Период 50-процентной «скидки» на штрафы ГИБДД будет увеличен

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию проект поправок в КоАП, который формулирует юридический механизм продления свыше 20 дней периода, в течение которого можно платить половину штрафа за нарушение ПДД.
Максим Строкер

Члены комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству решили рекомендовать депутатам нижней палаты парламента принять правительственный законопроект, в котором прописывается механизм продления льготного срока при уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Таким образом, была поддержана правительственная поправка в КоАП, согласно которой суд или должностное лицо, оформившее постановление, получит возможность восстанавливать двадцатидневный срок, в течение которого можно оплатить наложенное административное взыскание в 50-процентном объеме.

Основанием для продления срока «скидки» станет доставка почтой копии постановления о штрафе уже после истечения льготных 20-дней.

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11 сентября 2018
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