Как легально улучшить свет фар и не навредить автомобилю

Прежде всего не стоит ставить в какую-нибудь нашемарку китайский ксенон, потому как рискуете лишиться «прав». В этом случае любой гаишник обвинит вас в нарушении ст. 12.5 КоАП. Мол, тип световых приборов не соответствует конструкции транспортного средства.
Также не нужно менять штатные лампы на более мощные. Скажем, 80-ваттные. Свет действительно станет ярче, но от повышенной температуры внутри блок-фары потрескаются светоотражатели, да и сам «визор» может оплавится. Не всегда помогает и полировка внешней поверхности светового прибора. Стекло после процедуры нередко становится матовым, а пластик может покрыться еще большим количеством царапин.
Один из самых простых способов решения проблемы — установка ламп стандарта E1 (их отличают по маркировке в кружочке). Изделия выдают наиболее благоприятный для человеческого глаза спектр — 5200 Кельвинов. Свет у расходников белый, очень близкий к дневному: такой освещает дорогу лучше всего. Некоторые производители пытаются добиться похожего эффекта с помощью специального состава газа в колбе. Не стоит обращать внимание на подобные предложения. Они заметно дороже и менее эффективны.
Другой способ — провести легальный тюнинг, то есть установить светодиодные линзы в сборе. Но перед покупкой важно смотреть на маркировку. Товар обязан соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН 112−01, пункт 6.2.4 «Измерение освещенности ближнего света фары».
Еще должен прилагаться сертификат от аккредитованной Росстандартом фотометрической лаборатории. Только тогда переделка допустима. Заметим, что линзы вставляются довольно быстро, ведь посадочные места адаптированы под штатный крепеж.
А на некоторых моделях все решается еще проще. Например, дорестайлинговые Hyundai Solaris и Kia Rio часто ругали за плохой свет. Причина в том, что внутри каждой корейской фары есть специальный колпачок, закрывающий лампу. Этот небольшой элемент помогает уменьшать засветки. Удалив запчасть, машины буквально «прозревают». При этом любой техосмотр автомобили проходят без проблем.