Без лишних штрафов: как действовать при ДТП на автомобиле каршеринга

Сервис краткосрочной аренды автомобилей, появившийся в России чуть больше пяти лет назад, с каждым днем становится все популярнее. Если брать в качестве примера столицу, то с момента выхода на рынок самого первого оператора, коим стал «Делимобиль», услугой каршеринга воспользовались более 110 млн. раз. Ежедневно в Москве фиксируется порядка 140 000 поездок, часть из которых заканчивается авариями.
Скажем, за первые десять месяцев минувшего года в Первопрестольной, по данным столичной ГИБДД, зарегистрировано 4143 происшествий с участием каршеринговых машин — пять человек погибли, еще 148 получили разной степени ранения. К слову, за этот же период стражи дорожного порядка выявили и «пресекли» более 64 000 нарушений ПДД, допущенных водителями арендованных авто.
ДТП случаются, от них никто не застрахован. Другое дело, что автомобилистам, рассекающим на каршеринге, нужно быть внимательнее двойне: ведь им, помимо обычных «аварийных» неприятностей, грозят еще и огромные расходы.
Арендуя автомобиль, важно понимать, что каршеринговые компании стараются максимально обезопасить себя от возможных убытков. А потому договор, заключаемый с оператором, нужно читать неспешно, вдумчиво и лучше — не один раз. В соглашении всегда прописываются ответственность за ДТП и требования к оформлению аварии, именно на них следует обратить особое внимание.
Одни операторы взимают с клиента только франшизу, прописанную в полисе КАСКО. Другие — «плюсуют» еще и собственные штрафы (к примеру, у «Яндекс.Драйва» и BelkaCar это 30 000 рублей). Третьи, помимо прочего, включают в счет свои убытки (расходы на оценщика, эвакуатор, упущенную выгоду). Но, разумеется, все это касается лишь тех случаев, когда арендатор становится виновником, а не потерпевшим в аварии.
Ознакомившись с условиями, хорошенько подумайте еще раз — может, риски слишком высоки и лучше, пока не поздно, вызвать такси? Нет? Тогда разберемся, как правильно действовать, если авария все же случилась.
Во-первых, как и при любом другом дорожном происшествии, нужно сразу же включить «аварийку» и выставить «треугольник». Во-вторых, оповестить о случившемся арендодателя: это можно сделать как по телефону, так и через мобильное приложение. Даже если ДТП незначительное (два автомобиля, нет пострадавших и разногласий), от европротокола лучше отказаться. Так что третьим шагом должен быть вызов сотрудников ГИБДД.
Почему нельзя оформиться самостоятельно? Многие компании в принципе не разрешают составлять европротокол, понимая возможные последствия. Другие — оставляют право выбора за клиентом, но, правда, предупреждают, что в случае некорректного заполнения документов на плечи виновника ляжет вся сумма ущерба. А она, как вы понимаете, может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Так что от греха подальше звоним в службу 112.
Внимательно ознакомьтесь с тем, что укажут в протоколе об административном нарушении, постановлении или определении о ДТП гаишники. На всякий случай зафиксируйте аварию посредством смартфона — сделайте фотографии, снимите видео. Если не вы спровоцировали происшествие, убедитесь в том, что это отображено в документах. Любая неточность в бумагах может «сыграть» в суде — если до того дойдет — против вас.
После того, как оформление аварии завершится, перечитайте договор: найдите пункт, описывающий требования к клиенту в случае ДТП, уточните сроки и перечень документов, которые нужно передать компании. Как правило, это — протокол об административном нарушении, а также полис ОСАГО и заявление о страховом случае.
Можно пойти более легким путем — позвонить в колл-центр и узнать всю информацию по телефону. Но есть риск, что оператор даст неправильные инструкции (такие прецеденты есть), из-за чего сумма, подлежащая списанию с вашей банковской карты, многократно увеличится. Конечно, разговоры обычно записываются, но поиск нужного аудиофайла может занять время и в итоге закончиться нечем.
Если в результате оператор спишет больше денег, чем ожидалось, попробуйте решить вопрос «полюбовно», обратившись в компанию с соответствующим заявлением. Не сработало? Смело обращайтесь в суд. Но тогда имеет смысл заручиться поддержкой опытного адвоката, ведь юристы служб краткосрочной аренды машин — настоящие акулы, сталкивающиеся с «проблемными» случаями ежедневно.