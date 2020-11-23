Почему ЦКАД-3 называют самой «умной» трассой России

— Начнем с общего: какие требования безопасности предъявляются сегодня к автомагистралям в России? Как дорогам присваиваются те или иные категории?
— Категории присваиваются в зависимости от технических характеристик, транспортно- эксплуатационных и пользовательских свойств трасс, влияющих на безопасность. Так, все платные автомагистрали и скоростные автодороги имеют не менее двух полос движения в каждом направлении и разделяющую встречные потоки полосу с ограждением, они не пересекаются на всем своем протяжении с железными дорогами, трамвайными путями или пешеходными переходами.
Также на скоростных автодорогах нет одноуровневых примыканий других дорог. Все эти показатели позволяют снизить количество потенциально опасных ситуаций, а водителю проще поддерживать единую скорость без частых остановок.
— И какая категория присвоена новой трассе ЦКАД-3?
— ЦКАД-3 — скоростная дорога протяженностью 105,3 км — имеет высшую категорию 1А. Тут предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, 73 искусственных сооружения — в том числе мост через канал имени Москвы длиной почти 1,5 км — и четыре транспортные развязки: с трассами М-11 «Нева», А-107, М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга».
— А что конкретно обеспечивает на ЦКАД-3 высокий уровень безопасности?
— Во-первых, это высококачественное дорожное покрытие, устроенное из щебеночно-мастичных асфальтобетонов, обладающих улучшенными эксплуатационными показателями. Во-вторых, наружное освещение со светодиодными лампами на всей протяженности трассы, которое можно отнести к ресурсосберегающим технологиям. В-третьих, повторюсь, отсутствие одноуровневых пересечений с другими дорогами, пешеходных переходов, светофоров. В-четвертых, система видеонаблюдения, позволяющая контролировать дорожную обстановку.
— Что значит «контролировать дорожную обстановку»?
— Одной из инноваций, примененных на ЦКАД-3, является система «Умная дорога», разработанная компанией «Национальная телематическая система». Это технология автоматического управления дорожным движением: она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, скорости и плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, пешеходов или животных. Семь метеостанций, расположенных вдоль трассы, позволяют точно прогнозировать изменение погоды на ближайшие 4 часа и при необходимости оперативно связываться с коммунальными службами для уборки и обработки дороги.
Все эти данные передаются по самой современной на сегодняшний день системе связи, использующей технологию B2X и покрывающей всю протяженность дороги. Именно с ее помощью важные сведения выводятся на информационные табло вдоль трассы, а также рассылаются на подключенные к дорожной инфраструктуре автомобильные компьютеры и в специальные приложения на смартфоны водителей. Система также позволяет четко организовать работу аварийных комиссаров и других служб экстренной помощи: сообщения об инцидентах они получают автоматически в режиме реального времени.
Например, если автомобилист остановится на трассе из-за какой-либо поломки, аварийные комиссары прибудут на место в течение 10—12 минут. В случае ДТП они оградят место аварии, передадут информацию в экстренные службы и операторам Центра управления. Те в свою очередь разместят предупреждение для других водителей на табло переменной информации.
Кроме того, аварийные комиссары могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. Их автомобили оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото- и видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Также при необходимости дежурный аварийный комиссар поможет эвакуировать транспортное средство на специальную стоянку или на полосу отвода дороги в рамках платного участка.
— А может ли водитель вызвать аварийных комиссаров, не дожидаясь, пока система заметит его по камерам?
— Конечно. Достаточно позвонить по номеру *390 оператору контактного центра, который переведет звонок на дежурного аварийного комиссара платной дороги. Также с дежурным можно связаться с помощью короткого USSD-запроса *390*1*3#, что абсолютно бесплатно для всех операторов связи и не требует подключения к сети интернет.
Стоит отметить, что помощь оказывается безвозмездно. Единственный вариант — если у вас экстренно закончилось топливо. В таком случае придется рассчитаться за горючку — по чеку АЗС.
К слову, на данный момент, исходя из положительного опыта организации работы службы аварийных комиссаров на платных автодорогах, была вынесена на обсуждение инициатива по созданию подобной службы на всех трассах федерального значения.
— А где именно располагается Пункт управления ЦКАД-3?
— На 55 км трассы — на развязке ЦКАД-3 и М-8 «Холмогоры». Причем этот пункт является центральным: из него будет вестись наблюдение за движением не только по третьему пусковому комплексу, но и по всему «кольцу». В дальнейшем — еще и по новой трассе М-12, которая в настоящее время строится.
В трехэтажном здании предусмотрено 206 автоматизированных рабочих мест. Мониторинг транспортных потоков, метеомониторинг, видеонаблюдение, выявление инцидентов, информирование автомобилистов, обработка транзакций от платы за проезд — все это осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно.
