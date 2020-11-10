ЦКАД-3: тарифы и нюансы оплаты проезда по новой скоростной дороге

Главное преимущество ЦКАД-3 — ощутимая экономия времени в пути. Если проводить параллели с бесплатными альтернативами — А-107 (Малая бетонка) или МКАД — то по новой трассе можно добраться от Солнечногорского до Ногинского района Подмосковья в три раза быстрее. А все благодаря отсутствию одноуровневых пересечений со второстепенными дорогами, светофоров, заторов, пешеходных переходов, а также увеличенному скоростному режиму и системе безбарьерного взимания платы «Свободный поток».
ЦКАД-3 стала первой трассой в России, где применена технология Free-flow. Пункты новой системы оплаты представляют собой П-образные опоры-рамки с камерами, датчиками и антеннами, посредством которых деньги за проезд списываются со баланса транспондера водителя автоматически, либо распознается билет на проезд или выставляется счет по госномеру. Перед рамками даже не нужно притормаживать, не то, что останавливаться — радары безошибочно «считывают» транспондеры и госномера автомобилей на максимальной разрешенной скорости.
Да-да, система «Свободный поток» взимает плату с автомобилистов не только с помощью транспондеров, но и госномеров. Так что на ЦКАД-3 могут свободно заезжать и те, у кого устройства нет — нужно лишь заранее купить билет на официальном сайте компании «Автодор — Платные Дороги», в мобильном приложении «Автодор» (возрастное ограничение 3+), терминале самообслуживания Элекснет или в Центре поддержки и обслуживания пользователей.
Чтобы оформить «проездной», необходимо указать следующую информацию: предполагаемый маршрут, дату и время поездки, категорию и госномер транспортного средства, а также e-mail и номер телефона. А что же делать тем, кто оказался на ЦКАД-3 случайно, без заранее приобретенного билета? Ничего — наслаждаться своим путешествием. Главное — в течение первых пяти дней после поездки погасить задолженность.
Сделать это можно любым из выше перечисленных способов. Например, посредством официального сайта «Автодор — Платные Дороги»: вводите номер телефона, подтверждаете его по СМС-коду, затем указываете контактный email, госномер автомобиля, и на экране появится сумма задолженности. Пятидневный срок оплаты по той или иной причине упущен? Тогда вам придется оплатить и стоимость проезда и штраф, который, впрочем, аннулируется, если рассчитаться за проезд в течение 60 дней.
По истечении двух месяцев административный штраф вступает в действие. Помимо оплаты за проезд, водителю необходимо также внести в государственную казну 2500 рублей (для легковых автомобилей и мотоциклов) или 5000 (для грузовиков). Поправки в Кодекс административных правонарушений, включающие новую статью с санкциями за «безбилетное» использование скоростных дорог, уже прошел первое чтение в Государственной думе.
Да, штрафы появятся в КоАП лишь спустя некоторое время, но это вовсе не значит, что пока официальные наказания нормативными правовыми актами не регулируются, за проезд можно не рассчитываться. Задолженность могут взыскивать с водителей в судебном порядке.
Для оформления билета или оплаты задолженности придется указывать все данные по своему транспортному средству, времени поездки и нельзя ошибиться — иначе билет не распознается в системе при проезде. Поэтому лучше все-таки использовать транспондер. Во-первых, это избавит от необходимости каждый раз вносить данные и перечислять средства. Во-вторых, пользователям устройств T-pass доступна детализация всех поездок. Ну, а в-третьих, они могут рассчитывать на крупные скидки.
— Мы распространили на ЦКАД принцип, действующий на магистрали М-11 — чем дальше пользователь едет, тем больше экономит. На ЦКАД-3 для автомобилистов, имеющих транспондеры T-pass, разработана система скидок за короткие, средние и длинные маршруты, — отметил Андрей Лепихов, заместитель директора департамента инвестиционного и стратегического планирования ГК «Автодор».
