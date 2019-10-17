Не для простых водителей: в Москве появится почти 500 «умных» светофоров

О хитроумной системе переключения светофоров рассказал замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Чиновник напомним, что в столице в приоритете общественный транспорт, что вовсе нельзя назвать откровением: об этом давно «кричат» платные парковки с конскими ценниками, постоянное сужение автодорог и 10-бальные пробки не только на улицах и магистралях, но и в метро.

Сами светофоры никто менять не будет, к ним просто подключат специальные петлевые датчики. В этом году переоборудуют первые 100 устройств. Точные адреса пока не называются, но в разговоре всплыло шоссе Энтузиастов.

Стоит заметить, что в России прогресс не стоит на месте. И кроме автобусоориентированных светофоров, на днях, как уже писал порал «АвтоВзгляд», была представлена новая камера фиксации нарушений под названием «Кордон. Про-М». Ожидается, что место ловушек на триногах займут именно эти комплексы, интегрированные в патрульные автомобили ГИБДД. Новые камеры смогут измерять скорость, даже когда автомобиль Госавтоинспекции движется в потоке.