Новый «платник» в Подмосковье: все, что нужно знать водителям о ЦКАД-3

— Движение по ЦКАД-3 наконец запущено. Как долго вы к этому шли, когда началось строительство дороги?
— В целом (с учетом подготовки территории) строительство велось чуть меньше десяти лет, поскольку проект предусматривал несколько этапов реализации. Прежде всего нам нужно было освободить все земельные участки от коммуникаций, частных застроек и так далее. И только после этого госкомпания «Автодор» заключила концессионное соглашение, результатом которого явилось строительство дороги. Сами же работы заняли чуть больше четырех лет.
— А что было самым сложным за эти четыре, вернее, даже десять лет?
— Если говорить в общем, то объем строительства можно назвать колоссальным, поскольку чуть больше 100 км дороги — это довольно большой участок в рамках одного объекта. Почти 18 млн. м³ земного полотна; 2,5 м² асфальта; 300 км барьерного ограждения, 68 искусственных сооружений — мосты, путепроводы, эстакады, экодуки; 3800 опор наружного освещения, 75 000 кубов сборного монолитного железобетона, 25 000 тонн металла…
То есть сам по себе объем материально-технических ресурсов, которые нужно было мобилизовать — уже достаточно серьезная инженерная задача. А если говорить про сопутствующие проблемы, то они традиционны для территорий, приближенных к мегаполисам: например, большое количество земельных коммуникаций, требующих вывода, начиная от сетей электроснабжения и заканчивая магистральными газопроводами и нефтепроводами, являющимися объектами повышенной опасности. Можно сказать, что переустройство каждого локального участка — серьезный отдельный проект.
— И ради чего все затевалось? В чем преимущества ЦКАД-3 перед бесплатными альтернативными трассами?
— Вообще ЦКАД — это масштабный проект транспортной инфраструктуры, который важен не только для московской агломерации, но и для всего Центрального федерального округа, поскольку позволит разгрузить существующую транспортную сеть. Ну и, конечно, это в первую очередь удобство для пользователей, очень серьезно сокращающих время своих поездок.
— А конкретнее? Сколько водитель сэкономит времени в пути, если воспользуется ЦКАД-3?
— Если на Малой бетонке, двигаясь от М-11 «Нева» к М-7 «Волга» или в обратном направлении, можно в дневное время суток потерять до 2,5—3 часов, поскольку приходится пересекать и светофорные объекты, и перекрестки, то по ЦКАД-3 этот участок преодолевается меньше, чем за час.
Это обусловлено, в том числе, повышенным скоростным режимом: ЦКАД-3 — дорога первой технической категории с расчетной скоростью в 140 км/ч. Сейчас по ней можно разгоняться до 110 км/ч, в перспективе — увеличение лимита до 130 км/ч.
Стоит отметить, что ЦКАД-3 —скоростная и комфортная трасса — позволяет перемещаться по Московской области не только быстро, но и безопасно. Ведь она не имеет одноуровневых пересечений с другими дорогами и магистралями, с железнодорожными путями…
— Вот, к слову, об особенностях ЦКАД-3. Что еще вы бы могли отметить?
— ЦКАД-3 — самый большой из участков: на него приходится почти треть от протяженности всей кольцевой автодороги. Кроме того, это пилотная трасса с Центральным пунктом управления всеми ИТС ЦКАД (интеллектуальные транспортные системы — прим.ред.), к которому потом, как бусы на ниточку, будут подключаться остальные участки.
Ну и с точки зрения сложных инженерных проектов — мост через канал им. Москвы. Такое уникальное искусственное сооружение протяженностью почти 1,5 км с центральным пролетом в 150 метров, которое возводилось без ограничения движения судоходства. Эта переправа, кстати, является интересным объектом и с точки зрения архитектуры — она стала своеобразной доминантой в окружающем ландшафте.
— Вернемся немного назад. Правильно ли я поняла, что в пункте управления на ЦКАД-3 будет вестись мониторинг дорожной ситуации на всей ЦКАД — и на других участках тоже?
— Да. И даже более того — в перспективе к нему подключатся и остальные платные дороги ГК «Автодор», начиная со строящейся трассы М-12. На всей ЦКАД такой пункт один, и если его сравнить с другими — к примеру, с теми, что расположены на М-3 или М-4 — то этот, конечно, самый масштабный.
Здесь гораздо больше инноваций: это и система безбарьерного взимания платы, и автоматизированная система управления дорожным движением, и будущая система обеспечения транспортной безопасности, и автоматизированная система управления наружным освещением объекта.
— Раз уж мы затронули тему инновационных решений. А какие технологии и материалы использовались при укладке асфальта на ЦКАД-3? Это что-то совершенно новое или уже опробованные на других платных дорогах составы?
— В последние годы при дорожном строительстве применяются материалы и технологии, не уступающие зарубежным. И все новые объекты возводятся по проектной документации, включающей в себя все самые современные технические решения.
Скажем, устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичных асфальтобетонов, обладающих улучшенными эксплуатационными показателями. Или другой пример — состав с полимерно-битумным вяжущим, который также позволяет как продлить срок службы покрытия, так и увеличить его физико-механические характеристики.
Те же ИТС — довольно современное решение. Наружное освещение со светодиодными лампами, которое можно отнести к ресурсосберегающим технологиям, устройство разметки в термопластике. Все эти решения применяются не так давно, но уже хорошо зарекомендовали себя, и без них представить современную дорогу трудно.
— А каков ресурс покрытия ЦКАД-3? Как часто придется реконструировать трассу с учетом предполагаемого трафика? И какой трафик, кстати, вы здесь ожидаете?
