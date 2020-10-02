Можно ли после покупки автомобиля получить налоговый вычет

Для тех, кому словосочетание «налоговый вычет» до сегодняшнего дня было незнакомо, вкратце и максимально доступно объясним, что же это такое. Возьмем в качестве примера лечение зубов в платной клинике — крайне недешевое удовольствие. Скажем, вы потратили на приведение в порядок «челюстей» 100 000 рублей. Какую сумму вы сможете вернуть и какие условия должны быть соблюдены?
Вы имеете право подать на вычет, если являетесь налоговым резидентом России и получаете доход, с которого выплачиваете государству 13%. Чтобы понять, на какую максимально возможную сумму следует рассчитывать при возврате, вычисляем от потраченных денег 13% — то есть, умножаем 100 000 рублей на 0,13. Получается, на ваш лицевой счет может вернуться 13 000 целковых.
Но не все так просто. Важно учитывать и ту сумму, которую за прошедший год вы уплатили в казну.
Допустим, за прошлый год вы заработали 480 000 рублей, с которых заплатили 62 400 «деревянных» налога. Эти 62 400 — и есть ваш личный «потолок» вычета, поскольку получить больше, чем было изначально внесено, нельзя. Сумма, подлежащая к выплате после лечения зубов (13 000 рублей, как мы выяснили ранее), меньше вашего лимита, а значит вы имеете право требовать ее полный возврат.
Есть, впрочем, и другие ограничения в каждой конкретной категории — с ними можно ознакомиться на сайте налоговой.
Вычеты делятся на стандартные, социальные и имущественные. К первым — относятся выплаты, положенные льготникам и детям, ко вторым — за образование, медицинские услуги, благотворительность, негосударственное пенсионное и добровольное страхование жизни. Что же до имущественного, то здесь — покупка жилья, земельных участков, ипотека, а также продажа, например, доли в уставном капитале организации.
Автомобиль ведь тоже является имуществом, не так ли?
— Покупка автомобиля — это фактически расходы на приобретение имущества. Однако статьей 220 НК РФ определен узкий круг приобретаемого имущества, в отношении которого может быть применен соответствующий налоговый вычет, и расходы на покупку машины в этот перечень не входят, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» Иван Екимсеев, юрист Бюро адвокатов «Де-юре».
Да, на сегодняшний день получить налоговый вычет за автомобиль — будь он новый или подержанный, бюджетный или премиальный, российский или импортный — нельзя. Впрочем, есть шанс, что в обозримом будущем это изменится, ведь в феврале нынешнего года депутаты внесли на рассмотрение Госдумы проект корректировок в интересующую нас ст. 220 Налогового кодекса.
Так, авторы инициативы (проект № 909826−7) предложили возвращать гражданам часть средств, потраченных на приобретение легкового автомобиля «для личных и семейных нужд», если тот произведен на территории России и его стоимость не превышает 1 млн. рублей. При этом речь идет о максимальной сумме налогового вычета, равной не традиционным 13%, а всего 10%. То есть, с покупки машины можно будет вернуть не более 100 000 рублей. Ну, хоть что-то.
Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение Совета Госдумы и отправился в Комитет по бюджету и налогам. Интересно, что его концепцию не поддержали в Правительстве, также ряд своих замечаний вынесло Правовое управления Аппарата Госдумы.
В ближайшие месяцы должна быть определена дата первого чтения — инициативу внесли прямо перед вспышкой коронавируса, а потому она «зависла» вместе с другими важными проектами, непосредственно касающимися автомобилистов. Такими, как, скажем, отмена штрафа за превышение средней скорости.
Хотелось бы верить, что законопроект таки получит все необходимые одобрения, и мы сможем получать хотя бы «урезанный» налоговый вычет с покупки автомобилей, но эксперты в этом сильно сомневаются.
— Мы оцениваем шансы на принятие данного законопроекта как чрезвычайно низкие, — отметили порталу «АвтоВзгляд» в Бюро адвокатов «Де-юре».