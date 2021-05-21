Что делать, если ГИБДД оштрафовала за одно нарушение дважды

Упоминая ч.5 ст. 4.1 КоАП, важно понимать, что здесь главенствующую роль играет конкретное место и время, в которое было допущено нарушение. То есть речь идет о тех ситуациях, когда одно дорожное «преступление» фиксируется дважды. Например, 12 мая 2020 года в 13 часов 53 минуты и 12 секунд вы пересекаете сплошную линию разметки, и ваш маневр попадает в объективы сразу двух придорожных камер.

Через какое-то время вам, соответственно, «прилетает» два штрафа — да, фотографии сделаны с разных ракурсов, но нарушение и время, в которое это самое нарушение было допущено, одно. В подобном случае водителю не то, что можно, а даже нужно оспорить наказание, подав жалобу в ведомство, выписавшее постановление. Конкретно в этой ситуации с разметкой — в ГИБДД.

Или другой пример, когда имеет смысл «бодаться» с правоохранителями: неоплаченный проезд по скоростной дороге, оборудованной безбарьерной системой «Свободный поток». Ст.12.21.4 КоАП предусматривает штраф в размере 1500 рублей для легковушек и 5000 целковых для грузовиков. Но в примечании №2 сказано, что водитель может быть наказан только один раз в сутки. Получили два или более постановления — смело обжалуйте.