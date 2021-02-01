Без лишних штрафов: как действовать при ДТП на автомобиле каршеринга

Сервис краткосрочной аренды автомобилей, появившийся в России чуть больше пяти лет назад, с каждым днем становится все популярнее. Если брать в качестве примера столицу, то с момента выхода на рынок самого первого оператора, коим стал «Делимобиль», услугой каршеринга воспользовались более 110 млн. раз. Ежедневно в Москве фиксируется порядка 140 000 поездок, часть из которых заканчивается авариями.

Скажем, за первые десять месяцев минувшего года в Первопрестольной, по данным столичной ГИБДД, зарегистрировано 4143 происшествий с участием каршеринговых машин — пять человек погибли, еще 148 получили разной степени ранения. К слову, за этот же период стражи дорожного порядка выявили и «пресекли» более 64 000 нарушений ПДД, допущенных водителями арендованных авто.

ДТП случаются, от них никто не застрахован. Другое дело, что автомобилистам, рассекающим на каршеринге, нужно быть внимательнее двойне: ведь им, помимо обычных «аварийных» неприятностей, грозят еще и огромные расходы.