— Вторая очередь строительства ЦКАД-3 начнется после того, как расчетная интенсивность приблизится к 40 000 автомобилей в сутки. А согласно проектной документации, мы должны выйти на такие показатели через 20 лет.
И хотя сама дорожная «одежда» рассчитана на 18-летний межремонтный срок, верхний слой покрытия здесь, как и на любой другой дороге, определяется интенсивностью движения. Поскольку поначалу мы не ожидаем высокой загруженности магистрали, можно предположить, что к первому легкому ремонту мы раньше, чем через 5 лет, не подойдем.
— Продолжим дорожную тему — сколько на ЦКАД-3 предусмотрено развязок с радиальными трассами?
— На сегодняшний день построено четыре развязки — с М-11 «Нева», с М-8 «Холмогоры», с М-7 «Волга» и с А-107, то есть Малой бетонкой. Соответственно, между ними три перегона, и на каждом установлена рамка системы «Свободный поток», позволяющая фиксировать движение транспорта и рассчитывать стоимость проезда. Вторая очередь строительства предполагает еще пять транспортных развязок — с Дмитровским шоссе, Щелковским и другими направлениями.
— Можете ли вы сказать точнее, когда они появятся?
— Вторая очередь строительства, как я говорил ранее, привязана к достижению определенной интенсивности на ЦКАД, а именно — 40 000 автомобилей в сутки. Но в то же время, если мы увидим, что есть спрос на соответствующие связки, то включим их в программу и ускорим темп реализации.
— Не могу не спросить об одной из уже существующих развязок: когда водители смогут съезжать на ЦКАД-3 с М-11 «Нева» со стороны Санкт-Петербурга? Это, как я понимаю, единственный по факту недостроенный объект на третьем пусковом комплексе.
— В следующем году, в конце. В 2020-м мы планируем получить положительное заключение экспертизы на строительство направленного съезда. Он будет представлять собой не традиционный «бублик», а левоповоротный съезд, который позволит уходить с одной трассы на другую, практически не снижая скорость. Кроме того, у него выше пропускная способность, больше радиусы.
— А почему нельзя было построить его сразу? С чем связана задержка?
— Дело в том, что поскольку в непосредственной близости от развязки пролегают магистральные газопроводы, то строительство съезда потребовало бы их переноса, а это в свою очередь отодвинуло бы срок открытия всего ЦКАД-3. К слову, до конца текущего года мы также планируем завершить строительство кусочка ЦКАД от М-11 «Нева» до М-10 «Россия» и большую часть ЦКАД-4.
— Предусмотрены ли на ЦКАД-3 развороты или съезды для тех, кто оказался на трассе случайно и не желает платить за проезд?
— Нет, развернуться можно только на транспортных развязках. А тем, кто не хочет попадать на платную трассу случайно, нужно внимательнее следить за знаками. ЦКАД — дорога высокой технической категории, и она не предполагает связи с дорогами местного значения, только с основными вылетными магистралями Москвы. К тому же, думаю, таких случаев будет один на тысячу, а потому строительство дополнительных съездов или разворотов нецелесообразно.
— Тем же, кто выбирает платную дорогу осознанно, рассчитывая на максимальный уровень комфорта, наверняка будет интересно узнать, когда на ЦКАД-3 появятся АЗС и площадки для отдыха.
— На ЦКАД-3 уже обустроено 11 площадок отдыха, расположенных через каждые 15 километров. На них предусмотрены детские зоны, скамеечки, туалетные комплексы, навесы. А что касается многофункциональных зон, то их активное развитие предполагается в следующем году. Площадки отдыха были построены в первую очередь, потому что это требование закреплено законодательно. А АЗС, кафе и прочие элементы инфраструктуры — вторичная история.
— А Центры обслуживания и поддержки пользователей — для тех, кто желает приобрести транспондер T-pass, аксессуары, электронный билет на ЦКАД или решить какую-либо проблему, связанную с устройством?
— Один Центр обслуживания и поддержки пользователей расположен на территории Центрального пункта управления на 55-м км дороги, еще один — в Ногинске, модульный Центр поддержки и обслуживания уже открыт на 99 км ЦКАД на зоне отдыха, на 49-м километре такой Центр появится в декабре. Также по ЦКАД будут курсировать передвижные пункты продаж на базе микроавтобусов.
— На других трассах, обслуживаемых ГК «Автодор», дежурят аварийные комиссары — предусмотрена ли эта полезная услуга на ЦКАД-3?
— Да, конечно. Аварийные комиссары уже приступили к исполнению своих служебных обязанностей. А функционал у них такой же, как и на других автодорогах. Это — помощь при ДТП, организация дорожного движения, подвоз топлива, мелкий ремонт автомобиля. Вызвать их можно по единому короткому номеру для всех платных трасс *390.
— Хорошо. Быть может, вы хотели бы напоследок что-то добавить, что-то посоветовать тем, кто планирует активно пользоваться ЦКАД-3?
— Пожалуй, да. Я бы рекомендовал водителям, которые будут строить свой маршрут через ЦКАД-3, пользоваться для оплаты транспондерами T-pass и внимательно следить за дорожными знаками. Что касается оплаты — транспондеры использовать не только просто, но и выгодно — скидки до 50%, а с развязками вопрос сложнее.
У нас протяженность одного перегона — речь об участке между трассами М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» — более 50 км. Следовательно, если не разобраться в схеме развязки и ошибиться со съездом, то можно уехать в противоположную сторону, накрутив при этом 100 лишних километров.