Так, коротким маршрутом считается участок от трассы М-11 «Нева» до развязки с А-107 «Никольское-Горки». На нем предусмотрена скидка в размере 15% — то есть там, где водитель с электронным билетом заплатит 65 рублей, у автомобилиста с транспондером со счета спишется 55,25. При единичных поездках разница, быть может, и не ощутима, однако если пользоваться дорогой регулярно, экономия очевидна.
Под средние маршруты подпадает сразу три участка: от М-11 «Нева» до М-8 «Холмогоры», от А-107 «Московское малое кольцо» до М-8 «Холмогоры» и от М-8 «Холмогоры» до М-7 «Волга». На этих отрезках водитель может рассчитывать на скидку в 30%. Например, поездка от платной «Ленинградки» до «Холмогоров» обойдется не в 260 рублей, а всего в 182. Под длинными же маршрутами понимаются поездки по всему ЦКАД-3 или А-107 до М-7. Здесь экономия максимальная — 50%.
Интересно, что «маршрутные» скидки — не единственный бонус, предусмотренный на ЦКАД-3 для пользователей транспондеров T-pass. Как и на прочих скоростных дорогах оператора, на «кольце» действуют льготы по Программе лояльности. Она, напомним, позволяет экономить на поездках от 3 до 15% в зависимости от того, какой объем скидки приобретал водитель за баллы программы. Накопить баллы можно также оплачивая проезд на дорогах, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор».
— Когда ты ездишь по платным дорогам, ты накапливаешь баллы. И в дальнейшем эти баллы можно уже обменивать на скидку. При этом скидка, предусмотренная Программой лояльности, применяется к итоговой стоимости проезда после каскадной — таким образом, экономия может превышать 50% в совокупности, — пояснил Андрей Лепихов.
Чтобы получать бонусы, необходимо приобрести и зарегистрировать транспондер T-pass в личном кабинете на сайте или в приложении и активировать Программу. За каждый проезд рамки системы «Свободный поток» или традиционного пункта взимания платы пользователю начисляется 100 баллов. Скидка в размере 3% «стоит» 500 баллов — то есть минимальный бонус доступен уже после 5 считываний девайса.
Стоит отметить, что Программа лояльности компании «Автодор — Платные Дороги» действует только на трассах концессионера: ЦКАД-3, М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Нева» (58 — 684 км).
Однако это не значит, что на других скоростных магистралях нельзя оплачивать проезд транспондером T-pass. Можно — нужно лишь подключить в личном кабинете так называемую Интероперабельность. Просто баллы по Программе лояльности в этом случае не положены. Более подробно ознакомиться с правилами акции можно на сайте.
Но вернемся к тарифам ЦКАД-3. Любопытно, что они не привязаны ко времени суток или дню недели, как это бывает на других платных дорогах. Имеет значение лишь категория транспортного средства, а их четыре: легковушки и мотоциклы (I категория), грузовики высотой 2 — 2,6 метра (II), двухосные грузовики высотой более 2,6 метра (III) и трехосные грузовики высотой более 2,6 метра (IV).
Так, стоимость 1 км на ЦКАД-3 для владельцев машин I категории без транспондера составляет примерно 4,80 рубля; II категории — 7,20 рубля; III категории — 9,70; IV категории — 15,80. При этом поездка по всей трассе от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» в зависимости от класса транспортного средства обойдется водителю в 510, 760, 1020 или 1660 целковых соответственно. Это, повторимся, если у автомобилиста нет устройства T-pass.
К слову, самый доступный транспондер — модель «Стандарт» — предлагается сегодня за 1250 рублей. У водителя легкового автомобиля он окупится уже после пятой полной поездки по ЦКАД-3, большого грузовика — после второй.
Да даже более продвинутые устройства пользователей не разоряют: стоимость модели «Премиум», отличающейся размерами и дизайном — 1350 рублей, «Лимитированная серия» с уникальными изображениями (юридические лица могут даже нанести логотипы своей компании) — 1600 рублей. А подарочный «Платинум» с особой упаковкой, увеличенной до 5 лет гарантией и ZIP-пакетом, защищающим от нежелательного считывания устройства — 3300.
(ООО «Автодор-Платные Дороги», 127006, Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар, д.9, ОГРН 1147746810826)