Стакан воды на торпедо: сравниваем покрытие трасс ЦКАД-3 и А-107

Но стакан воды — это так, разминка. Куда более интересной получилась вторая часть эксперимента, с которой нам любезно помог художник Михаил Мухин. Он, расположившись на заднем сидении автомобиля, рисовал эскизы передней части салона машины — торпедо, дверной карты, ручки, солнцезащитного козырька, внешнего зеркала заднего вида. Изображений он набросал, разумеется, два: одно — при движении по ЦКАД-3, второе — по А-107.

Завершить наш тест дорожного покрытия мы решили типично «журналистским» испытанием — набором текста на ноутбуке. Задача усложнялась тем, что справиться с ней нужно было в кратчайшие сроки, ведь это — тест на скорость печати. Первый фрагмент мы набирали на ЦКАД-3, устанавливая эталонное значение. А второй — на Малой бетонке, пытаясь улучшить предыдущий результат.

Напомним, что ЦКАД-3 — участок новой кольцевой дороги, связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», открылся 11 ноября 2020 года. Он позволяет добираться с северо-запада на восток Подмосковья всего за 45—60 минут вместо 2,5 часов, которые водитель «теряет» на Малой бетонке или МКАД. К слову, эксперимент, в ходе которого подтверждалось бы это утверждение, портал «АвтоВзгляд» уже провел — посмотреть его результаты можно тут.