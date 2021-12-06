Бюджетная покраска автомобиля: выгодное предложение или дешевый «развод»

Как ни осторожничай, но через пару лет эксплуатации в городе автомобиль теряет свой первоначальный лоск: появляются царапины, сколы, а кое-где уже и «жучки» ржавчины. Благодаря вездесущему реагенту, арки и пороги сгнивают молниеносно. Борьба с этим обычно выражалась в покупке нового авто. Но все изменилось — новых машин фактически нет, рынок переживает сопоставимый с советским дефицит. Выход из ситуации — приведение в порядок собственной машины либо покупки подержанной в лучшем состоянии, что тоже непросто: цены взлетели не только у дилеров, но и у частников. А выбор совсем невелик, да и уменьшается день ото дня.

Итак, взглянем на родной «рыдван» трезвым взором: сколы и глубокие царапины, следы коррозии. Лак помутнел, краска выцвела, помидоры завяли. Любовь прошла. Как же возродить чувство? Да просто «облить», заблистает аки в молодости! Сказано — сделано! Идем искать маляра на сайты и форумы, к соседям и друзьям. И сталкиваемся повсеместно с одной и той же дилеммой: либо дорого, либо долго, либо плохо.

И тут на глаза попадается череда объявлений, где черным по белому написано — бюджетная покраска. Дилер за такую работу попросит около 300 — 400 тысяч рублей, в мастерских сделают за 250, суровый гаражник предложит еще на сотню меньше, а тут — 80 000 рублей! За весь кузов! Фото красивые, телефонистка приветлива, сроки — вчера. Медом мазано!