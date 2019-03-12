5 видеорегистраторов, которые взорвут рынок в 2019 году

Завидная светосила
За 12 лет российская компания «Неолайн» прошла долгий путь от производства навигаторов и FM-трансмиттеров — забытые уже гаджеты — до создания одного из самых технологичных устройств на отечественном рынке видеорегистраторов. Поэтому наш рейтинг замыкает самое дорогое, но, возможно, одно из самых унифицированных под требования российского потребителя устройств — автомобильный видеорегистратор Neoline X-COP R700.
Гаджет легко переваривает большие карты памяти — до 128 Гб — и обладает оптимизированным и, что немаловажно, обновляемым СпидКам, а также WiFi-модулем. Удобное и функциональное крепление позволяет легко снимать и ставить прибор, а кабель питания, подведенный не к самой камере, а к крепежу, гарантирует долгий срок службы провода. Датчики удара и скорости, штампы на видео — все при нем. Но это мелочи рядом с главным отличием Neoline X-COP R700 от конкурентов: в его основе лежит матрица Sony, которая и обеспечивает обладателя потрясающей по качеству и цветопередаче картинкой. Отечественный регистратор позволяет снимать «фильм» ув резрешении 1920 на 1080 при 60 кадрах в секунду! Эти параметры, помимо всего прочего, означают еще и высокую светосилу, позволяющую получить нужный кадр в хорошем разрешении даже ночью.
Драгоценная начинка потянула за собой и цену: за устройство придется отдать 17 000 рублей. И это при условии достаточно узкого 130-градусного обзора и одноканальной записи. Дорого, спору нет, но по качеству итогового видео мало кто из подобной техники может просто встать рядом с Neoline X-COP R700.