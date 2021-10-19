Сотрудник ГИБДД вменяет превышение скорости, которого не было: что делать

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель, поделившийся довольно любопытной историей. Он двигался по трассе со скоростью 65 км/ч — на участке, где, согласно знакам, можно разгоняться до 70 км/ч. И хотя никаких нарушений с его стороны не было, сотрудники ГИБДД нашего героя таки остановили и, ссылаясь на показания радара, вменили превышение скорости — мол, прибор зафиксировал 95 км/ч.
Сегодня подобные ситуации — скорее, исключение. Повсеместная установка автоматических комплексов фото- и видеофиксации избавила гаишников от необходимости дежурить с радарами «в кустах». Тем не менее, такое явление на дорогах нашей Необъятной, как мы видим, все еще встречается, а потому очень важно знать, как правильно себя вести: что нужно сделать непосредственно на месте, а что — уже после составления протокола. Итак, рассказываем.
Если сотрудники ГИБДД настроены серьезно, и никакие объяснения их «не берут», то скандалить не нужно — себе же хуже сделаете. Пусть составят протокол, если им так угодно. Ваша задача — проследить, чтобы вся информация, зафиксированная на бумаге, соответствовала действительности. Обратите внимание, что, помимо прочего, гаишники должны внести модель и номер радара. И не забудьте, ставя подпись, сделать пометку «с вменяемым нарушением не согласен».
Себе же запишите данные из удостоверений сотрудников полиции — их имена и фамилии, должности, отделение, номера жетонов. Эта информация, возможно, пригодится на втором этапе, при составлении запроса в ГИБДД. А он необходим, ведь прибор, зафиксировавший превышение, должен быть опломбирован и поверен — в противном случае ни о каком правонарушении речи идти не может.
— Зная модель прибора, легко проверить его технические характеристики в интернете — например, погрешность измерений и дальность действия. Законодательство предусматривает, что любые неточности трактуются в пользу гражданина. А разница в 2 км/ч может играть большую роль в квалификации правонарушения, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Андрей Лихачев, руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг».
С получением копии сертификата на радар никаких проблем возникнуть не должно. А если сотрудники откажутся их предоставлять, то нужно оставить жалобу на официальном сайте ГИБДД. Бумаги на руках? Сверяем данные: особое внимание на дату поверки, она должна проводиться раз в год. Все в порядке? Увы, доказать невиновность практически невозможно. Только если в момент «нарушения» у вас в машине не было видеорегистратора, фиксирующего GPS-координаты и скорость.
— Если у вас есть видеорегистратор, который фиксирует GPS-координаты и скорость, то видеозапись с него может служить доказательством вашей невиновности. Но необходимо будет предоставить в суде сертификат, подтверждающий точность измерений этого прибора. Его копию можно получить у производителя, — подсказывает юрист Андрей Лихачев.
Вооружившись документами и записями с видеорегистратора, вполне можно склонить Фемиду на свою сторону. Хотя для пущей уверенности лучше заручиться поддержкой опытного юриста. Другой вопрос, что мало кто станет бодаться за 250 или пусть даже 1000 рублей. И гаишники, у которых «горят планы», это понимают. А потому вместо того, чтобы отлавливать реальных нарушителей, подвергающих опасности себя и окружающих, и занимаются подобными глупостями…