МКАД, А-107 или ЦКАД-3: какая дорога «едет» быстрее

По легенде, участникам столь необычного эксперимента нужно было доставить ценную бандероль из аутлета «Черная Грязь», что в Солнечногорском районе Московской области, в Ногинск — в ТЦ «Панорама», где, помимо прочего, располагается Центр поддержки и обслуживания пользователей «Автодор-Платные Дороги».
Первый пилот, получивший псевдоним «Умник», тестировал ЦКАД-3: его маршрут пролегал через бесплатную и платную Ленинградки, новую трассу и Горьковское шоссе. Второй, «Комбинатор», поехал через МКАД: также следуя по М-10 до М-11, далее — по московскому «кольцу» и Горьковке. А третий водитель — «Чайник» — отправился по самым проблемным дорогам, которые навигатор даже не предлагал: через М-10 и Малую Бетонку. Таким образом мы хотели наглядно понять разницу между полностью платным, комбинированным и бесплатным маршрутами.
Из прочих условий было ни в коем случае не превышать максимальную разрешенную скорость даже на «допустимые» 20 км/ч и нигде не останавливаться. Итак, на часах 11:00. Три автомобиля одновременно стартуют с парковки аутлета «Черная Грязь», кто же придет первым?
11:00 — 11:30
УМНИК: Пришлось потолкаться в пробке на Ленинградке — терпеть не могу заторы, предпочитаю заплатить. Но никуда не денешься — до съезда на М-11 пять «красных» километров, на преодоление которых я потратил аж 15 минут. Следующую пятнадцатиминутку, к счастью, провел «в полете»: добрался по хорошей дороге «Нева» до съезда на ЦКАД-3, заплатив за эти 11 километров всего 100 рублей.
КОМБИНАТОР: Ползу по Ленинградке за своим коллегой. Те же 15 минут, и я на М-11 — правда, мне в другую сторону, к Москве. На развязке не заблудилась (как это бывает со мной обычно) — все предельно понятно, указателей хватает. Четыре полосы движения, скорость 110 км/ч, никаких светофоров и заторов — наслаждение. Вот только это наслаждение влетело мне в копеечку: за 15 км пришлось заплатить 400 рублей. Итак, мои первые полчаса завершаются на съезде на МКАД.
ЧАЙНИК: Никогда не понимал тех, кто ездит по «платникам»: чистой воды обдираловка. И сейчас явно докажу коллегам, что разницы в выборе дороги — нет, а лишние траты — на лицо. Блин, но Ленинградка явно перегружена: до поворота на А-107 думал добраться от Черной-то грязи минут за 10, а получилось, что аж за 40! И у поворота на Зеленоград подстрял, а уж в районе Чашниково — просто 10 баллов по шкале «Яндекса». Из предложенного графика явно выбиваюсь минут на десять. Но, скорее всего, сейчас наверстаю.
11:30 — 12:00
УМНИК: Так, съезжаю на ЦКАД-3, посмотрим. Две полосы движения, идеальное дорожное покрытие, выставляю круиз-контроль на 110 км/ч. Вот интересно: навигатор пока не знает, что здесь можно разгоняться до «магистральных» скоростей, пишет, что лимит — 90. Перед съездом на Дмитровку большая площадка — но похоже, она предназначена для неисправной техники: детских городков и туалетных комплексов нет… О, как — всего полчаса, а я уже на границе с Пушкинским районом.
КОМБИНАТОР: Съезжаю на МКАД и тут же попадают в затор — благо что не стоим совсем, едем потихоньку. Пробка вызвана ремонтными работами. Кстати, таких «ремонтных» участков я насчитала на «кольце» целых 5 — и это на 30 км трассы! В местах, свободных от реконструкций, разгоняемся до «сотки». Еще бы — навигатор показывает всего 4 балла. По радио начались полуденные новости, я подползаю к съезду на Горьковку.
ЧАЙНИК: Почти доехал до Дмитровского шоссе, точнее — предложенный тайминг не выдерживаю минут на пять. И вроде трафик небольшой, но мест для обгонов — крайне мало, почти все время плетусь за грузовиком. Да еще этот светофор на пересечении с Рогачевкой и вечный затор на съезде с А-107 на Дмитровку…
12:00 — 12:30
УМНИК: На 35-м километре ЦКАД-3 обустроенная площадка. Уверен, что приеду гораздо раньше коллег, а потому позволю себе нарушить правила и остановлюсь здесь: сделаю несколько красивых кадров, проинспектирую, скажем так, объект. О, а я здесь не один — на скамеечках люди тоже отдыхают. Ладно, едем дальше. На 47-м км трассы пасутся козы, забавно. Кстати, на ЦКАД-3 построено 5 экодуков — мостов для диких животных.
КОМБИНАТОР: Это худшие полчаса моей поездки — за 30 минут преодолела всего 15 км, попав в «мертвую» пробку на съезде с МКАД на шоссе Энтузиастов. Всему виной — поворот на Реутов, в который лезут с трех полос, наглухо перекрывая движение остальным. Кое-как просочилась через грузовики в левый ряд, теперь можно лететь. Ну как лететь — Балашиха, более мелкие населенные пункты: ограничение 60 км/ч. Таким темпом я проиграю даже третьему водителю. Интересно, а он сейчас где?
