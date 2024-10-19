Надо сказать, что минувшая рабочая неделя была по-настоящему урожайной на автомобильные новости, итоги, анонсы. Отличились все: и автопроизводители, и страховщики, и дорожники. Хотя главной новостью стал, безусловно, официально объявленный АВТОВАЗом старт продаж нового флагмана марки — LADA Aura. Впрочем, обо все по порядку.

Итак, старт продаж «Ауры», которую так ждет отечественное чиновничество, назначен на ноябрь этого года. И надо сказать, что АВТОВАЗ, довольно жестко подгоняемый с реализацией этого проекта самым высоким начальством, с задачей, в общем и целом, справился.

Без огрехов, конечно, не обошлось, но в итоге государственные мужи (физлица машиной вряд ли заинтересуются, учитывая ее цену) получат вполне себе представительский автомобиль за 2,6-2,8 млн. рублей.

А особо взыскательные из них даже смогут заказать исключительно под свои высоки запросы специальное исполнение модели, в которой в этом случае появятся и «капитанские» кресла, и некоторые другие «излишества». Но это удовольствие потянет уже минимум на три «ляма». Но также производитель не забудет и про таксистов: специально под «извозчиков» в Тольятти планируют выпустить бюджетную версию Aura, лишенную кожи-рожи, но столь же просторную.

И здесь надо сказать, что наш главный отечественный автопроизводитель реально разошелся! Так, на дорогах общего пользования на днях был замечен закамуфлированный кроссовер LADA B-Plus Cross, который собираются запустить в серию в 2026-ом.

А под самые выходные стало известно о том, что заводчане приступают к активной работе над собственным минивэном на базе Largus: он должен увидеть свет в 2027-ом. Из более близких вазовских премьер — старт продаж Niva Sport: он случится в конце зимы-начале весны 2025-го.

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Впрочем, от АВТОВАЗа не отстают и другие отечественные автозаводы. В их числе даже УАЗ, объявивший, что к концу будущего года выпустит обновленный «Патриот». Внедорожник получит новый — причем дизельный — мотор объемом 2 л и продвинутые опции в виде усеченного в нижней части руля с подушкой безопасности и LED-оптики. На солярку, кстати сказать, переведут и УАЗ «Профи». Хотя этот движок абсолютно оригинальным назвать нельзя: это чуть модернизированный силовой агрегат от Sollers Argo.

И раз уж мы заговорили о грузовиках, то стоит сказать, что «Соллерс» открыл продажи новой линейки комтранса: она называется TR и предлагает покупателям пять автомобилей полной массой от 3,5 до 18 тонн с разной длиной и типами надстроек.

Бескапотные машины вооружены системой крупных зеркал, ABS, ESP, камерой заднего вида, предпусковым подогревателем, кондиционером и другими опциями комфорта. Прайсы варьируются в диапазоне 4-4, млн. труб.

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Но, надо сказать, что и китайцы не дремлют. Вот, например, под Нижним Новгородом портал «АвтоВзгляд» засек автовоз с грузовичками Changan Star Truck Plus. Это, напомним, легкий коммерческий автомобиль с 122-сильным мотором объемом 1,6 л, агрегатированным с 5-ступенчатой МКП. Цена с учетом всех скидок — от 1,4 млн. рублей. Так что не исключено, что Changan намерен себя попробовать себя в России и на поприще LCV. Но вернемся к легковушкам.

За отчетный, так сказать, период моторизованных россиян порадовала Geely, начавшая продажи компактного переднеприводного кроссовера Cityray. Прайсы на новинку по нынешним временам приемлемые: от 2 699 990 рублей.

К плюсам «паркетника» можно отнести приличный клиренс в 185 мм, приличный багажный отсек на 571 л (1271 при сложенных задних сиденьях), мультимедийку с экраном диагональю 13,2 дюйма, 10,25-дюймовую цифровую приборку. Но фишка этого SUV — возможность выбирать подсветку предложенный производителем 72-х версий с различными режимами свечения.

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А вот любителям помесить гряз наверняка зайдет появившийся у нас пикап Oting Palasso, представленный на днях на выставке «ORЁLEXPO 2024». Его изюминка — в установленной уже на заводе крыше багажного отсека.

Цены на грузовичок дистрибутор пока не называет, но если вспомнить, что полноприводной внедорожникOting Паладин торгуется у нас минимум за 4 249 000 руб., то прикинуть прайсы на пикап вполне можно, но уже учитывая новые ставки утильсбора, Не очень интересная история вырисовывается...

Однако известно, что под капотом тут прописался бензиновый мотор Mitsubishi 4K31 объемом 2 л при отдаче в 218 «лошадок». Максимальная тяга — 360 Нм. Габариты «Палассо» составляют 5277х1864х1989 мм. Объем багажного отсека — 2150 л. Ну и, пожалуй, на этом более-менее знаковые старты продаж и закончились. Так что можно смело перейти к «социалочке».

Которая, увы, не радует. Так, согласно отчетам ГАИ, в стране выросла смертность на дорогах: за девять месяцев 2024-го аварии унесли жизни 10,4 тыс. человек — на 0,6% больше, чем за аналогичный период года прошлого.

Так что общее снижение аварийности на 1,6% (более 90 000 ДТП) совсем не радует. Как не радует и анонсированное намедни представителем «Российского союза автостраховщиков» грядущее повышение цен на полис ОСАГО: они поднимутся на 7-10% уже в начале 2025-го. Ну а теперь — потанцуем!

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Хотя танец этот будет в прямом смысле на костях. Дело в том, что доблестные российские дорожники, по вине которых в РФ происходит как минимум треть аварий из-за ненадлежащего содержания трасс, круто вложились в создание так называемой музыкальной разметки. Ею планируется обустраивать аварийно-опасные места нашенских направлений. Первая такая появилась надысь на 653-ем платной М11 «Нева».

Спору нет: под «Калинку-Малинку», а именно такую мелодию играет инновационное покрытие, в аварию точно не попадешь — и взбодрит, и сконцентрирует. Беда только в том, что за деньги, уплОченные разработчикам программы, можно было бы хорошо отремонтировать десятки, если не сотни (а то и тысячи) километров разбитых отечественных направлений, где вероятность печальных происшествий куда выше, чем на «платках». Но ведь понты, как известно, дороже денег. Да и победные реляции, повышающие настроение первых среди равных, дорогого стоят...