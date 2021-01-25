Как российские светофоры провоцируют на нарушения ПДД

Сейчас светофор — это сложное устройство, на которое действует целый ряд стандартов. А еще у светофоров бывают национальные особенности. Вот о них и поговорим.

П. 6.1 ПДД говорит, что в российских светофорах применяются «световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета», «в зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглыми, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные», а «светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала».

При этом в п. 6.2 сказано, какие сигналы могут подавать светофоры, в том числе — мигающий зеленый, который «разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал». В свою очередь в п.6.14 ПДД оговаривается, что водители, «которые при включении желтого сигнала» не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, имеют право продолжить дальнейшее движение.

Зачем мы это все вспомнили? Да потому, что современная работа светофоров может провоцировать водителей на нарушения!