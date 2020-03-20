Нож и влажные салфетки: чем отличается салон женского автомобиля от мужского

Соцопрос, проведенный специалистами ГК «АвтоСпецЦентр», показал, что у 100% респондентов мужского пола в машине всегда ждут своего часа телефонная зарядка, фонарик, либо спички, а также обязательные аптечка и огнетушитель. Еще 88% опрошенных представителей сильной половины человечества не выкладывают из авто буксировочный трос, 83% — нож или резак для ремней безопасности.

У 63% мужчин, не доверяющих электронике, в авто имеются бумажные карты, у 41% — есть набор инструментов с домкратом, а у 31% — компрессор. Кстати, мужчины почти всегда готовы уделить время своим хобби и увлечениям. Так, рыболовные удочки постоянно лежат в машине у 34% парней, а спортивная форма — у 69%.

Кроме того, почти все мужчины (92%) — невероятно практичны, и в багажнике возят запас еды и воды. Реже всего в «мужском» автомобиле встречаются велосипедные колеса (8%), настольные игры (7%), портативный холодильник (4%) и мангал (5%).

У женщин иное распределение сил: 100% опрощенных из прекрасной части человечества всегда в бардачке имеют запас влажных салфеток, у 89% в наличии комплекты сменной одежды для себя и детей. 95% не забыли об огнетушителе и знаке аварийной остановки, 84% — об аптечке, 59% — о буксировочном тросе.