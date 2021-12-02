Как в автосервисах на самом деле «лечат» рывки при переключениях АКП

Подержанный автомобиль — настоящий кладезь скрытых «подарков». То не заведется, то начнет дергаться на ходу, а то и вовсе откажется ехать «на ровном месте». А уж если в комплектации присутствует «автомат» — становится страшно, ведь ремонт такой трансмиссии всегда выльется «в копеечку». Однако на практике, выдержав первые 5 минут стресса, проблему зачастую можно решить своими руками.
Итак, представим себе хорошо знакомую многим ситуацию: при нажатии на педаль газа происходит характерный рывок, обороты взлетают в небеса, передачи не переключаются. Что подумает среднестатистический современный водитель, который знает лишь куда вставить ключ и куда залить бензин с «омывайкой»? Правильно — сломалось. Еще щепотка мозговой деятельности подскажет, что проблема в трансмиссии. А это всегда очень и очень дорого. Беда-беда, где моя кредитка?
Автосервисы и прочие СТО прекрасно знают этот поведенческий аспект, радостно помогут с эвакуацией, а после отремонтируют «за недорого». Напишут список запчастей, навалят в багажник старого изношенного железа — зачастую вообще от другого автомобиля — и радостно проводят в кассу. И ведь поедет машина, все встанет на свои места. Только вот зачастую саму АКП, как, впрочем, и все остальные узлы и агрегаты не разбирали. Ведь для ремонта только и требовалось, что открыть капот.
Фокус в трех случаях из четырех заключается в том, что менять масло в двигателе мы научились, а вот про «коробку» обычно забываем. Тоже самое касается и фильтров, которых в коробке может быть даже два. Но до них родимых, дело доходит редко, чаще всего процесс «ремонта» ограничивается вытаскиванием щупа, который конечно же будет абсолютно сухим. Масла в АКП нет, давления, следовательно, тоже, вот и рывок.
И, собственно, ремонт: в горловину щупа вставляется вороночка, куда заливается самое дешевое ATF — трансмиссионной масло. После селектор аккуратно переключают на каждую передачу, снова доливают масло и снова переключают. И так — несколько раз до тех пор, пока коробка перестанет дергать. Вообще-то емкость трансмиссии — от 8 до 12 литров, поэтому, кстати, многие водители и не меняют масло. Это, откровенно говоря, дорогое удовольствие. Отсюда и проблема.
Старые трансмиссии, классические автоматы, особенно если речь идет про четырех-пятиступенчатых «динозавров», невероятно надежны, и сломать их непросто. Оттого и стоят обычно 20—30 тысяч рублей — они никому особо не нужны. Такие «коробки» легко переживают безалаберность владельцев и после добавления нужного количества «трансмиссионки» продолжают трудиться. Вот и весь ремонт, который при наличии знаний, канистры ATF и воронки можно произвести прямо на обочине. Ну или съездить на СТО и заплатить в кассу «полную пошлину».