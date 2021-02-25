Как продлить срок хранения «красивых» госномеров в ГИБДД

Одни автомобилисты относятся к цифрам и буквам на регистрационных знаках совершенно безразлично, другие же — готовы тратить время и деньги (зачастую немалые) на то, чтобы «перехватить» приглянувшиеся «номера». Кто-то и не гонится за «блатными» табличками, а по счастливой случайности получает легко запоминаемые числа, расставаться с которыми при перепродаже машины совсем не хочется.
Вне зависимости от того, по какой причине вы желаете «перевесить» регзнаки со старого автомобиля на новый, сделать это вполне реально. Нужно лишь обратиться с заявлением в любое отделение ГИБДД, оплатить госпошлину, получить другие «номера» (чтобы потом продать машину с ними) и оформить хранение прежних «красивых» табличек. К слову, если раньше они передавались гаишникам, то теперь владелец забирает их с собой.
Здесь важно помнить о том, что с недавних пор закон запрещает «консервировать» госномера, если код региона на них не соответствует региону прописки собственника. А максимальный срок хранения регзнаков отныне — 1 год (раньше было 360 дней, еще раньше — 180).
Допустим, вы, следуя инструкции, получили свежие «номера», свои старые закинули на антресоль и приступили к поискам покупателя. Продать машину получилось быстро, а вот с приобретением новой возникли сложности. Прошел месяц, два, три, шесть, одиннадцать. Срок хранения «красивых» регзнаков уже подходит к концу, а «прицепить» их не к чему. Что же делать в такой ситуации?
Напрашивается логичный вопрос: быть может, стоит написать заявление на продление? Увы, такая опция у гаишников, даже несмотря на то, что они больше не хранят пластины в своих подсобных помещениях, не предусмотрена. Кто не успел, тот опоздал. Если регистрационные знаки не нашли за год применения, «резерв» в электронной базе аннулируется, и эти «номера» переходят к другому автовладельцу в случайном порядке.
Чтобы выяснить, почему собственник не может продлить срок хранения регзнаков, портал «АвтоВзгляд» обратился непосредственно в МВД. И вот, что нам ответили в «компетентном подразделении» ведомства.
— Проведенный анализ расходования специальной продукции Госавтоинспекции показал, что увеличение сроков сохранения ГРЗ послужит причиной возникновения дефицита буквенных и числовых комбинаций. В связи с изложенным можно сделать вывод о нецелесообразности увеличения сроков сохранения таких ГРЗ, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию в МВД России.
Проще говоря, гаишники опасаются, что из-за продления сроков хранения регзнаки в стране попросту закончатся. А если не закончатся, то сильно усложнится и без того непростая ситуация с регистрацией стремительно растущего автопарка. Мотив, скажем прямо, сомнительный. Конечно, у некоторых таблички и могут «валяться» дома годами, но в большинстве своем водители их «консервируют», чтобы в дальнейшем использовать. Да и сколько таких номеров в целом по стране? Кот наплакал…
Ну а пока у автовладельцев, не успевающих «забрать» с хранения свои регзнаки, вариант только один. Обзавестись каким угодно автомобилем — лишь бы он не доставил хлопот при регистрации в ГИБДД — и установить «красивые» госномера на него. Хотя есть и другое решение: отпустить удачную буквенно-числовую комбинацию «с миром». Особенно, если в свое время она досталась вам случайно, а не за бешеные деньги — это ведь просто числа.