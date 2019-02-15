Подогрев стекла и автозапуск: названы самые полезные опции в машине

Так, наибольшее количество голосов завоевал подогрев лобового стекла. Эта опция получила 4,68 балла из максимальных пяти. Второе место рейтинга у автозапуска мотора (4,58 балла). Конечно, здесь основную роль сыграло то, что само исследование проводилось в холодное время года, но и зима у нас тянется пять долгих месяцев.

Третью строчку разделили «внесезонное» опциональное оборудование: парктроники и дополнительные подушки безопасности, набравшие по 4,55 балла. На четвертой позиции (4,5 балла) прописались еще одна «примочка» для холодной погоды — подогрев сидений. На столько же полезной автолюбители посчитали полноразмерную «запаску».

Не забыто и дополнительное оборудование: системы мониторинга слепых зон и автоматического торможения перед препятствием набрали чуть больше четырех баллов. Кроме того, наши соотечественники высоко ценят адаптивную головную оптику и подгорев руля.

Остается добавить, что социологическое исследование провели специалисты агентства «Автостат», опросив 1800 автомобилистов.