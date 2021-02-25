Как продлить срок хранения «красивых» госномеров в ГИБДД

Одни автомобилисты относятся к цифрам и буквам на регистрационных знаках совершенно безразлично, другие же — готовы тратить время и деньги (зачастую немалые) на то, чтобы «перехватить» приглянувшиеся «номера». Кто-то и не гонится за «блатными» табличками, а по счастливой случайности получает легко запоминаемые числа, расставаться с которыми при перепродаже машины совсем не хочется.

Вне зависимости от того, по какой причине вы желаете «перевесить» регзнаки со старого автомобиля на новый, сделать это вполне реально. Нужно лишь обратиться с заявлением в любое отделение ГИБДД, оплатить госпошлину, получить другие «номера» (чтобы потом продать машину с ними) и оформить хранение прежних «красивых» табличек. К слову, если раньше они передавались гаишникам, то теперь владелец забирает их с собой.

Здесь важно помнить о том, что с недавних пор закон запрещает «консервировать» госномера, если код региона на них не соответствует региону прописки собственника. А максимальный срок хранения регзнаков отныне — 1 год (раньше было 360 дней, еще раньше — 180).