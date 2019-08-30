Что делать, если попал в аварию с автомобилем ГИБДД

В такой ситуации каждый гражданин должен делать то, что ему предписывают ПДД: включить аварийку и выставить знак аварийной остановки не менее 15 метров от ДТП в населенных пунктах и не менее 30 метров за их пределами.

Если есть пострадавшие, необходимо вызвать ГИБДД и «скорую помощь», а в экстренных случаях отправить травмированных людей в больницу.

Единственная рекомендация, которая отличает описываемый случай от других, заключается в том, что, когда приедут коллеги участников ДТП, желательно все их действия на месте аварии записывать на видеокамеру. Ни для кого не секрет, что среди стражей порядка широко распространено такое явление, как круговая порука. Поэтому административное дело в случае вины их сослуживцев может рассматриваться с глубоким пристрастием. Доказательством подобных незаконных деяний должностных лиц будет подробная видеозапись, так что старайтесь снимать весь процесс в деталях, и привлеките к этому свидетелй.

Напомним, что ПДД позволяют вовсе не вызывать полицию, если произошла мелкая авария с незначительным ущербом при участии двух транспортных средств, когда только они получили повреждения, и при этом все водители вписаны в полисы ОСАГО. В таком случае при обоюдном согласии с другой стороной вы в праве оформить ДТП самостоятельно по Европротоколу.