Названы российские госкомпании, закупающие самые дорогие автомобили

Бюро расследований ОНФ обнародовали рейтинг, получивший название «Индекс расточительности» и уже успевший стать традиционным. Хит-парад госорганизаций с неуемными аппетитами составляется не первый год.
Итак, лидером стало тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» — дочерняя компания госкорпорации Ростех. Акционерное общество намеревалось приобрести длиннобазный BMW 750Li xDrive либо аналогичное авто с ценником в 12 300 000 рублей.
Второе, но не менее «почетное», место заняло еще одно АО, на этот раз подведомственное Минфину — «Внешнеэкономическое объединение 'Алмазювелирэкспорт». Изначальная закупка автомобиля с характеристиками Mercedes-Benz S560 на 11 300 000 рублей была отменена. Но после, по данным ОНФ, компания все же затоварилась дорогостоящей «легковушкой».
В третью строку вписался ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», принадлежащее Минземимущества республики. Выбор государственной фармацевтической организации пал на британский внедорожник Land Rover Range Rover в версии Autobiography за 10 890 000 «деревянных».
Четвертым и пятым пунктом следуют ООО «Черноморские круизы» (ФГУП «Росморпорт») и ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» (ПАО «Газпром») соответственно. Первый закупал, по всей видимости, удлиненный Audi A8 60 TFSI quattro tiptronic за 9 873 850 рублей, а второй — Mercedes-Benz S560, стоимостью ₽9 684 121.
Стоит отметить, что в полный рейтинг попали закупки общей суммой в 158 700 000 рублей. Это, как уточнил координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта, приблизительная стоимость строительства, например, детсада для 220 ребятишек в селе Альтиево. Активисты призвали чиновников «обосновать необходимость подобных трат подведомственных учреждений».