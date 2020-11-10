ЦКАД-3: тарифы и нюансы оплаты проезда по новой скоростной дороге

Главное преимущество ЦКАД-3 — ощутимая экономия времени в пути. Если проводить параллели с бесплатными альтернативами — А-107 (Малая бетонка) или МКАД — то по новой трассе можно добраться от Солнечногорского до Ногинского района Подмосковья в три раза быстрее. А все благодаря отсутствию одноуровневых пересечений со второстепенными дорогами, светофоров, заторов, пешеходных переходов, а также увеличенному скоростному режиму и системе безбарьерного взимания платы «Свободный поток».

ЦКАД-3 стала первой трассой в России, где применена технология Free-flow. Пункты новой системы оплаты представляют собой П-образные опоры-рамки с камерами, датчиками и антеннами, посредством которых деньги за проезд списываются со баланса транспондера водителя автоматически, либо распознается билет на проезд или выставляется счет по госномеру. Перед рамками даже не нужно притормаживать, не то, что останавливаться — радары безошибочно «считывают» транспондеры и госномера автомобилей на максимальной разрешенной скорости.