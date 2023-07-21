Какой класс масла — SL или SM — лучше подходит для двигателя авто

Характеристики современных машин с ДВС, выпускаемых мировыми автоконцернами, совершенствуются из года в год. Тут сказывается и стремление опередить конкурентов, и необходимость учитывать ужесточение экологических норм, и стремление сделать автомобили более экономичными.

Понятно, что простыми средствами эти проблемы не решить, вот автопроизводители и внедряют самые различные технические инновации, в том числе и в моторостроении. Что автоматически ужесточает требования и к смазочным материалам. А потому неудивительно, что на полках магазинов и в сервис-центрах регулярно появляются моторные масла со свежими спецификациями.

Все это, безусловно, хорошо. Однако для рядового автовладельца, мало разбирающегося в технике и озабоченного поиском какого-то конкретного лубриканта, такое изобилие смазок и их спецификаций может создавать определенные трудности. В чем ваш корреспондент убедился лично, посетив столичный сервис-центр одного из официальных дилеров популярной у нас китайской марки.