Генерал Черников разрешил сажать водителей на 15 суток за езду без ОСАГО

И эта позиция явно не порадует пять миллионов водителей, по тем или иным причинам игнорирующих ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения», который запрещает эксплуатацию транспортных средств, владельцами которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности.
Генерал, ссылаясь на этот и ряд других нормативных актов, однозначно заявил, что «сотрудники ГАИ вправе требовать от лиц, совершивших административные правонарушения, в том числе предусмотренных ч. 2 ст. 12.37 КоАП „Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“, прекращения противоправных действий». Аза неповиновение законному требованию полицейского, подчеркивает г-н Черников, предусмотрена ответственность по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.
Так что не удивляйтесь теперь, когда отправляясь к теще на блины, вы «тормознетесь» в кутузке на 15 суток. С другой стороны, генерал, как нам кажется, слишком свободно толкует нормы права.
Ведь следуя его логике, пресловутое «неповиновение» можно теперь вменять водителю после любого нарушения ПДД. Поэтому, как нам кажется, депутату Нилову стоит обратиться за разъяснениями в судебные инстанции.