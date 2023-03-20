Бездорожный беспредел: тест-драйв новых шин Cordiant Off Road 2 для внедорожников

А еще по сравнению с моделью первого поколения беговая дорожка покрышки стала менее широкой, благодаря чему в раскисшей от дождей колее или глубокой грязи колесо довольно быстро докапывается до твердого грунта. Докапывается, но не закапывается, что опять же, превращает внедорожные покатушки в приключения без нужды вызывать спасателей.

К тому же, канавки рисунка протектора спроектированы не только в поперечном направлении по ходу движения, но и в продольном, образуя большие длинные каналы, которые проходят под острым углом к оси симметрии рисунка. Если по-простому, то такое решение способствует эффективному очищению шины от грязюки. В чем я убедился лично, медленно, но верно покоряя очередное препятствие. В ходе тест-драйва приходилось и полностью погружать буксующие колеса в затопленный ров, и штурмовать скользкие от грязевых наслоений склоны, и взбираться по выступающим на них каменистым ухабам. В общем, эмоций через край. Причем ни одна из пломб в моей ротовой полости не пострадала, как и не вырвалась наружу переваренная пища.

Стоит признать, что шины Cordiant Off Road 2 действительно способны на многое. И в ряде случаев даже на больше, чем рассчитывает водитель. Впрочем, и с ними при недостаточном опыте и отсутствии здравомыслия можно засесть не хуже, чем Владимир Путин в кресле Президента. Как говорится, нет ничего невозможного.