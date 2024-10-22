Эксперты назвали вероятные причины смертельного ДТП в Амурской области

Увы, но судя по официальной статистике ГАИ, смертность на дорогах страны не сокращается: за девять месяцев 2024 года аварии унесли жизни более 10 000 человек и эта цифра продолжает расти. Всего за несколько октябрьских дней в России произошло сразу несколько кровавых ДТП. Причем нередко в трагедиях виноваты не только и не столько водители, сколько организаторы дорожного движения. Характерный тому пример: ЧП, случившееся 17 октября в Амурской области.

Это ужасное происшествие унесло жизни четырех человек, включая двоих несовершеннолетних. Легковушка не предоставила преимущество грузовику, который ехал по главной дороге. После столкновения перевозивший пиротехнику большегруз упал на бок, задел электрический провод и загорелся. Обстоятельства аварии вызывают закономерный вопрос относительно причины, по которой легковое авто выехало на главную дорогу не по правилам.

Уровень водительской подготовки виновницы аварии неизвестен, замечает президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» Татьяна Шутылева. Однако, как показывает статистика дорожных происшествий, в большинстве случаев они происходят из-за чрезмерной самонадеянности человека за рулем, а не в связи с недостаточным стажем вождения. То есть виновники ДТП чаще всего — слишком самоуверенные участники движения, указывает эксперт. Женщина за рулем, да еще и с детьми в салоне, как показывает практика, водит гораздо аккуратнее. Что заставило ее «выскочить» на главную дорогу, по которой в тот роковой момент мчал грузовик, не очень понятно.

Опять же, за несколько дней после этой страшной трагедии, произошло еще несколько инцидентов со смертельными исходами, в том числе в том же регионе. И обстоятельства этих ДТП явно отличались от происшествия 17 октября, напоминает г-жа Шутылева. Но в описанном выше случае речь идет именно об ошибке водителя машины, не уступившем дорогу другому транспортному средству, уверен руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:

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— В «глубинке» обязательный при выезде со второстепенной дороги на главную знак «Уступи дорогу» может отсутствовать в принципе, и взаимопонимание разных участников движения на этих участках строится на их осознании приоритетов. Может быть, женщина-водитель думала, что она на перекрестке равнозначных дорог. Неясно, имелись ли там в наличии все знаки, было ли нормальное освещение, какая там конфигурация дороги, разметка, — рассуждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Эксперт выражает надежду, что представители МВД, расследующие обстоятельства трагического ДТП в Амурской области 17 октября, тщательно обследовали (или обследуют) место происшествия на предмет неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), чтобы убедиться в наличии всех необходимых дорожных знаков. Их отсутствие вполне могло стать причиной роковой ошибки водителя легкового авто, за которой последовала трагедия.