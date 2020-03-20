Нож и влажные салфетки: чем отличается салон женского автомобиля от мужского

Соцопрос, проведенный специалистами ГК «АвтоСпецЦентр», показал, что у 100% респондентов мужского пола в машине всегда ждут своего часа телефонная зарядка, фонарик, либо спички, а также обязательные аптечка и огнетушитель. Еще 88% опрошенных представителей сильной половины человечества не выкладывают из авто буксировочный трос, 83% — нож или резак для ремней безопасности.
У 63% мужчин, не доверяющих электронике, в авто имеются бумажные карты, у 41% — есть набор инструментов с домкратом, а у 31% — компрессор. Кстати, мужчины почти всегда готовы уделить время своим хобби и увлечениям. Так, рыболовные удочки постоянно лежат в машине у 34% парней, а спортивная форма — у 69%.
Кроме того, почти все мужчины (92%) — невероятно практичны, и в багажнике возят запас еды и воды. Реже всего в «мужском» автомобиле встречаются велосипедные колеса (8%), настольные игры (7%), портативный холодильник (4%) и мангал (5%).
У женщин иное распределение сил: 100% опрощенных из прекрасной части человечества всегда в бардачке имеют запас влажных салфеток, у 89% в наличии комплекты сменной одежды для себя и детей. 95% не забыли об огнетушителе и знаке аварийной остановки, 84% — об аптечке, 59% — о буксировочном тросе.
Косметику и маникюрный набор в бардачок положили 47% участниц опроса, а 18% запаслись игрушками и планшетом для развлечения своих чад. Реже всего девушки возят мягкие игрушки (27%), как ни странно, корзинку из супермаркета (12%) и комплекты для рукоделия (9%).
Подведя итоги, аналитики дали посмотреть результаты опроса своим респондентам. У некоторых участников вызвал удивление выбор противоположного пола. Так, женщины считают совершенно бесполезными бумажные карты. По их мнению, лучше спросить дорогу у прохожих или других участников движения. А вот мужчины не видят смысла во влажных салфетках, предпочитая в качестве альтернативы старое полотенце, чтобы протереть руки, если пришлось, к примеру, менять колесо. Ну и конечно, парней изумило наличие продуктовой корзинки.
Специалисты же сделали свои выводы. По их мнению, вышеперечисленные наборы говорят о том, что «у большинства мужчин автомобиль ассоциируется со свободой и отдыхом, в то время как у женщин — с детьми и домашними хлопотами».
Между тем, специалисты провели другое исследование — как писал портал «АвтоВзгляд», аналитики выяснили, по каким причинам наши соотечественники могут отказаться от использования собственных машин в пользу поездок на общественном транспорте.