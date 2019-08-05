Зачем нас путают производители антифризов

Сегодня автовладельцы редко полностью меняют антифриз. Инновации подарили нам «охлаждайку», способную без замены «ходить» 200 000 км и более.
Максим Строкер

Современные ОЖ теперь не впитывают влагу, присадки «точечно» защищают все виды металлов от коррозии, а также антифризы, помимо охлаждения, еще и чистят систему. Но столб пара из-под капота, вызванный закипанием двигателя, по-прежнему ставит водителя в тупик. Грязь в радиаторе, дефект бачка, «интеркулера» или шланга, да и простой износ способны натворить бед. «Кипящие» автомобили встречаются на дорогах регулярно. Водитель при этом просто ходит вокруг, не зная с какой стороны браться за исправление «парового бунта».

Технически, можно долить простой воды, и ехать на сервис, дабы реанимировать авто и поменять весь объем охлаждающей жидкости. Продолжать эксплуатацию авто с H2О в системе охлаждения не рекомендуется. Зимой она может замерзнуть, да и элементы системы начнут ржаветь в такой среде.

Можно посоветовать «добавить своей ОЖ», но тут, пожалуй, мало кто вспомнит, а какая она была — «своя». Меняя ОЖ раз в 5 лет или через 200 000 км, невозможно запомнить, что там у тебя баке. А если взял подержанное авто со своей антифризной историей? Путают карты и производители антифризов, убивая нашу привычку мешать ОЖ «цвет в цвет» или «класс к классу». Например, зеленый к зеленому или G12 к G12. Считается, что антифризы G11 — синие и традиционные, G12 — красные и карбоксилатные, G13 — фиолетовые и лобридные. Но есть еще розовые лобридные G12++.

Антифризы одного цвета могут быть разными по технологии изготовления и при смешении давать химические реакции типа хлопьев, пено- или газообразования — из-за спорящих друг с другом присадок. Антифризы одного класса могут быть разного цвета и вдобавок не иметь на этикетке подписи G11 или G12: там может быть указана температура застывания, технология или основа ОЖ — «Лобридный антифриз» или «ОЖ на основе моноэтиленгликоля».

Сегодня палитра ОЖ не регламентируется, ее цвет определяет краситель. Вероятно, делается это для того, чтобы мы из страха смешать ядерную смесь «сидели» на одном продукте одного производителя, боясь перейти даже на более качественную и высокотехнологичную новинку.

Спасение может быть в переходе на универсальную ОЖ. Антифризы класса G13 до универсальности не дотянули и из-за высокой цены и частой несовместимости с ОЖ класса G11. Ближе всего к решению задачи оказался продукт Sintec Multifreeze — он исключает необходимость подбора/выбора антифриза, так как убирает проблему несовместимости продуктов разных технологий, классов и цветов. Multifreeze можно использовать и как основную жидкость, подливая любой доступный качественный антифриз, и в экстренном случае без опаски доливать в любое авто.

Лабораторные испытания показали, что Мультифриз от Sintec можно применять на любых типах бензиновых и дизельных двигателей. Тесты подтвердили неагрессивность Sintec Multifreeze к внутренним частям двигателя, изготовленным из любых применяемых сегодня материалов (алюминий, кремний, медь, латунь, магний, чугун) при смешивании с любым типом ОЖ. Результаты испытаний — в таблице.

Другая серия испытаний доказала заявления производителя о совместимости с другими типами антифризов. Sintec Multifreeze поочередно смешивали с различными ОЖ: карбоксилатными, гибридными, лобридными и традиционными. Имитировались разные ситуации: долив к имеющейся ОЖ (10% Multifreeze + 90% ОЖ в баке), долив в пропорции 50:50, полная замена (90:10). Подтвердилось полное отсутствие какого-либо расслоения или выпадения осадка, что подтверждает возможность смешивания Мультифриза с любой качественной охлаждающей жидкостью.

Кроме того, присадки в Мультифризе более медленного действия, поэтому его ресурс больше, а также в его составе есть специальный флуоресцентный маркер, который сокращает до минимума время на поиски места протечки в системе и помогает избежать лишних расходов в автосервисе на решение навязанных проблем.

ТО, двигатель, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, автохимия
5 августа 2019
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