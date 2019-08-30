Что делать, если попал в аварию с автомобилем ГИБДД

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ДТП с участием сотрудников дорожной полиции происходят регулярно, и частенько их провоцируют сами гаишники, когда они нарушают ПДД. Ведь закон им разрешает это делать в исключительных случаях. Чем для обычного водителя может обернуться авария с участием полицейских, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как нетрудно догадаться, такая ситуация может осложниться только по одной причине — если сотрудники ДПС окажутся «оборотнями», и станут действовать противозаконно, используя свое служебное положение. Чтобы этому противостоять, каждому гражданину, попавшему в ДТП с участием стражей порядка, необходимо точно знать свои права и обязанности и действовать строго по закону.

Прежде всего, надо иметь в виду, что полицейские, став участниками любой аварии, автоматически теряют свой служебный статус на весь процесс оформления ДТП и определения виновных. В подобной ситуации они уже выступают, как простые граждане одной из сторон конфликта, и все их попытки «разрулить» дело в свою пользу при помощи своих должности и связей — противозаконны. Поэтому если необходимо, чтобы протокол осмотра места происшествия составили представители правоохранительных органов, то участники ДТП, кем бы они ни были, сделать этого не имеют никакого права. А значит для обычного водителя подобная авария по закону ничем не отличается от любой другой.

В такой ситуации каждый гражданин должен делать то, что ему предписывают ПДД: включить аварийку и выставить знак аварийной остановки не менее 15 метров от ДТП в населенных пунктах и не менее 30 метров за их пределами.

Если есть пострадавшие, необходимо вызвать ГИБДД и «скорую помощь», а в экстренных случаях отправить травмированных людей в больницу.

Единственная рекомендация, которая отличает описываемый случай от других, заключается в том, что, когда приедут коллеги участников ДТП, желательно все их действия на месте аварии записывать на видеокамеру. Ни для кого не секрет, что среди стражей порядка широко распространено такое явление, как круговая порука. Поэтому административное дело в случае вины их сослуживцев может рассматриваться с глубоким пристрастием. Доказательством подобных незаконных деяний должностных лиц будет подробная видеозапись, так что старайтесь снимать весь процесс в деталях, и привлеките к этому свидетелй.

Напомним, что ПДД позволяют вовсе не вызывать полицию, если произошла мелкая авария с незначительным ущербом при участии двух транспортных средств, когда только они получили повреждения, и при этом все водители вписаны в полисы ОСАГО. В таком случае при обоюдном согласии с другой стороной вы в праве оформить ДТП самостоятельно по Европротоколу.

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30 августа 2019
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