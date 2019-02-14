На видео показали, как таксисты отмечают День святого Валентина

На одну из московских парковок потянулась целая вереница из двух десятков извозчиков на разномастных автомобилях и с логотипами различных агрегаторов.

Такое скопление такси могло навести на мысль о потасовке между работниками конкурирующих компаний, но оказалось, что водители собрались вместе совершенно по противоположному поводу.

Чтобы изобразить из автомобилей большое сердце драйверам понадобилось около часа. Это время и результат своего творения они посвятили своим половинкам и любящим парочкам.