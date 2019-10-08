Как ГИБДД лишает «прав» за совершенно безобидные нарушения ПДД

В дороге, особенно в дальней, бывает всякое. В том числе и госномер может отвалиться на ходу — пойди ищи его потом, когда обнаружишь пропажу! Если не стало переднего номерного знака, водитель обычно переставляет на его место задний (чтобы у ГИБДД претензий не вызывать) и едет дальше в сторону дома, чтобы там заказать дубликат потерянного госномера в соответствующей специализированной фирмочке.
Номерные страдания
Но как только водитель трогается с места за рулем машины без одного из номеров, он немедленно превращается в кандидата на лишение «прав». Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП, «управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков… влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения нв 1—3 месяца». Правомерность применения ст. 12.2 к случаю езды без одного из госномеров подтвердил в своем постановлении от 25 июня 2019 года и Верховный Суд РФ.
«Лишенческий» ремонт
Еще одно безобидное нарушение ПДД, за которое вполне можно лишиться «прав» — превышение скорости во время ремонта на дороге.
Частенько на многополосной скоростной трассе дорожники что-то делают на самой обочине: чистят ее, устанавливают ограждения-отбойники или, как это постоянно происходит в Москве, меняют хорошие бордюры на «более другие». При этом перед участком проведения работ почти всегда устанавливают знак ограничения скорости до 40 км/ч — даже при практически свободной проезжей части, по которой поток машин идет на скоростях около 110 км/ч.
Не сбросил до 40 км/ч — превысил скорость более чем на 60 км/ч. По ч.4 ст.12.9 КоАП за это можно лишиться «прав» на 4—6 месяцев. Хотя никаких проблем для безопасности дорожного движения от этого «преступления века» не возникало.
Чуть-чуть — не считается
Ну и еще одно классическое «нарушение», от которого никому на дороге, как говорится, ни холодно, ни жарко: любой, даже маленький, хотя бы одним колесом, но заезд на полосу встречного движения при повороте налево.
В местах, где подобным «непростительным» образом автомобилисты частенько нарушают ПДД регулярно «пасутся» наряды ДПС и как на конвейере оформляют «лишенческие» протоколы по статье 12.15 КоАП. Не ради безопасности дорожного движения, а исключительно статики для.