Названы самые надежные трехлетние автомобили

Фото: Genesis
Компания J. D. Power and Associates из Соединенных Штатов, проводящая маркетинговые исследования, составила ежегодный рейтинг автобрендов, производящих самые надежные автомобили. Первое место досталось корейскому автостроителю.

Эксперты традиционно определяли уровень надежности числом неисправностей на 100 автомобилей отдельно взятой марки. А в основу рейтинга лег опрос американцев — хозяев трехлеток. В исследование вошли 177 вопросов, касающихся проблем авто, всплывших за время владения.

Лидером стала компания Genesis, чья продукция набрала 89 дефектов на сотню машин. Кстати, корейский премиальный бренд впервые включили в рейтинг, и он сумел подвинуть «японцев». Так, на втором месте расположился Lexus с результатом в 100 неисправностей на 100 авто (+6 пунктов относительно прошлого года).

Тройку лидеров замыкает Buick (103). А четвертым и пятым пунктами следуют Porsche (104) и Toyota (113) соответственно. За ними по порядку расположились Volkswagen (116), Lincoln (119), BMW (123), Chevrolet (123) и Ford (126).

Больше всего недочетов было обнаружено у автомобилей Land Rover (220), Chrysler (214) и Jaguar (186). Среди марок, повысивших показатели с прошлого года — Cadillac, Mazda, Ford и Volkswagen. В общей сложности надежность выросла на 1,5%. Если говорить о моделях, то лидером назвали Lexus ES с индексом 52.

Между тем, в прошлом году под отзыв попали почти 85 000 автомобилей Toyota и Lexus из-за смертельно опасных подушек безопасности Takata. Среди моделей, требующих ремонта, оказались и седаны ES. Подробнее о сервисном мероприятии можно узнать здесь.

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14 февраля 2020
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