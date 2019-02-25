Три электронных ассистента водителя, из-за которых можно попасть в ДТП

Все большее распространение всевозможной умной электроники в автомобильной отрасли медленно, но верно расслабляет водителей. Они все больше доверяют компьютеру и совершенно зря: в конкретной дорожной ситуации его помощь может оказать медвежью услугу.
Возьмем, к примеру, такую удобную и полезную штуку, как адаптивный круиз-контроль. Ты задаешь борткомпьютеру нужную тебе скорость движения и убираешь ногу с педалей.
Машина сама будет ее выдерживать, обнаруживать с помощью своего радара идущий впереди медленный транспорт и сбавлять скорость, избегая столкновения. Водителю остается только рулить — очень удобно и еще топливо экономит, особенно в дорожном заторе и при «дерганом» характере движения потока машин. Но, как всегда, «есть нюанс».
АКТИВНЫЙ ПРОВОКАТОР
Большинство систем адаптивного круиз-контроля запрограммированы держать определенную дистанцию до впереди идущей машины с учетом текущей скорости. Вернее, они настраиваются самим водителем на то или иное расстояние до кормы переднего транспортного средства. Но в любом случае, она практически всегда достаточно велика, чтобы «особо шустрый» драйвер мог легко встроиться между машиной, идущей на адаптивном «круизе» и той, что двигается перед ней.
Другими словами, применение адаптивного круиз-контроля на средних скоростях и ниже (особенно при затрудненном движении) провоцирует самых торопливых водителей к резким и опасным перестроениям в попытках ехать чуть быстрее потока. В результате мы имеем повышенный риск ДТП и, собственно, сами аварии — пусть и не серьезные, но все равно неприятные.
САМОПАРКОВЩИК БЕДЫ
Рассмотри другой полезный электронный «ассистент» — системы автоматической парковки. Машина находит подходящее свободное место в ряду уже стоящего транспорта, и сама крутит руль, заезжая в него. Водителю нужно лишь вовремя переключать КП и нажимать на газ/тормоз.
Но если у гражданина с чувством габаритов машины — не очень, то даже при наличии электронного парковочного ассистента он вполне может побить свое авто на парковке, понадеявшись на умную электронику. Не успел вовремя затормозить свое бодро маневрирующее авто — прощай бампер, здравствуй ДТП!
Нельзя не упомянуть о такой всячески продвигаемой автомобильной опции, как система обнаружения пешеходов. Оснащенное ею авто само, с помощью радара и видеокамеры, засекает человеческую фигур, появившуюся впереди по курсу, и автоматически тормозит.
В идеале опция очень привлекательная, но на практике порой оборачивается аварийной ситуацией. Однажды автор этих строк ехал на машине с такой «пешеходной» системой по узкой извилистой сельской дороге. И непосредственно перед одним из порворотов электроника решила, что металлический отбойник на внешней его части — пешеход, внезапно выскочивший перед машиной. И резко ударила по тормозам. Практически уже в повороте… А сзади надвигается КамАЗ-бетономешалка…
Как водитель этого грузовика успел среагировать и не сплющить мне багажник, какие слова в мой адрес он при этом говорил — история умалчивает. После этого случая к шибко умным системам защиты пешеходов доверие испытывать не получается.