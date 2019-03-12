5 видеорегистраторов, которые взорвут рынок в 2019 году

Фото ixbt.com
И без того широкий ассортимент видеорегистраторов становится обширнее день ото дня: появляются новые модели и даже новые бренды. Как выбрать лучший, наиболее подходящий по параметрам и бюджету? На что обратить внимание, и какие функции действительно важны? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в этих вопросах на примере самых привлекательных новинок на отечественных прилавках.
Эдуард Раскин

Чтобы избежать укоров за вкусовщину и привязанность к брендам, а также сделать нашу подборку исключительно функциональной, мы решили воспользоваться мнением тех, кому стоит доверять — самих покупателей. Именно их отзывы на различных интернет-ресурсах стали основой для представленного ниже материала.

Китайский Apple

Компания Xiaomi в представлении не нуждается — бренд давно заслужил не только уважение россиян, но и неофициальное прозвище «китайский Apple», что, согласитесь, дорогого стоит в мире электроники. Правда, это гордое имя дали за успехи и достижения в области телефоностроения. Но, оказывается, амбиции китайцев простираются намного дальше. И вот в нашем обзоре появляется видеорегистратор Xiaomi 70 Meters Intelligent Traffic Recorder

Начать стоит с его главного достоинства: несмотря на популярность и узнаваемость, он в нашем списке самый бюджетный — около 3000 рублей. За эти небольшие по нынешним меркам деньги покупатель получит запись картинки в FullHD — 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду, компактный размер и достаточно надежное крепление, которое не подразумевает постоянного снятия-установки.

Экрана у гаджета нет, поэтому для настройки потребуется мобильный телефон, причем агрегация с «яблоком» настоящим происходит значительно сложнее и дольше, чем с китайским! У прибора нет GPS, зато есть датчик удара, а угол обзора всего 130 градусов. Процессор MStar MSC8328 достаточно шустрый и со своими задачами справляется, но воображения не поражает. Кстати, голосовое управление у прибора есть, но для его использования придется овладеть китайским.

Несмотря на скромный арсенал, Xiaomi 70 Meters Intelligent Traffic Recorder, несомненно, достоин места в нашем списке, как лучший из бюджетных видеорегистраторов.

Шире не бывает

«АдвоКам» — один из самых интересных брендов на рынке автомобильных видеорегистраторов.

Команда разработчиков с большим опытом создает действительно стоящие модели, наделенные мощным арсеналом различных функций, серьезной начинкой и, что невероятно важно в России, приемлемой ценой.

Видеорегистратор AdvoCam FD Black-II GPS+ГЛОНАСС — самый мощный и богато оборудованный прибор в нашем рейтинге. Мощный процессор Novatek NTK96650, самый широкий угол обзора — 170 градусов, высококачественная картинка в формате FullHD, ночной режим, полный спектр датчиков. И неплохая цена — 5000 рублей.

К недостаткам можно отнести разве что отсутствие WiFi-модуля, и не самое удобное крепление, которое не позволяет быстро снять и установить регистратор на место. Прибор не обладает высоким потенциалом в ночное время — номера машин нечитаемы при приближении, и не позволяет использовать большие карты памяти: 32 Гб его максимум.

Вне сумеречной зоны

Компания Mio также в представлении не нуждается — множество гаджетов этого бренда уже красуются на лобовых и задних стеклах автомобилей по всей стране. Начиная с 2002 года компания занимается разработкой и производством видеорегистраторов, и стоит за качество своего продукта горой. Результат ждать себя не заставил: многие россияне из года в год выбирают именно видеорегистраторы Mio. В нашей подборке — новинка марки Mio MiVue 786.

Регистратор гарантирует четкую и детализированную картинку, которую можно приближать «на посте», используя в качестве доказательства, благодаря качественной съемке в формате FullHD и «штампам» времени, даты и скорости. Устройство хорошо снимает в сумерках, оснащено быстросъемным креплением и WiFi -модулем. Одной из приятных особенностей видеорегистратора является звуковое оповещение о превышение скорости и камере контроле.

Но за бренд придется заплатить: за 7500 рублей вы получите камеру с углом обзора всего 130 градусов — обочины и соседней полосы на картинке видно не будет, неизвестным процессором и достаточно странным меню настроек, в котором придется разбираться. К тому же прибор работает только от сети — собственной батареи у него нет.

Отличное кино

Компания Playme хорошо зарекомендовала себя в России и уже добилась популярности: многие покупатели видеорегистраторов «голосуют рублем» именно за этот бренд. Причина проста: высокое качество сборки благодаря корейскому, а не китайскому производству, регулярное обновление баз полицейских радаров и камер, оперативная техническая поддержка. И, конечно, стоимость: средний ценовой сегмент, отличное соотношение цена/качество.

Новый видеорегистратор Playme Tio появился не так давно и пришелся ко двору отечественного автомобилиста: удобное магнитное крепление, позволяющее легко и без последствий убирать устройство с ветрового стекла, оригинальный дизайн, широкий функционал, интуитивно понятное управление. Вот неполный перечень его достоинств, которые отметили потребители. Важнейшая характеристика Playme Tio — высокое качество съемки: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду. Технически устройство оснащено очень достойно: широкий — 150 градусов — угол обзора, шустрый процессор Novatek NT96658, датчики движения и удара, возможность управлять гаджетом взмахом руки.

Правда, нашлись у него и недостатки. Так, GPS не всегда быстро находит спутники, особенно если автомобиль оборудован стеклом с электрообогревом, а также имеются проблемы с коммуникацией. Дело в том, что гаджет не всегда подсоединяется к смартфону с помощью встроенного WiFi-модуля. В результате видео лучше смотреть на компьютере.

Однако эти минусы не сказались на итоговой оценке: покупатели остались довольны видеорегистратором и ждут от компании быстрого решения вопроса ПО. Да и цена устройства в 9800 рублей не стала камнем преткновения. Пользователи рекомендуют Playme Tio к покупке.

Завидная светосила

За 12 лет российская компания «Неолайн» прошла долгий путь от производства навигаторов и FM-трансмиттеров — забытые уже гаджеты — до создания одного из самых технологичных устройств на отечественном рынке видеорегистраторов. Поэтому наш рейтинг замыкает самое дорогое, но, возможно, одно из самых унифицированных под требования российского потребителя устройств — автомобильный видеорегистратор Neoline X-COP R700.

Гаджет легко переваривает большие карты памяти — до 128 Гб — и обладает оптимизированным и, что немаловажно, обновляемым СпидКам, а также WiFi-модулем. Удобное и функциональное крепление позволяет легко снимать и ставить прибор, а кабель питания, подведенный не к самой камере, а к крепежу, гарантирует долгий срок службы провода. Датчики удара и скорости, штампы на видео — все при нем. Но это мелочи рядом с главным отличием Neoline X-COP R700 от конкурентов: в его основе лежит матрица Sony, которая и обеспечивает обладателя потрясающей по качеству и цветопередаче картинкой. Отечественный регистратор позволяет снимать «фильм» ув резрешении 1920 на 1080 при 60 кадрах в секунду! Эти параметры, помимо всего прочего, означают еще и высокую светосилу, позволяющую получить нужный кадр в хорошем разрешении даже ночью.

Драгоценная начинка потянула за собой и цену: за устройство придется отдать 17 000 рублей. И это при условии достаточно узкого 130-градусного обзора и одноканальной записи. Дорого, спору нет, но по качеству итогового видео мало кто из подобной техники может просто встать рядом с Neoline X-COP R700.

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12 марта 2019
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