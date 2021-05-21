Какой диапазон оборотов мотора быстрее всего убьет силовой агрегат

Многие начинающие водители бояться «крутить» мотор, а зря. Ведь даже если стрелка тахометра достигнет красной зоны, сработает отсечка, которая убережет агрегат от «перекрута». Но все это должно быть кратковременно, скажем, только при обгонах, иначе проблем не избежать.
Дело в том, что на высоких оборотах многократно возрастают нагрузки на двигатель и коробку передач. У агрегата может увеличиться расход масла на угар, а еще он может перегреться. Это происходит из-за того, что забиты радиаторы системы охлаждения или очень давно не меняли антифриз. Если в систему охлаждения залит дешевый тосол, то увеличение температурного режима из-за работы на высоких оборотах способно вызвать пожар, ведь некачественная жидкость хорошо горит.
При долгом движении на высоких скоростях, когда обороты двигателя «играют» от 4500 до 6000 об/мин, легко прикончить и вариатор, потому как рабочая жидкость там нагреется до высоких температур.
Но и низкие обороты не прибавляют ресурса узлам авто. Если ехать «экологично», то есть выбирать более высокие передачи, когда коленвал вращается в пределах 1000—1200 об/мин, возникает ситуация, когда двигатель так же работает под повышенной нагрузкой. У такого мотора меньше давление в системе смазки, хуже заряжается АКБ. При этом сильнее всего достается механической коробке передач, где смазка шестерен происходит разбрызгиванием. В такой КП возникает масляное голодание и от этого страдают подшипники валов. Наконец, регулярная езда на низких оборотах приводит к тому, что двигатель забивается отложениями и перестает тянуть.
Чтобы силовой агрегат прожил долго, постарайтесь ездить в диапазоне 1800—3000 об/мин. Если обороты падают ниже, есть смысл сбросить передачу или перевести АКП в спортивный режим, где автоматика настроена так, чтобы можно было покрутить силовой агрегат. Что касается долгого движения по трассе, то достаточно ехать со скоростью 100 км/ч и делать остановки. Так и автомобиль остынет, и водитель спину разомнет.