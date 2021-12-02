Как в автосервисах на самом деле «лечат» рывки при переключениях АКП

Подержанный автомобиль — настоящий кладезь скрытых «подарков». То не заведется, то начнет дергаться на ходу, а то и вовсе откажется ехать «на ровном месте». А уж если в комплектации присутствует «автомат» — становится страшно, ведь ремонт такой трансмиссии всегда выльется «в копеечку». Однако на практике, выдержав первые 5 минут стресса, проблему зачастую можно решить своими руками.

Итак, представим себе хорошо знакомую многим ситуацию: при нажатии на педаль газа происходит характерный рывок, обороты взлетают в небеса, передачи не переключаются. Что подумает среднестатистический современный водитель, который знает лишь куда вставить ключ и куда залить бензин с «омывайкой»? Правильно — сломалось. Еще щепотка мозговой деятельности подскажет, что проблема в трансмиссии. А это всегда очень и очень дорого. Беда-беда, где моя кредитка?

Автосервисы и прочие СТО прекрасно знают этот поведенческий аспект, радостно помогут с эвакуацией, а после отремонтируют «за недорого». Напишут список запчастей, навалят в багажник старого изношенного железа — зачастую вообще от другого автомобиля — и радостно проводят в кассу. И ведь поедет машина, все встанет на свои места. Только вот зачастую саму АКП, как, впрочем, и все остальные узлы и агрегаты не разбирали. Ведь для ремонта только и требовалось, что открыть капот.