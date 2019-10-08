Как ГИБДД лишает «прав» за совершенно безобидные нарушения ПДД

В дороге, особенно в дальней, бывает всякое. В том числе и госномер может отвалиться на ходу — пойди ищи его потом, когда обнаружишь пропажу! Если не стало переднего номерного знака, водитель обычно переставляет на его место задний (чтобы у ГИБДД претензий не вызывать) и едет дальше в сторону дома, чтобы там заказать дубликат потерянного госномера в соответствующей специализированной фирмочке.

Номерные страдания

Но как только водитель трогается с места за рулем машины без одного из номеров, он немедленно превращается в кандидата на лишение «прав». Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП, «управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков… влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения нв 1—3 месяца». Правомерность применения ст. 12.2 к случаю езды без одного из госномеров подтвердил в своем постановлении от 25 июня 2019 года и Верховный Суд РФ.

«Лишенческий» ремонт

Еще одно безобидное нарушение ПДД, за которое вполне можно лишиться «прав» — превышение скорости во время ремонта на дороге.