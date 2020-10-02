Можно ли после покупки автомобиля получить налоговый вычет

Для тех, кому словосочетание «налоговый вычет» до сегодняшнего дня было незнакомо, вкратце и максимально доступно объясним, что же это такое. Возьмем в качестве примера лечение зубов в платной клинике — крайне недешевое удовольствие. Скажем, вы потратили на приведение в порядок «челюстей» 100 000 рублей. Какую сумму вы сможете вернуть и какие условия должны быть соблюдены?

Вы имеете право подать на вычет, если являетесь налоговым резидентом России и получаете доход, с которого выплачиваете государству 13%. Чтобы понять, на какую максимально возможную сумму следует рассчитывать при возврате, вычисляем от потраченных денег 13% — то есть, умножаем 100 000 рублей на 0,13. Получается, на ваш лицевой счет может вернуться 13 000 целковых.

Но не все так просто. Важно учитывать и ту сумму, которую за прошедший год вы уплатили в казну.