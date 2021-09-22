Генерал Черников разрешил сажать водителей на 15 суток за езду без ОСАГО

И эта позиция явно не порадует пять миллионов водителей, по тем или иным причинам игнорирующих ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения», который запрещает эксплуатацию транспортных средств, владельцами которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности.

Генерал, ссылаясь на этот и ряд других нормативных актов, однозначно заявил, что «сотрудники ГАИ вправе требовать от лиц, совершивших административные правонарушения, в том числе предусмотренных ч. 2 ст. 12.37 КоАП „Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“, прекращения противоправных действий». Аза неповиновение законному требованию полицейского, подчеркивает г-н Черников, предусмотрена ответственность по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.