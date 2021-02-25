Мишустин отложил запуск реформы техосмотра на полгода

— С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса, — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

— В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, — цитирует главу правительства ТАСС.

Напомним, что в последнее время страховщики и всевозможные «эксперты страховой отрасли» наперебой верещали в СМИ о полной неготовности существующей в нашей стране системы обязательного техосмотра машин к работе по новым условиям, вступающим в силу с 1 марта. Видимо, им таки удалось достучаться до правительства.