Почему на трассе М4 «Дон» обязательно нужен видеорегистратор

Впрочем, несмотря на качественно эволюционировавшую дорогу, ведущую к Черноморскому побережью, в той же Ростовской области и Краснодарском крае служивые от ДПС находят возможности не просто подловить водителей на нарушениях ПДД, а откровенно подстроить подлянки, когда, например, из-за ремонта дороги крайняя левая полоса внезапно превращается во встречку.

И в таких ситуациях спасителем водительских «прав» и семейного бюджета станет видеорегистратор, установленный в авто. В наше путешествие мы взяли бестселлер этого сезона — устройство Camshel DVR 240. Это очень компактный гаджет с габаритными размерами 114х37х37 мм занимает на лобовом стекле совсем немного места и совершенно не мешает обзору.

В нашей комплектации была установлена карта памяти на 256 Гб, что позволило сохранить большой архивный материал, длительностью более недели.