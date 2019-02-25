Три электронных ассистента водителя, из-за которых можно попасть в ДТП

Возьмем, к примеру, такую удобную и полезную штуку, как адаптивный круиз-контроль. Ты задаешь борткомпьютеру нужную тебе скорость движения и убираешь ногу с педалей.

Машина сама будет ее выдерживать, обнаруживать с помощью своего радара идущий впереди медленный транспорт и сбавлять скорость, избегая столкновения. Водителю остается только рулить — очень удобно и еще топливо экономит, особенно в дорожном заторе и при «дерганом» характере движения потока машин. Но, как всегда, «есть нюанс».

АКТИВНЫЙ ПРОВОКАТОР

Большинство систем адаптивного круиз-контроля запрограммированы держать определенную дистанцию до впереди идущей машины с учетом текущей скорости. Вернее, они настраиваются самим водителем на то или иное расстояние до кормы переднего транспортного средства. Но в любом случае, она практически всегда достаточно велика, чтобы «особо шустрый» драйвер мог легко встроиться между машиной, идущей на адаптивном «круизе» и той, что двигается перед ней.