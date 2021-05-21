Что делать, если ГИБДД оштрафовала за одно нарушение дважды

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель, пожаловавшийся на комплексы автоматической фото- и видеофиксации, выписавшие ему сразу несколько штрафов за, вроде как, одно нарушение. Герой этой истории выехал на грузовом автомобиле в крайний левый ряд на многополосной трассе (не для разворота или поворота налево) и через несколько дней получил за это целых пять «писем счастья».
А всему виной — пробка, из-за которой водитель долго не мог (читай — не пытался) уйти на «разрешенную» полосу. Но является ли затор в данном случае «смягчающим обстоятельством» — должны ли гаишники его учитывать, подписывая постановления? Каковы реальные шансы оспорить «лишние» штрафы в подобной ситуации, ссылаясь на ч.5 ст. 4.1 КоАП, которая запрещает привлекать граждан к ответственности за одно и то же нарушение? Давайте разбираться.
Упоминая ч.5 ст. 4.1 КоАП, важно понимать, что здесь главенствующую роль играет конкретное место и время, в которое было допущено нарушение. То есть речь идет о тех ситуациях, когда одно дорожное «преступление» фиксируется дважды. Например, 12 мая 2020 года в 13 часов 53 минуты и 12 секунд вы пересекаете сплошную линию разметки, и ваш маневр попадает в объективы сразу двух придорожных камер.
Через какое-то время вам, соответственно, «прилетает» два штрафа — да, фотографии сделаны с разных ракурсов, но нарушение и время, в которое это самое нарушение было допущено, одно. В подобном случае водителю не то, что можно, а даже нужно оспорить наказание, подав жалобу в ведомство, выписавшее постановление. Конкретно в этой ситуации с разметкой — в ГИБДД.
Или другой пример, когда имеет смысл «бодаться» с правоохранителями: неоплаченный проезд по скоростной дороге, оборудованной безбарьерной системой «Свободный поток». Ст.12.21.4 КоАП предусматривает штраф в размере 1500 рублей для легковушек и 5000 целковых для грузовиков. Но в примечании №2 сказано, что водитель может быть наказан только один раз в сутки. Получили два или более постановления — смело обжалуйте.
Но вернемся к нашей истории со штрафами за движение грузовика в левой полосе. Их можно было бы оспорить лишь в том случае, если бы все эти полчаса, за которые камеры зафиксировали пренебрежение Правилами пять раз, машина стояла неподвижно, что отчетливо просматривалось бы на фотографиях. Но автомобиль пусть и небыстро, но все же ехал — следовательно, нарушение совершалось повторно, наказания правомерны.
Здесь можно провести аналогию с другими популярными водительскими «шалостями» — скажем, с тем же превышением максимальной разрешенной скорости. Вы едете 115 км/ч там, где ограничение составляет 90 км/ч, и за 5 километров пути получаете три штрафа. Казалось бы, тоже — нарушение одно, однако оно зафиксировано в разных местах в разное время. Аналогично — при движении без полиса ОСАГО или с чрезмерной тонировкой боковых стекол.
Каждый гаишник, встретившийся водителю на пути, имеет полное право наказывать его рублем. Конечно, получив на руки первое постановление, можно надеяться избежать штрафа повторно, предъявляя бумагу и убеждая сотрудника в том, что вы как раз едете решать проблему — в страховую компанию или сервис. Но окончательное решение — удвоить сумму или ограничится предупреждением — все равно остается за полицейским.