоже не может не радовать. В общем, выбирать, похоже, придется сердцем.