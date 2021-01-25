Как российские светофоры провоцируют на нарушения ПДД

Сейчас светофор — это сложное устройство, на которое действует целый ряд стандартов. А еще у светофоров бывают национальные особенности. Вот о них и поговорим.
П. 6.1 ПДД говорит, что в российских светофорах применяются «световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета», «в зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглыми, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные», а «светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала».
При этом в п. 6.2 сказано, какие сигналы могут подавать светофоры, в том числе — мигающий зеленый, который «разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал». В свою очередь в п.6.14 ПДД оговаривается, что водители, «которые при включении желтого сигнала» не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, имеют право продолжить дальнейшее движение.
Зачем мы это все вспомнили? Да потому, что современная работа светофоров может провоцировать водителей на нарушения!
Для начала рассмотрим обычный светофор с круглыми сигналами. По российским нормам он сначала кратковременно мигает зеленым светом, затем включает желтый, а затем — красный сигнал. Чисто психологически это подбивает водителя посильнее нажать на газ, чтобы проскочить перекресток. Интересно, что ГОСТ Р 52289−2019 троекратное мигание зеленым лишь допускает, но вовсе не делает обязательным.
Еще сложнее ситуация с дополнительной секцией светофора, говоря проще, со «стрелкой». Когда происходит смена сигнала, стрелка также мигает три раза с частотой в одну секунду, а потом гаснет. Но никаких желтых сигналов, позволяющих водителям воспользоваться п. 6.14 ПДД, здесь вообще не предусмотрено. То есть если водитель проезжает «на выключенную стрелку», фактически он проезжает на красный, за что ему грозит штраф 1000 рублей, а при повторном нарушении — 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев.
Что в этом ужасного?
Дело в том, что зачастую водителю очень трудно правильно оценить свою скорость и время, нужное на проезд перекрестка. В российских городах немало перекрестков, которые невозможно проскочить, въехав на мигающий зеленый сигнал. Что бывает потом, догадаться нетрудно: после завершения маневра вас останавливает сотрудник ГИБДД, который радостно сообщит, что вы «проехали на красный» и предложит продолжить разговор в патрульной машине.
Причем в случае со «стрелками» ситуация для водителя оказывается еще хуже, ведь как мы уже объяснили, он даже не сможет сослаться на п. 6.14 ПДД. Из-за этого немало автомобилистов оказывается нарушителями ПДД, даже если нарушение это носит, скорее, формальный характер.
А вот как подобную ситуацию решают в странах, где думают о реальной безопасности на дорогах: п. 2 параграфа 37 ПДД Германии четко устанавливает, что светофор может переключаться только на красный, желтый или зеленый свет (и в обратном порядке), а дополнительное предписание указывает, что «перед сменой сигнала светофор не должен мигать».
Интересно, что «стрелки» в Германии тоже существуют, но в отличие от России, это — полноценный светофор, а не дополнительная секция, ПДД же разрешают устанавливать его над отдельной полосой. Благодаря этому водителей не провоцируют проезжать перекресток побыстрее, а перекресток становится безопаснее.
Нам до этого пока далеко. Поэтому не забываем пользоваться видеорегистраторами, чтобы в случае чего можно было доказать, что перекресток вы проезжали на разрешающий сигнал. А еще лучше — аккуратно остановиться и подождать — дешевле выйдет.