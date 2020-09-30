Депутат предложил изменить ПДД из-за штрафов водителям за езду по парковкам

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов написал официальное письмо генералу Михаилу Черникову и Максиму Ликсутову с предложением изменить ПДД в части, регулирующей пересечение сплошной линии разметки. Поводом для обращения законотворца стало сообщение дептранса Москвы о начале автоматической фиксации (с последующими штрафными постановлениями для автовладельцев) езды по разметке, разграничивающей стояночные места у тротуара на улицах столицы.

За это нарушение водителей стали штрафовать как за пересечение сплошной линии (разметка 1.1 в ПДД) при перестроение между рядами — по части 1 статьи 12.16 КоАП на 500 рублей.

—Учитывая интенсивность движения на городской улично-дорожной сети и объективный дефицит парковочных мест в г. Москве, сохранение в ПДД нормы, распространяющей действие линии 1.1 на обозначение границ стояночных мест, вряд ли послужит повышению безопасности дорожного движения. Напротив, это станет лишь очередным сомнительным обоснованием штрафов даже за незначительные нарушения в пределах парковочного пространства. Прошу Вас дать поручение изучить возможность внесения изменения в Правила дорожного движения и исключения из Правил указанной нормы, распространяющей действие линии 1.1 на обозначение границ стояночных мест, — пишет в своем обращении Ярослав Нилов.