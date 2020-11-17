МКАД, А-107 или ЦКАД-3: какая дорога «едет» быстрее

По легенде, участникам столь необычного эксперимента нужно было доставить ценную бандероль из аутлета «Черная Грязь», что в Солнечногорском районе Московской области, в Ногинск — в ТЦ «Панорама», где, помимо прочего, располагается Центр поддержки и обслуживания пользователей «Автодор-Платные Дороги».

Первый пилот, получивший псевдоним «Умник», тестировал ЦКАД-3: его маршрут пролегал через бесплатную и платную Ленинградки, новую трассу и Горьковское шоссе. Второй, «Комбинатор», поехал через МКАД: также следуя по М-10 до М-11, далее — по московскому «кольцу» и Горьковке. А третий водитель — «Чайник» — отправился по самым проблемным дорогам, которые навигатор даже не предлагал: через М-10 и Малую Бетонку. Таким образом мы хотели наглядно понять разницу между полностью платным, комбинированным и бесплатным маршрутами.

Из прочих условий было ни в коем случае не превышать максимальную разрешенную скорость даже на «допустимые» 20 км/ч и нигде не останавливаться. Итак, на часах 11:00. Три автомобиля одновременно стартуют с парковки аутлета «Черная Грязь», кто же придет первым?