Автовладельцы вновь высказались против пересадки на общественный транспорт

В опросе BCG на темы городской мобильности приняли участие более 2 000 обитателей Пекина, Бостона, Лондона и Москвы. Один из вопросов исследования звучал следующим образом: «Как изменилось ваше желание владеть личным авто за последние 12 месяцев?»

Оказалось, что только у 9% автовладельцев это желание уменьшилось. У 41% участников исследования оно только увеличилось. Остальные 50% сообщили, что у них все по-старому: пересесть с личной машины на общественный транспорт они все так же не готовы. При этом 53% опрошенных за прошедший год не изменили своей привычке обладать личной машиной. У 24% любовь к своему авто только выросла за истекший промежуток времени, а 23% респондентов сообщили об угасании у себя желания иметь личное авто, пишет «Коммерсант».

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» опубликовал некоторое время назад результаты собственного опроса своих читателей на похожую тему. В нем мы выясняли готовность сограждан отказаться от личного авто и пересесть на общественный транспорт в случае, если он станет бесплатным. В нашем исследовании участвовало более 4000 посетителей «АвтоВзгляд». Результат был предсказуем как и в случае опроса от BCG. Безоговорочно избавиться от личной машины и пересесть на автобус готовы сейчас меньшинство проголосовавших.

А большинство либо в принципе не приемлют эту идею, либо с оговорками в духе, что для этого автобусы должны ездить быстрее чем сейчас и в них не должно быть столпотворений даже в часы-пик.