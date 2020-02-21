Названы российские госкомпании, закупающие самые дорогие автомобили

Бюро расследований ОНФ обнародовали рейтинг, получивший название «Индекс расточительности» и уже успевший стать традиционным. Хит-парад госорганизаций с неуемными аппетитами составляется не первый год.

Итак, лидером стало тульское АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» — дочерняя компания госкорпорации Ростех. Акционерное общество намеревалось приобрести длиннобазный BMW 750Li xDrive либо аналогичное авто с ценником в 12 300 000 рублей.

Второе, но не менее «почетное», место заняло еще одно АО, на этот раз подведомственное Минфину — «Внешнеэкономическое объединение 'Алмазювелирэкспорт». Изначальная закупка автомобиля с характеристиками Mercedes-Benz S560 на 11 300 000 рублей была отменена. Но после, по данным ОНФ, компания все же затоварилась дорогостоящей «легковушкой».