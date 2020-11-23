Почему ЦКАД-3 называют самой «умной» трассой России

— Начнем с общего: какие требования безопасности предъявляются сегодня к автомагистралям в России? Как дорогам присваиваются те или иные категории?

— Категории присваиваются в зависимости от технических характеристик, транспортно- эксплуатационных и пользовательских свойств трасс, влияющих на безопасность. Так, все платные автомагистрали и скоростные автодороги имеют не менее двух полос движения в каждом направлении и разделяющую встречные потоки полосу с ограждением, они не пересекаются на всем своем протяжении с железными дорогами, трамвайными путями или пешеходными переходами.

Также на скоростных автодорогах нет одноуровневых примыканий других дорог. Все эти показатели позволяют снизить количество потенциально опасных ситуаций, а водителю проще поддерживать единую скорость без частых остановок.

— И какая категория присвоена новой трассе ЦКАД-3?

— ЦКАД-3 — скоростная дорога протяженностью 105,3 км — имеет высшую категорию 1А. Тут предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, 73 искусственных сооружения — в том числе мост через канал имени Москвы длиной почти 1,5 км — и четыре транспортные развязки: с трассами М-11 «Нева», А-107, М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга».