А-113 ЦКАД: когда новое подмосковное «кольцо» откроется полностью

В начале нулевых, когда транзитные и местные автомобильные потоки увеличились, на основных кольцевых дорогах Москвы и области — МКАД, Малой и Большой бетонках — стали образовываться серьезные заторы. Поскольку ни МКАД, ни обе бетонки, проходящие через населенные пункты, расширить невозможно, и было принято решение о строительстве совершенно новой трассы — А-113 ЦКАД.

Ключевая задача трассы — полностью перезагрузить транспортную систему Московского региона. По задумке, она позволит перенаправить потоки большегрузного и транзитного транспорта со старых дорог, давно исчерпавших пропускную способность, на новую — высокотехнологичную, комфортабельную, безопасную и скоростную.

Строительство ЦКАД началось в 2016-м — за четыре года ГК «Автодор» открыла больше половины А-113 (общая протяженность — 336,5 км). «Кольцо» делится на пять пусковых комплексов, по двум из которых движение уже открыто.