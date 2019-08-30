Что делать, если попал в аварию с автомобилем ГИБДД

Как нетрудно догадаться, такая ситуация может осложниться только по одной причине — если сотрудники ДПС окажутся «оборотнями», и станут действовать противозаконно, используя свое служебное положение. Чтобы этому противостоять, каждому гражданину, попавшему в ДТП с участием стражей порядка, необходимо точно знать свои права и обязанности и действовать строго по закону.
Прежде всего, надо иметь в виду, что полицейские, став участниками любой аварии, автоматически теряют свой служебный статус на весь процесс оформления ДТП и определения виновных. В подобной ситуации они уже выступают, как простые граждане одной из сторон конфликта, и все их попытки «разрулить» дело в свою пользу при помощи своих должности и связей — противозаконны. Поэтому если необходимо, чтобы протокол осмотра места происшествия составили представители правоохранительных органов, то участники ДТП, кем бы они ни были, сделать этого не имеют никакого права. А значит для обычного водителя подобная авария по закону ничем не отличается от любой другой.