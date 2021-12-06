Бюджетная покраска автомобиля: выгодное предложение или дешевый «развод»

Фото sun9-8.userapi.com
Тенденции на автомобильном рынке говорят о том, что ближайшие годы нам предстоит ездить на подержанных автомобилях — новых нет. Но машины ветшают и требуют все больше внимания и вложений! Стоит ли экономить на кузовном ремонте и как сделать это грамотно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Как ни осторожничай, но через пару лет эксплуатации в городе автомобиль теряет свой первоначальный лоск: появляются царапины, сколы, а кое-где уже и «жучки» ржавчины. Благодаря вездесущему реагенту, арки и пороги сгнивают молниеносно. Борьба с этим обычно выражалась в покупке нового авто. Но все изменилось — новых машин фактически нет, рынок переживает сопоставимый с советским дефицит. Выход из ситуации — приведение в порядок собственной машины либо покупки подержанной в лучшем состоянии, что тоже непросто: цены взлетели не только у дилеров, но и у частников. А выбор совсем невелик, да и уменьшается день ото дня.

Итак, взглянем на родной «рыдван» трезвым взором: сколы и глубокие царапины, следы коррозии. Лак помутнел, краска выцвела, помидоры завяли. Любовь прошла. Как же возродить чувство? Да просто «облить», заблистает аки в молодости! Сказано — сделано! Идем искать маляра на сайты и форумы, к соседям и друзьям. И сталкиваемся повсеместно с одной и той же дилеммой: либо дорого, либо долго, либо плохо.

И тут на глаза попадается череда объявлений, где черным по белому написано — бюджетная покраска. Дилер за такую работу попросит около 300 — 400 тысяч рублей, в мастерских сделают за 250, суровый гаражник предложит еще на сотню меньше, а тут — 80 000 рублей! За весь кузов! Фото красивые, телефонистка приветлива, сроки — вчера. Медом мазано!

Дьявол, как всегда, кроется в мелочах: машину не разбирают и фактически не готовят, лишь слегка проходят шкуркой, обдирая, но не снимая, лак. После легко обезжирят грязной тряпкой, еще помнящей запах уайт-спирита, и обольют дешевой краской. Не дожидаясь высыхания и уж тем более не полируя и не выводя подтеков, покроют лаком. В момент приема — почему-то всегда вечером, под светом тусклых ламп, автомобиль и правда покажется неплохо сохранившимся. Дешево и сердито!

Однако на деле такой «покрас» сойдется за одну зиму, повздувавшись и потрескавшись, демонстрируя миру ржу и старую, еще заводскую краску. Делается эта операция исключительно для продажи, причем перекупы такое не берут. А вот страждущий по «четырем колесам» проглотит…

Чудес не бывает: покраска машины — долгий и трудоемкий процесс, подразумевающий использование дорогостоящих расходников и компонентов, десятки часов работы, электричество и занятый бокс, опытного мастера с руками из плеч, который получает много за опыт и вредность. Может такая услуга стоить дешево? Конечно, нет. Если автомобиль затерся и обветшал, но еще сохранил родной лакокрасочный слой, его нужно отполировать или покрыть «стеклом». Хорошенько отмыть, в конце концов. Но рисковать дорожающим день ото дня активом в «бюджетной покраске» со сроками исполнения работ «пара дней» — сомнительная лотерея.

подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, мошенничество, лайфхак
6 декабря 2021
12342