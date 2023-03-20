Бездорожный беспредел: тест-драйв новых шин Cordiant Off Road 2 для внедорожников

На тест новых летних шин Cordiant Off Road 2 я отправился в солнечный Узбекистан, где об идеальном асфальте аборигены мечтают так же, как мы о санкционной «Кока-Коле». Чуть отъехал от ближайшего крупного города, и дороги закончились. А вот местному бездорожью, скажу я вам, позавидует даже самый отъявленный джипер.
Привычные нам грунтовки с ухабами и рытвинами для Узбекистана — ничто, ибо пересеченная местность здесь представляет собой не более, чем направления. Да не абы какие, а сдобренные огромными камнями, здоровенными буераками, почти отвесными спусками и превратившимися в пыльно-грязевые ванны оврагами. Самое то для испытаний настоящих внедорожных покрышек, а заодно и нервов поверивших в себя покорителей «оффроуда».
Под продолжением спины у меня оказался бескомпромиссный японский «вездеход» системы Isuzu D-Max, обутый в новенькие шины Cordiant Off Road 2 омского производства. Он, собственно, и стал проводником в мир зубодробительного бездорожья, от которого изо рта вылетают пломбы, а из желудка — недавно съеденный ланч. Впрочем, я знал, на что шел. Поехали!
Первым делом выкатываюсь на асфальтированный участок, благо в окрестностях Ташкента сносного качества дорог еще хватает. И если «резина» первого поколения на изъянах полотна отражалась вибрациями в руле и на высокой скорости досаждала малоприятным шумом, то теперь эти недочеты остались в прошлом. Спасибо следует сказать инженерам за массивные блоки протектора, которые определенно увеличили свойства цепкости на твердом покрытии, а оптимизированное чередование шагов его рисунка принципиальным образом сказалось на уровне шума. Точнее, его отсутствии.
Скажу больше: рамный пикап в своих новых «тапочках» едет не только тихо, но и предельно мягко, не нарушая комфорт водителя и пассажиров. Не зря все же разработчики едят свой хлеб — благодаря уникальному составу резиновой смеси создается впечатление, что ты управляешь легковушкой, а не большим кондовым внедорожником. Зачет!
Чем дальше мы от цивилизации, тем становится все интересное. Горные перевалы, каменистая местность, жесткое грязевое месиво — да, если тут застрять, то за трактором придется идти не меньше суток. Впрочем, это только так кажется — глаза боятся, а руки делают. Будь я на какой-нибудь «Ниве» или — прости, Господи! — «Уазике», то меня наверняка бы собирали по частям, ибо тряска тут такая, что от ударов макушкой в потолке остаются дыры. Зато не покидает ощущение того, что на пути нет ничего непреодолимого.
И правда: неприлично крупные боковые грунтозацепы Cordiant Off Road 2 выполнены в виде разновысотных выступов, повышающих тягово-сцепные характеристики и защищающих каркас от повреждений и деформации. Для форсирования сложных участков со слабонесущим грунтом, коих на пути у меня было видимо-невидимо, спроектирована более эластичная боковина, которая позволяет грести шине при снижении внутреннего давления до 0,5 атмосфер. Раньше, к слову, Cordiant Off Road позволял стравливать лишь 0,1 BAR.
А еще по сравнению с моделью первого поколения беговая дорожка покрышки стала менее широкой, благодаря чему в раскисшей от дождей колее или глубокой грязи колесо довольно быстро докапывается до твердого грунта. Докапывается, но не закапывается, что опять же, превращает внедорожные покатушки в приключения без нужды вызывать спасателей.
К тому же, канавки рисунка протектора спроектированы не только в поперечном направлении по ходу движения, но и в продольном, образуя большие длинные каналы, которые проходят под острым углом к оси симметрии рисунка. Если по-простому, то такое решение способствует эффективному очищению шины от грязюки. В чем я убедился лично, медленно, но верно покоряя очередное препятствие. В ходе тест-драйва приходилось и полностью погружать буксующие колеса в затопленный ров, и штурмовать скользкие от грязевых наслоений склоны, и взбираться по выступающим на них каменистым ухабам. В общем, эмоций через край. Причем ни одна из пломб в моей ротовой полости не пострадала, как и не вырвалась наружу переваренная пища.
Стоит признать, что шины Cordiant Off Road 2 действительно способны на многое. И в ряде случаев даже на больше, чем рассчитывает водитель. Впрочем, и с ними при недостаточном опыте и отсутствии здравомыслия можно засесть не хуже, чем Владимир Путин в кресле Президента. Как говорится, нет ничего невозможного.