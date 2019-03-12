5 видеорегистраторов, которые взорвут рынок в 2019 году

Начать стоит с его главного достоинства: несмотря на популярность и узнаваемость, он в нашем списке самый бюджетный — около 3000 рублей. За эти небольшие по нынешним меркам деньги покупатель получит запись картинки в FullHD — 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду, компактный размер и достаточно надежное крепление, которое не подразумевает постоянного снятия-установки.

Экрана у гаджета нет, поэтому для настройки потребуется мобильный телефон, причем агрегация с «яблоком» настоящим происходит значительно сложнее и дольше, чем с китайским! У прибора нет GPS, зато есть датчик удара, а угол обзора всего 130 градусов. Процессор MStar MSC8328 достаточно шустрый и со своими задачами справляется, но воображения не поражает. Кстати, голосовое управление у прибора есть, но для его использования придется овладеть китайским.

Несмотря на скромный арсенал, Xiaomi 70 Meters Intelligent Traffic Recorder, несомненно, достоин места в нашем списке, как лучший из бюджетных видеорегистраторов.

Шире не бывает

«АдвоКам» — один из самых интересных брендов на рынке автомобильных видеорегистраторов.