— Некоторые водители убеждены, что камеры видеонаблюдения, помимо прочего, фиксируют нарушения Правил дорожного движения. Так ли это?
— Нет, наши камеры используются исключительно для мониторинга дорожной обстановки и расчета водителей за проезд по трассе. Нарушения ПДД фиксируют комплексы ГИБДД — это совершенно другая история.
— Кстати, о расчете посредством камер. ЦКАД — первая российская трасса с системой безбарьерной оплаты проезда Free-flow. Почему решили внедрить эту технологию? В чем ее преимущества перед традиционными пунктами взимания платы?
— Барьерная система со шлагбаумами существует много лет. И у нее есть свои недостатки — при въезде или выезде с платного участка автомобилисту необходимо останавливаться для оплаты проезда. Конечно, те, кто у кого есть транспондеры, пользуются выделенными полосами безостановочного проезда. Но даже в этом случае бывает, что недобросовестные водители умышленно не соблюдают необходимую в 15 метров дистанцию, пытаются проехать за чужой счет и создают потенциально опасную ситуацию.
При «Свободном потоке» это исключено. Кроме того, автомобилистам не нужно останавливаться или даже притормаживать, чтобы расплатиться за проезд — все происходит в автоматическом режиме на максимальной разрешенной скорости.
— А что эта система из себя представляет? Как она работает?
— Принцип действия системы «Свободный поток» заключается в установке специальных датчиков, которые автономно идентифицируют транспортные средства по таким показателям, как наличие транспондера, габариты, государственный регистрационный номер, и сопоставляют эти данные для расчета стоимости проезда.
Это позволяет отказаться от привычных пунктов взимания платы и шлагбаумов, а значит и минимизировать возможность непреднамеренного столкновения. При этом возведение, содержание данной системы взимания платы значительно экономнее в плане строительно-эксплуатационных затрат.
— Система «Свободный поток» — полностью отечественная разработка? Какие компоненты она в себя включает?
— Да, по большей части — отечественная. А вообще система «Свободный поток» активно применяется в мире и демонстрирует высокую эффективность: успешно функционирует более 30 автодорог с системой Free-flow в Европе — к примеру, в Белоруссии, Ирландии, Италии, Австрии, Норвегии, Великобритании — и более 40 в США и Канаде.
На рамке системы взимания платы «Свободный поток» — П-образной опоре — располагаются DSRC-антенна для считывания транспондеров, камера фото- и видеофиксации для автоматического распознавания передних и задних госномеров, датчик выявления и классификации ТС, камера подсчета осей ТС и обзорная камера с ИК-прожектором.
— То есть расплачиваться за проезд по ЦКАД-3 можно как по регистрационному знаку, так и по транспондерам?
— Верно. В первом случае необходимо заранее приобрести билет, указав предполагаемый маршрут, дату и время поездки, информацию по автомобилю и свои контактные данные, или же погасить задолженность уже после. Но выгоднее все-таки использовать транспондеры T-pass — как минимум потому, что держатели устройств могут рассчитывать на скидки: за дальность поездки (от 15 до 50%), на итоговую стоимость поездки дополнительно применится скидка до 15% по Программе лояльности ГК «Автодор».
— Транспондеры тоже являются своего рода современной технологией. Что собой представляет это устройство, как его распознают сенсоры, установленные на традиционных ПВП и рамках Free-flow? И почему девайс не нуждается в замене батареи при том, что его срок службы превышает 5 лет?
— Транспондер T-pass крепится на ветровом стекле в зоне за зеркалом заднего вида. Устройство определяется антенной, установленной на Рамке или Пункте взимания платы, на расстоянии 10 метров. Скорость отклика устройства очень высокая, именно поэтому для считывания транспондера нет необходимости притормаживать на ЦКАД, где нет шлагбаумов, а на традиционных Пунктах взимания платы необходимо сбрасывать скорость до 30 км/ч, чтобы оборудование успело сработать, и шлагбаум поднялся.
Долгий срок службы транспондера обуславливается тем, что в тот момент, когда он не обменивается информацией с антенной DSRC, энергия элемента питания не расходуется. Тем не менее, не рекомендуется оставлять транспондер на морозе или сильной жаре.
— Возвращаясь к «Свободному потоку»: будет ли эта система применяться на других платных трассах ГК «Автодор» — новых и уже существующих?
— На новых, которые в настоящее время строятся (оставшиеся участки ЦКАД, трасса М-12), будет. Что же до существующих, то окончательное решение еще не принято — посмотрим, как проявит себя Free-flow на ЦКАД. Нужно понимать, что переоборудование трасс, то есть демонтаж традиционных Пунктов взимания платы со шлагбаумами и установка рамок «Свободного потока» — весьма затратный процесс, поэтому нужно убедиться в его целесообразности.