Когда новый Land Rover Defender появится у дилеров

Полноценные испытания в США начнутся уже с января, так что скоро в новостные ленты посыпятся шпионские фотографии. Доработанный «Дэф» нового поколения дебютирует на том же континенте в следующем году. Точная дата не называется, но, судя по всему, уже ближе к концу. В продаже «британец» появится в 2020-м вопреки ожиданиям некоторых экспертов, которые пророчили запуск сначала в 18-м, потом в 19-м. Кстати, первые машины будут доступны только американцам. О том, какое распространение модель получит дальше, представители марки пока не рассказывают.

Напомним, что Land Rover Defender начал свою историю в апреле 1948 года. Модель просуществовала до 2016 года, став легендой. Хоть марка и «похоронила» внедорожник в том виде, к которому уже все привыкли, но совсем отказаться от автомобиля не смогла. И вот результат: ждем премьеру нового поколения.