Почему владельцам автомобильных видеорегистраторов нужно обязательно возить с собой чеснок

Вроде установил видеорегистратор на стекле, все хорошо, но в какой-то непрогнозируемый момент — бабах — вместе с кронштейном он с грохотом летит на пол автомобиля. Присоска отклеилась! Для решения проблемы падающего регистратора рекомендуется, для начала, очистить поверхность лобового стекла в месте предполагаемого крепления присоски устройства. Там может находиться малозаметный слой грязи — пыль, налет от табачного дыма или что-то подобное. Частички этого «добра» не дают присоске плотно прилегать к стеклу и она рано или поздно отваливается. Удаление этого «добра» со стекла иногда позволяет повысить надежность установки регистратора.

Если такой способ не излечивает гаджет от падений, обращают внимание на саму присоску. Возможно, ее материал по каким-то причинам потерял эластичность — «задубел», попросту говоря. Из-за этого она не может как следует прилегать к стеклу и держать вес кронштейна с регистратором. Иной раз восстановить гибкость пластика присоски помогает обработка смазкой на основе силикона. Она, кстати, не только может сделать поверхностный слой материала присоски более гибким, но и, заполнив микронеровности поверхности, дополнительно герметизировать полость между ней и стеклом.

Однако зачастую все эти методы не работают. Например — зимой, когда замерзшую за ночь присоску регистратора хоть чем мажь и хоть с какой силой прижимай к стеклу — все равно она настолько тверда, что отказывается цепляться к «лобовухе».