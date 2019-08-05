Зачем нас путают производители антифризов

Современные ОЖ теперь не впитывают влагу, присадки «точечно» защищают все виды металлов от коррозии, а также антифризы, помимо охлаждения, еще и чистят систему. Но столб пара из-под капота, вызванный закипанием двигателя, по-прежнему ставит водителя в тупик. Грязь в радиаторе, дефект бачка, «интеркулера» или шланга, да и простой износ способны натворить бед. «Кипящие» автомобили встречаются на дорогах регулярно. Водитель при этом просто ходит вокруг, не зная с какой стороны браться за исправление «парового бунта».

Технически, можно долить простой воды, и ехать на сервис, дабы реанимировать авто и поменять весь объем охлаждающей жидкости. Продолжать эксплуатацию авто с H2О в системе охлаждения не рекомендуется. Зимой она может замерзнуть, да и элементы системы начнут ржаветь в такой среде.

Можно посоветовать «добавить своей ОЖ», но тут, пожалуй, мало кто вспомнит, а какая она была — «своя». Меняя ОЖ раз в 5 лет или через 200 000 км, невозможно запомнить, что там у тебя баке. А если взял подержанное авто со своей антифризной историей? Путают карты и производители антифризов, убивая нашу привычку мешать ОЖ «цвет в цвет» или «класс к классу». Например, зеленый к зеленому или G12 к G12. Считается, что антифризы G11 — синие и традиционные, G12 — красные и карбоксилатные, G13 — фиолетовые и лобридные. Но есть еще розовые лобридные G12++.

Антифризы одного цвета могут быть разными по технологии изготовления и при смешении давать химические реакции типа хлопьев, пено- или газообразования — из-за спорящих друг с другом присадок. Антифризы одного класса могут быть разного цвета и вдобавок не иметь на этикетке подписи G11 или G12: там может быть указана температура застывания, технология или основа ОЖ — «Лобридный антифриз» или «ОЖ на основе моноэтиленгликоля».