МАДИ и судебные приставы продолжают игнорировать законы страны

Напомним, что это учреждение контролирует соблюдение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков и разметки, а так же администрирование правонарушений, связанных со стоянкой на зеленых насаждениях,

Дело, конечно, хорошее, учитывая правовой нигилизм значительной части водительской братии. Однако методы и инструменты, которыми пользуются сотрудники этого института для выявления нарушителей, вызывают недоумение даже у Верховного суда РФ.

Последний, в частности, признал практику привлечения водителя к ответственности исключительно на основании фотоматериалов, полученных с помощью пресловутого приложение ПАК ПМ (чем, как правило, и занимаются инспекторы МАДИ) недопустимой. Что, увы, нисколько не мешает им пользоваться этим приложением и выносить постановления о привлечении к административной ответственности с нарушением процедуры по сей день. Впрочем, к мнению ВС РФ по этому вопросу прислушались судьи районных судов Москвы, все чаще и чаще отменяющие мадишные «вердикты».