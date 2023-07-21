Какой класс масла — SL или SM — лучше подходит для двигателя авто

Характеристики современных машин с ДВС, выпускаемых мировыми автоконцернами, совершенствуются из года в год. Тут сказывается и стремление опередить конкурентов, и необходимость учитывать ужесточение экологических норм, и стремление сделать автомобили более экономичными.
Понятно, что простыми средствами эти проблемы не решить, вот автопроизводители и внедряют самые различные технические инновации, в том числе и в моторостроении. Что автоматически ужесточает требования и к смазочным материалам. А потому неудивительно, что на полках магазинов и в сервис-центрах регулярно появляются моторные масла со свежими спецификациями.
Все это, безусловно, хорошо. Однако для рядового автовладельца, мало разбирающегося в технике и озабоченного поиском какого-то конкретного лубриканта, такое изобилие смазок и их спецификаций может создавать определенные трудности. В чем ваш корреспондент убедился лично, посетив столичный сервис-центр одного из официальных дилеров популярной у нас китайской марки.
В разговоре с мастером я спросил, какое масло нужно для двигателя своего авто, так как собирался купить и залить свое, а не то, что предлагали в техцентре. Со слов сотрудника, это должно быть масло спецификации 5W30. Каких-либо дополнительных особенностей смазки для движка «китайца» он не указал. Что, на наш взгляд, не делает чести этому специалисту дилерского центра.
Суть в том, что в инструкции по эксплуатации машины указаны вполне конкретные варианты лубриканта. Один из них — масло спецификации 5W30, но исключительно с классом SM (и выше) по стандарту АPI. Если это требование не учитывать, то возникает риск купить масло 5W30 с куда более низким классом, например, SJ или SL. Между тем, каждый класс указывает на соответствие смазки определенным требованиям.
Так, индекс SL относится к старшему поколению масел, соответствующим более ранним стандартам. Они предназначены для старых автомобилей, требующих своего уровня качества. В отличие от них моторные масла класса SM обладают куда более высокими характеристиками. Это касается целого ряда параметров, включая показатели защиты от износа деталей и окисления смазки. Кроме того, масла класса SM отличают и более лучшие низкотемпературные свойства. Как видим, различия между SL и SM существенные, поэтому на класс масла надо всегда обращать внимание.
К слову, данные о классе моторного масла всегда можно найти в инструкции к автомобилю. А как быть, если такого документа нет? Ведь подобное нередко случается, например, когда приобреталась подержанная машина. Тут эксперты советуют использовать цифровые сервисы поиска масел. Как вариант, можно порекомендовать профессиональный сервис подбора масла, недавно внедренный на сайте бренда ReinWell. Здесь поиск смазочного материала ведется по марке и модели машины, году ее выпуска, типу двигателя и другим параметрам, что позволяет безошибочно подобрать продукт нужной спецификации.
В этом мы смогли лично убедиться при контрольном подборе масла все для того же кроссовера. Цифровой сервис моментально выдал нам три варианта смазки ReinWell 5W30 с классами SN и SP. Они по стандарту АPI стоят выше рекомендуемого класса SM, а потому идеально походят для мотора нашего нового авто.
Выбранный лубрикант можно тут же заказать через интернет или посмотреть его наличие в ближайших торговых точках. Достоинством цифрового сервиса от ReinWell является и то, что помимо нужного масла он предлагает владельцу машины и другие фирменные технические жидкости и смазки, рекомендованные для ее обслуживания.