В автомобилях ростовской ГИБДД нашли гаджеты, отключающие видеорегистраторы

«Глушилки» были внедрены достаточно толково: возле рычага коробки передач патрульного автомобиля располагалсь кнопка, нажимая которую инспектор ГИБДД мог полностью отключать и создавать помехи оборудованию, установленному для предотвращения коррупции — то есть штатному видеорегистратору.

— Сейчас будет проводиться тщательная проверка руководства УГИБДД Ростова-на-Дону и предстоит узнать, с чьего молчаливого согласия эти приборы установлены, — сообщает 161.ru со ссылкой на источники внутри регионального МВД.

В пресс-службе областного управления ГИБДД подтвердили, что сейчас службой безопасности по данному факту проводится проверка. По факту выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности.

От себя добавим, что подобное оборудование, скорее всего, не ноу-хау именно ростовских гаишников — можно смело предположить, что подобным «хайтеком» пользуются и в других регионах России. Ведь «решать вопросы» под обективом камеры регистратора — задача сложная…

Между тем, скоро ДПС может лишиться своей главной «кормушки»: Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ, помимо прочего, отобрать у ГИБДД полномочия администрировать штрафы водителей по целому ряду нарушений ПДД. Зачем, выяснил портал «АвтоВзгляд».