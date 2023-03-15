Как легально улучшить свет фар и не навредить автомобилю

Прежде всего не стоит ставить в какую-нибудь нашемарку китайский ксенон, потому как рискуете лишиться «прав». В этом случае любой гаишник обвинит вас в нарушении ст. 12.5 КоАП. Мол, тип световых приборов не соответствует конструкции транспортного средства.

Также не нужно менять штатные лампы на более мощные. Скажем, 80-ваттные. Свет действительно станет ярче, но от повышенной температуры внутри блок-фары потрескаются светоотражатели, да и сам «визор» может оплавится. Не всегда помогает и полировка внешней поверхности светового прибора. Стекло после процедуры нередко становится матовым, а пластик может покрыться еще большим количеством царапин.

Один из самых простых способов решения проблемы — установка ламп стандарта E1 (их отличают по маркировке в кружочке). Изделия выдают наиболее благоприятный для человеческого глаза спектр — 5200 Кельвинов. Свет у расходников белый, очень близкий к дневному: такой освещает дорогу лучше всего. Некоторые производители пытаются добиться похожего эффекта с помощью специального состава газа в колбе. Не стоит обращать внимание на подобные предложения. Они заметно дороже и менее эффективны.