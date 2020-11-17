А-113 ЦКАД: когда новое подмосковное «кольцо» откроется полностью

В начале нулевых, когда транзитные и местные автомобильные потоки увеличились, на основных кольцевых дорогах Москвы и области — МКАД, Малой и Большой бетонках — стали образовываться серьезные заторы. Поскольку ни МКАД, ни обе бетонки, проходящие через населенные пункты, расширить невозможно, и было принято решение о строительстве совершенно новой трассы — А-113 ЦКАД.
Ключевая задача трассы — полностью перезагрузить транспортную систему Московского региона. По задумке, она позволит перенаправить потоки большегрузного и транзитного транспорта со старых дорог, давно исчерпавших пропускную способность, на новую — высокотехнологичную, комфортабельную, безопасную и скоростную.
Строительство ЦКАД началось в 2016-м — за четыре года ГК «Автодор» открыла больше половины А-113 (общая протяженность — 336,5 км). «Кольцо» делится на пять пусковых комплексов, по двум из которых движение уже открыто.
ЦКАД-1
Первый пусковой комплекс ЦКАД самый короткий: его протяженность — всего 49,5 км. Участок будет проходить от трассы М-4 «Дон» до 11-го км Малой бетонки, условно — до деревни Жедочи в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Почти половина ЦКАД-1 — а именно 22 км — пролегает по территории Новой Москвы. За проезд по этой трассе придется заплатить, а ее открытие запланировано на 2021 год.
ЦКАД-2
Второй пусковой комплекс (100 км) представляет собой ответвление от западной части «кольца» — он берет начало неподалеку от Троицка, а заканчивается у Большой бетонки в районе Клина. Этот участок пройдет параллельно ЦКАД-5 — на расстоянии примерно в 40 км. Он тоже станет платным, но отроется последним: ЦКАД-2 включен во вторую очередь строительства А-113, в то время как другие четыре отрезка — в первую.
ЦКАД-3
Третий пусковой комплекс открылся 11 ноября 2020 г. — это самый протяженный участок: на него приходится примерно ⅓ всего «кольца» (105,3 км). ЦКАД-3 соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», пролегая по территории пяти районов Подмосковья и городского округа Черноголовка. На нем предусмотрено четыре развязки — с платной Ленинградкой,М-11 «Нева», А-107, Ярославкой (М-8) и Горьковкой. (М-7). Более подробно об этом участке можно прочитать в интервью портала «АвтоВзгляд» с руководителем проекта ЦКАД-3 Виталием Шмаровым.
ЦКАД 3—5
Соединяющий участок ЦКАД-3 и ЦКАД-5 между автомагистралью М-10 «Россия» и платной скоростной дорогой М-11 «Нева». Общая протяженность составит 7,8 км. Участок также будет платным.
ЦКАД-4
Сейчас все силы дорожников брошены на ЦКАД-4 — участок от М-7 «Волга» до М-4 «Дон». Как ожидается, до конца 2020 года будет открыта большая часть четвертого пускового комплекса, а окончательное завершение работ намечено на первую половину 2021-го. Протяженность трассы, соединяющей Ногинский район и Домодедово — 96,5 км. Как и на предыдущих трех отрезках, проезд по ЦКАД-4 будет платным.
ЦКАД-5
Пятый пусковой комплекс — единственный бесплатный участок ЦКАД. Это связано с тем, что из 76,5 км трассы лишь 28 построены «с нуля», остальное — реконструированная А-107 с расширением проезжей части до четырех полос движения. А поскольку альтернативы у дороги нет, в соответствии с законом стать платной она не может. Участок, как уже говорилось, проходит от наро-фоминской деревни Жедочи до М-11 «Нева», и он уже открыт.
Если же говорить о ЦКАД в целом, то это дорога высшей технической категории (реконструированные участки А-107 — II категория) с четырьмя полосами движения и интеллектуальными транспортными системами. Одной из таковых, к примеру, является «Свободный поток» — технология безбарьерного взимания платы с 12 рамками, на которых установлены камеры, датчики и антенны.