ЧАЙНИК: Все, из графика выбился. На часах уже 12.45, а я только до Ярославского шоссе добрался. И это при том, что по Дмитровке до поворота на А-107, который почти сразу за Икшей, буквально долетел — всего 7 минут. Что и понятно: из Москвы в область в это время движение всегда слабое, а уж в коронавирусной полуизоляции — тем более. Но на отрезке до Ярославки «тормознули» 7 светофоров и ж/д переезд у Софрино. Ну и опять же невозможность обогнать большегрузы: тут прерывистых линий осевой побольше, но и встречный поток — лютый.
12:30 — 13:00
УМНИК: На ЦКАД-3 нет барьерных пунктов взимания платы — спасибо системе «Свободный поток» за то, что я сэкономил столько времени, не останавливаясь перед шлагбаумами. Вот, кстати, на 103-м километре стоит П-образная опора с камерами, датчиками и антеннами. Вообще их здесь три, но первые две я даже не заметил — смотрел по сторонам. О, а вот ЦКАД-3 и заканчивается: уже съезжаю на М-7, пять минут до финиша — чем бы мне заняться, пока буду ждать коллег?
КОМБИНАТОР: На МКАД в пробках не настоялась — постою еще на Горьковке. Застряла в Обухово — ну здесь то что? А, поняла, светофор за светофором. До финиша остается 15 километров, но чувствую, потеряю на этом участке еще как минимум полчаса. Жалею, что не потеснила коллегу и не выбрала ЦКАД-3. Затекла правая нога, сейчас бы выйти размяться. Но где?
ЧАЙНИК: Из согласованного с коллегами графика выбиваюсь уже серьезно: от Ярославского шоссе до Щелковского (на этом участке А-107 пришлось поберечь подвеску — уж очень ухабисто) реальное время в пути составило уже значительно больше двух часов. Вся надежда, что в Ногинск въезжаю не со стороны М-7 «Волга»: может, вечных «горьковских» пробок удастся избежать, и тут я соперников «сделаю».
13:00 — 13:30
УМНИК: Ну вот я и на месте — ровно 2 часа в пути. Но вообще-то, если быть точнее, я ехал 1.20. Одной остановкой на ЦКАД-3 дело не ограничилось: так был впечатлен новой трассой, что тормозил несколько раз. Ну вы, наверное, заметили по фотографиям. В очередной раз убедился, что платные дороги — это здорово. Потратил, кстати, 610 рублей (510 на ЦКАД-3 и 100 на М-11). Эх, сглупил. Захватил бы транспондер T-pass, сэкономил 50%.
КОМБИНАТОР: Ура, я наконец-то на месте — на часах 13:09. Разница с первым пилотом, если не считать его остановок, составила 50 минут. Уверена, что если бы не самоизоляция и пробки в «щадящие» 4 балла, я ехала гораздо дольше. Уж лучше заплатить по транспондеру 250 рублей, чем объезжать бесконечные ремонты, «теряться» в фурах, стоять в заторах и соблюдать «городскую» скорость. В следующий раз поеду по ЦКАД-3, точно.
ЧАЙНИК: Упссс… Въезжая с этой стороны в Ногинск, встреваешь просто в жуткие пробки, М-7 даже не снившиеся. В итоге от Черной грязи до местного центра продаж ГК «Автодора» ехал без малого три часа — 2:43, если быть точным. Экипажи других машин ждать аутсайдера даже устали…
И можно было бы не делать выводов, но… К черту экономию, которая на самом деле оборачивается такими временными потерями, что платные трассы кажутся чуть ли не манной небесной. Одним словом, обратно я ехал уже по ЦКАД-3, предварительно купив в ногинском офисе продаж компании транспондер, сделавший мою поездку хотя и не бесплатной, но очень быстрой и комфортной. Впрочем, подробнее об этом вы можете узнать здесь.
Да, раз уж мы прибыли в Ногинск, то заглянули в местный Центр продаж и обслуживания пользователей, где нас встретили любезные сотрудницы компании. Они помогли нашему «бетоночному» пилоту подобрать транспондер — он остановил свой выбор на модели с эксклюзивным дизайном, приуроченным к открытию ЦКАД-3. Там же, в пункте продаж, коллега создал личный кабинет и сразу же пополнил баланс. На все про все ушло не больше 15 минут.
ИТОГИ
1-й автомобиль (ЦКАД-3):
Время в пути: 1:20
Пройденное расстояние: 127,9 км
Средняя скорость: 96 км/ч
2-й автомобиль (МКАД):
Время в пути: 2:09
Пройденное расстояние: 103,4 км
Средняя скорость: 80 км/ч
3-й автомобиль (А-107):
Время в пути: 2:42
Пройденное расстояние: 125,5 км
Средняя скорость: 46 км/ч