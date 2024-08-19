Эксперт объяснил, как на самом деле бензин АИ-100 влияет на двигатель машины

Бытует мнение, что если залить в двигатель автомобиля, который рекомендовано «кормить» бензином марки АИ-92 или АИ-95, горючку с октановым числом 100, то мотор «заиграет новыми красками» — станет мощнее и производительнее. Но так ли это на самом деле?

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий отметил, что АИ-100 не повышает мощность двигателя, да и задачи у него такой нет. Октановое число определяет разве что устойчивость к детонации.

— Стоит еще сказать, что АИ-100 не увеличит мощность двигателя, но позволит раскрыться полностью его потенциалу, который на топливе с меньшим октановым числом часто работает не в полную силу, ограничиваемый электроникой, страхующей от детонации, — объяснил эксперт.

Иными словами, особого смысла использовать дорогой бензин при повседневной эксплуатации автомобиля в городе нет. Но при этом экономить, заливая горючку с октановым числом ниже рекомендованного (скажем, АИ-92 вместо АИ-95 или АИ-98), тоже крайне опасно. В лучшем случае производительность двигателя снизится или повысится расход топлива. В худшем — мотор попросится на ремонт.