«Свободный поток» позволяет автомобилистам передвигаться по ЦКАД, не останавливаясь в традиционных пунктах взимания платы. Средства со счета списываются автоматически, когда водитель, не снижая скорости, проезжает под П-образной опорой. Причем пользоваться новой трассой могут не только те, у кого есть транспондер. Просто остальным нужно заранее приобрести электронный билет или погасить задолженность уже после, по факту совершенной поездки.
А что же по стоимости проезда? Тарифы не зависят от дня недели или времени суток — имеет значение лишь категория транспортного средства. Те, кто пользуется транспондерами, могут рассчитывать на скидки за «дальность» маршрута, который суммируются с бонусами по Программе лояльности государственной компании «Автодор». Возьмем, к примеру, ЦКАД-3: без девайса поездка от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» на «легковушке» обойдется в 510 рублей, с девайсом — не более чем в 255.
Free-flow позволяет существенно экономить время в пути, поскольку, как мы уже сказали, автомобилисту не нужно останавливаться у шлагбаумов. Кроме того, быстрее добираться из точки А в точку Б позволяет отсутствие одноуровневых пересечений с другими дорогами, светофоров, пешеходных переходов и, как следствие, пробок. К тому же на большинстве участков ЦКАД скоростной режим увеличен до 110 км/ч, а в перспективе лимит поднимут до 130 км/ч.
Впрочем, не только владельцем легковых автомобилей ЦКАД придется очень кстати — эту дорогу стоит взять на заметку транспортным компаниям и частным перевозчикам. Просто потому что она позволяет серьезно экономить время в пути, а значит — доставлять за то же время больше грузов, сокращать амортизационные расходы благодаря высокому качеству дорожного покрытия и пользоваться дополнительными услугами (более подробно — здесь).
Особое внимание при строительстве ЦКАД уделили вопросу безопасности: барьерные разделители встречных потоков, качественное и ровное дорожное покрытие, освещение со светодиодными лампами, четкая разметка, электронные табло, на которые выводится полезная информация из Пунктов управления, экодуки для животных, чтобы те не выбегали на трассу. Плюс ко всему — аварийные комиссары.
— Команды аварийных комиссаров дежурят на всем протяжении трассы и прибывают на место происшествия в течение 10− 12 минут, а все мы знаем, что иногда минуты в ожидании помощи — самые главные и могут спасти жизни. Напоминаем, что вызвать их можно по короткому номеру *390 — единому номеру для всех платных трасс — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в ГК «Автодор».
Аварийные комиссары готовы круглосуточно и совершенно бесплатно оказать водителю помощь — подвезти топливо (нужно рассчитаться только за горючку по чеку АЗС), поменять колесо, подсказать, как правильно заполнить европротокол, устранить мелкую неисправность, из-за которой дальнейшее движение машины невозможно. Если же пользователь столкнулся с другой проблемой, связанной, скажем, с транспондером, то ему любезно помогут в Центрах поддержки и обслуживания «Автодор-Платные Дороги».
Стоит также отметить, что на ЦКАД предусмотрены обустроенные площадки для отдыха, что очень важно в долгой поездке. Так, например, на третьем пусковом комплексе их аж 11 — через каждые 15 километров. Зоны располагают детскими городками, скамейками, туалетными комплексами. А некоторые — даже мобильными Пунктами продаж, в которых можно приобрести транспондер для экономии средств.
Заправок, кафе, мотелей и прочих элементов инфраструктуры на ЦКАД пока нет, а потому, строя маршрут через «кольцо», следует заранее позаботиться о топливе. Впрочем, это не значит, что их не будет совсем: развитие этого направления — следующий шаг. Так, если говорить о том же ЦКАД-3, то АЗС появятся на участке уже в следующем году.