МАДИ и судебные приставы продолжают игнорировать законы страны

Напомним, что это учреждение контролирует соблюдение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков и разметки, а так же администрирование правонарушений, связанных со стоянкой на зеленых насаждениях,
Дело, конечно, хорошее, учитывая правовой нигилизм значительной части водительской братии. Однако методы и инструменты, которыми пользуются сотрудники этого института для выявления нарушителей, вызывают недоумение даже у Верховного суда РФ.
Последний, в частности, признал практику привлечения водителя к ответственности исключительно на основании фотоматериалов, полученных с помощью пресловутого приложение ПАК ПМ (чем, как правило, и занимаются инспекторы МАДИ) недопустимой. Что, увы, нисколько не мешает им пользоваться этим приложением и выносить постановления о привлечении к административной ответственности с нарушением процедуры по сей день. Впрочем, к мнению ВС РФ по этому вопросу прислушались судьи районных судов Москвы, все чаще и чаще отменяющие мадишные «вердикты».
Однако МАДИ и здесь умудряется регулярно нарушать закон, пытаясь содрать с автовладельцев, успешно обжаловавших постановление и отменивших штраф, их кровные. Примеров тому у редакции портала «АвтоВзгляд» более, чем достаточно, приведем лишь самый вопиющий.
Итак, 6 октября 2020 года должностное лицо МАДИ вынесло Постановление об АПН №0356043010520100602000514 (якобы имела место парковка на газоне). Гражданин, не согласившись с наглой ложью, 23 октября того же года подал жалобу в суд, который уже 30 ноября 2020 года ее удовлетворил.
Каково же было изумление человека, привлеченного к ответственности, как усматривается из содержания решения суда, незаконно, когда он узнал, что через полтора месяца после победы над МАДИ — 14 января 2021 года — судебные приставы возбудили против него исполнительное производство и вот-вот безакцептно спишут с его счетов 5000 рублей! Как такое возможно, спросите вы? А все очень просто!
По закону, любое постановление по делу об административном правонарушении не может вступить в силу, пока проходит процедуру обжалования в четко регламентированные законом сроки. Процесс этот, учитывая загруженность отечественных судов, вызванную в том числе и пандемией, может значительно растянуться, особенно если дело будет рассматриваться в нескольких инстанциях.
Поэтому МАДИ, даже прекрасно зная, что ее постановление находится в процессе обжалования (в частности, в случаях, когда жалоба в суд подается через саму МАДИ, как это по умолчанию предусмотрено законом, или же получая от привлекаемого лица уведомление с подтверждающими документами), решительно плюет на эту норму.
И, ничтоже сумняшеся, направляет акт по делу об АПН на принудительное взыскание штрафа в службу судебных приставов сразу, как заканчивается 60-дневный срок на добровольную оплату (с даты вынесения постановления).
А ФСПП с удовольствием принимает предложенные правила игры, окончательно доводя дело, как мы видим на приведенном выше примере, до полного абсурда — возбуждая производство на основании недействительного документа.
И, на наш взгляд, речь тут идет не только о полном непрофессионализме сотрудников МАДИ и ФСПП, а как минимум о халатности, если не о злоупотреблении служебным положением. Чем, как кажется многим юристам, давно пора заинтересоваться городской прокуратуре. Соответствующее заявление в которую, кстати сказать, уже готовят правозащитники.