Как оживить севший аккумулятор с помощью обычной соды

Фото: Дзен-канал Денис Механик
Когда в работе аккумуляторной батареи начинаются перебои, водители напрягаются. Ведь это сулит не только трудности с запуском мотора, но и означает скорую покупку новой АКБ. А она нынче дорогая. Однако есть способ продлить ресурс с помощью подручных средств. Каким образом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

В начале отметим важную деталь. Батарея, с которой мы начинаем работать, обязательно должна быть обслуживаемый. У такой на верхней части видны пробки. Если же она так называемая «необслуживаемая», то ее проще сдать в утиль, чем «лечить». Иного выхода нет.

Для восстановления расходника нужно промыть его «внутренности» пищевой содой. Но просто так засыпать состав в АКБ не получиться. «Зарядник» просто «умрет». Поэтому первым делом откручиваем уже упомянутые пробки и полностью сливаем через них старый электролит. Затем в какую-нибудь бутылку наливаем теплую дистиллированную воду и насыпаем пищевую соду туда. Добавляем столько, сколько способно раствориться. Важно, чтобы не осталось осадка.

Потом наполняем полученным составом аккумулятор и оставляем минут на десять, дабы пошла реакция. Следующие этапы: удаляем «жижу», промываем «внутренности» батареи чистой дистиллированной водой и все. Процесс завершен. Осталось снова залить новый электролит с плотностью 1,28, а потом поставить «аккум» на зарядку. Примерно за 12 часов он должен стать полностью функциональным.

Фото: aybaz.ru

Как же работает метод? Дело в том, что омывая раствором соды пластины внутри АКБ, мы получаем реакцию этой самой соды и кислоты. Таким образом смываются соли, оседающие со временем на пластинах. То есть происходит процесс десульфитации.

Но есть и минус. При данной процедуре частично отслаивается и сам состав пластин, но неравномерно, а «кусками». То есть если проводить чистку часто, это существенно снизит ресурс устройства.

А вот какой аккумулятор восстановить не получиться, так это тот у которого от времени разрушились пластины. Дефект легко увидеть, посветив фонарем в банки. Второй метод — слив старого электролита. Если он ржавого цвета, то батарею легче выбросить: ремонту она не подлежит.

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26 июля 2023
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