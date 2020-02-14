Названы самые надежные трехлетние автомобили

Эксперты традиционно определяли уровень надежности числом неисправностей на 100 автомобилей отдельно взятой марки. А в основу рейтинга лег опрос американцев — хозяев трехлеток. В исследование вошли 177 вопросов, касающихся проблем авто, всплывших за время владения.

Лидером стала компания Genesis, чья продукция набрала 89 дефектов на сотню машин. Кстати, корейский премиальный бренд впервые включили в рейтинг, и он сумел подвинуть «японцев». Так, на втором месте расположился Lexus с результатом в 100 неисправностей на 100 авто (+6 пунктов относительно прошлого года).

Тройку лидеров замыкает Buick (103). А четвертым и пятым пунктами следуют Porsche (104) и Toyota (113) соответственно. За ними по порядку расположились Volkswagen (116), Lincoln (119), BMW (123), Chevrolet (123) и Ford (126).

Больше всего недочетов было обнаружено у автомобилей Land Rover (220), Chrysler (214) и Jaguar (186). Среди марок, повысивших показатели с прошлого года — Cadillac, Mazda, Ford и Volkswagen. В общей сложности надежность выросла на 1,5%. Если говорить о моделях, то лидером назвали Lexus ES с индексом 52.

Между тем, в прошлом году под отзыв попали почти 85 000 автомобилей Toyota и Lexus из-за смертельно опасных подушек безопасности Takata. Среди моделей, требующих ремонта, оказались и седаны ES. Подробнее о сервисном мероприятии можно узнать здесь.