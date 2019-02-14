На видео показали, как таксисты отмечают День святого Валентина

Фото: inDriver
Может быть День всех влюбленных для россиян и спорный вопрос, только московские таксисты не долго сомневались, оставаться равнодушными к этому дню или нет. Чтобы поздравить любящие сердца, они собрались вместе, составили из машин огромную валентинку и сняли об этом видео.
Светлана Ермолаева

На одну из московских парковок потянулась целая вереница из двух десятков извозчиков на разномастных автомобилях и с логотипами различных агрегаторов.

Такое скопление такси могло навести на мысль о потасовке между работниками конкурирующих компаний, но оказалось, что водители собрались вместе совершенно по противоположному поводу.

Чтобы изобразить из автомобилей большое сердце драйверам понадобилось около часа. Это время и результат своего творения они посвятили своим половинкам и любящим парочкам.

Кстати, сегодня таксисты провели еще одну акцию в честь праздника: некоторые из них возили влюбленных совершенно бесплатно, но только, если они ехали в ЗАГС для официальной регистрации своих отношений.

парковка, дорога, такси
14 февраля 2019
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