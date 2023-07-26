Как оживить севший аккумулятор с помощью обычной соды

В начале отметим важную деталь. Батарея, с которой мы начинаем работать, обязательно должна быть обслуживаемый. У такой на верхней части видны пробки. Если же она так называемая «необслуживаемая», то ее проще сдать в утиль, чем «лечить». Иного выхода нет.

Для восстановления расходника нужно промыть его «внутренности» пищевой содой. Но просто так засыпать состав в АКБ не получиться. «Зарядник» просто «умрет». Поэтому первым делом откручиваем уже упомянутые пробки и полностью сливаем через них старый электролит. Затем в какую-нибудь бутылку наливаем теплую дистиллированную воду и насыпаем пищевую соду туда. Добавляем столько, сколько способно раствориться. Важно, чтобы не осталось осадка.

Потом наполняем полученным составом аккумулятор и оставляем минут на десять, дабы пошла реакция. Следующие этапы: удаляем «жижу», промываем «внутренности» батареи чистой дистиллированной водой и все. Процесс завершен. Осталось снова залить новый электролит с плотностью 1,28, а потом поставить «аккум» на зарядку. Примерно за 12 часов он должен стать полностью функциональным.