В автомобилях ростовской ГИБДД нашли гаджеты, отключающие видеорегистраторы

Фото: newokruga.ru.
Проверка одного из ростовских батальонов ГИБДД закончилась грандиозным скандалом. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», как минимум на 50 патрульных автомобилей обнаружились некие устройства, что позволяли глушить штатные видеорегистраторы.
Алексей Кованов

«Глушилки» были внедрены достаточно толково: возле рычага коробки передач патрульного автомобиля располагалсь кнопка, нажимая которую инспектор ГИБДД мог полностью отключать и создавать помехи оборудованию, установленному для предотвращения коррупции — то есть штатному видеорегистратору.

— Сейчас будет проводиться тщательная проверка руководства УГИБДД Ростова-на-Дону и предстоит узнать, с чьего молчаливого согласия эти приборы установлены, — сообщает 161.ru со ссылкой на источники внутри регионального МВД.

В пресс-службе областного управления ГИБДД подтвердили, что сейчас службой безопасности по данному факту проводится проверка. По факту выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности.

От себя добавим, что подобное оборудование, скорее всего, не ноу-хау именно ростовских гаишников — можно смело предположить, что подобным «хайтеком» пользуются и в других регионах России. Ведь «решать вопросы» под обективом камеры регистратора — задача сложная…

Между тем, скоро ДПС может лишиться своей главной «кормушки»: Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ, помимо прочего, отобрать у ГИБДД полномочия администрировать штрафы водителей по целому ряду нарушений ПДД. Зачем, выяснил портал «АвтоВзгляд».

взятка, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция
29 ноября 2021
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