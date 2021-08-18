Почему на трассе М4 «Дон» обязательно нужен видеорегистратор

Впрочем, несмотря на качественно эволюционировавшую дорогу, ведущую к Черноморскому побережью, в той же Ростовской области и Краснодарском крае служивые от ДПС находят возможности не просто подловить водителей на нарушениях ПДД, а откровенно подстроить подлянки, когда, например, из-за ремонта дороги крайняя левая полоса внезапно превращается во встречку.
И в таких ситуациях спасителем водительских «прав» и семейного бюджета станет видеорегистратор, установленный в авто. В наше путешествие мы взяли бестселлер этого сезона — устройство Camshel DVR 240. Это очень компактный гаджет с габаритными размерами 114х37х37 мм занимает на лобовом стекле совсем немного места и совершенно не мешает обзору.
В нашей комплектации была установлена карта памяти на 256 Гб, что позволило сохранить большой архивный материал, длительностью более недели.
При этом, DVR 240 имеет жидкокристаллический экран и сразу две камеры. Причем, второе «око» не выносное, как это часто бывает, а встроено в основной корпус на поворотном механизме и позволяет снимать все, что происходит в салоне машины. И такой регистратор будет особенно полезен тем, кто работает в такси и службах доставки.
Основная камера с углом обзора 170 градусов ведет запись в формате FULL HD 1920х1080 со скоростью съемки 30 кадров в секунду. Салонная чуть скромнее в показателях, но тоже впечатляет своими возможностями: «плотность картинки» — 1280х720 пикселей, поворотный механизм на 270 градусов.
Благодаря высококачественной 6-слойной стеклянной оптике и мощной аппаратной части, изображение с обоих камер отличается небывалой для подобных устройств четкостью при дневной и ночной съемке, в последнем случае без дополнительного освещения.
Само собой, Camshel DVR 240, как и положено любому современному видеорегистратору, имеет встроенный микрофон; G-сенсор (датчик, который в случае удара или экстренного торможения защищает от перезаписи отснятый видеоматериал); и так называемый монитор парковки («бортовой самописец» включается и начинает вести запись, если в его поле зрения появилось движение в то время, когда автомобиль стоит на стоянке. Так что, если какой-то недотепа зацепит ваш автомобиль во время вашего отсутствия, его деяние не останется незамеченным).
А еще герой нашего рассказа может не просто беспристрастно фиксировать всё происходящее, но и накладывать на отснятый видеоматериал текущие GPS-координаты автомобиля, скорость его движения, а также просмотреть трек движения автомобиля.
Для этого имеется выносной GPS-модуль, который при помощи провода «коннектится» с гаджетом, значительно расширяя его функционал и доказательную базу. В частности, этот выносной блок позволяет (используя специальное ПО которое можно скачать с сайта производителя) отслеживать движение по координатам и онлайн карте.
За время нашего путешествия, Camshel DVR 240 ни разу не глючил: не было самопроизвольных выключений, на кочках и от пребывания под палящим солнцем присоска, с помощью которой устройство вешается на лобовое стекло, не отлеплялась.
А главное, что патруль, остановивший якобы за выезд на встречку, увидев на лобовом стекле регистратор, ограничился лишь формальной проверкой документов.