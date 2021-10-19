Сотрудник ГИБДД вменяет превышение скорости, которого не было: что делать

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель, поделившийся довольно любопытной историей. Он двигался по трассе со скоростью 65 км/ч — на участке, где, согласно знакам, можно разгоняться до 70 км/ч. И хотя никаких нарушений с его стороны не было, сотрудники ГИБДД нашего героя таки остановили и, ссылаясь на показания радара, вменили превышение скорости — мол, прибор зафиксировал 95 км/ч.

Сегодня подобные ситуации — скорее, исключение. Повсеместная установка автоматических комплексов фото- и видеофиксации избавила гаишников от необходимости дежурить с радарами «в кустах». Тем не менее, такое явление на дорогах нашей Необъятной, как мы видим, все еще встречается, а потому очень важно знать, как правильно себя вести: что нужно сделать непосредственно на месте, а что — уже после составления протокола. Итак, рассказываем.