Стакан воды на торпедо: сравниваем покрытие трасс ЦКАД-3 и А-107

Мало того, что мы тестировали дорожное покрытие новой трассы, прибегая к нетрадиционным, а местами даже неожиданным методам, эксперимент был сравнительным. То есть все то, что редакция проделывала на ЦКАД-3, повторялось на параллельной дороге — бесплатной альтернативе новейшему «платнику» — Малой бетонке (А-107).
Для проведения первого испытания нам понадобился стакан и бутылка воды. Мы закрепили емкость с помощью двухстороннего скотча на торпедо автомобиля и наполнили ее жидкостью — примерно на ¾. Что происходило далее, вы, вероятно, уже догадываетесь. Сначала мы прокатились по ЦКАД-3, наблюдая за колебаниями воды в стакане, а затем — по А-107. Признаться, результаты нас удивили.
Но стакан воды — это так, разминка. Куда более интересной получилась вторая часть эксперимента, с которой нам любезно помог художник Михаил Мухин. Он, расположившись на заднем сидении автомобиля, рисовал эскизы передней части салона машины — торпедо, дверной карты, ручки, солнцезащитного козырька, внешнего зеркала заднего вида. Изображений он набросал, разумеется, два: одно — при движении по ЦКАД-3, второе — по А-107.
Завершить наш тест дорожного покрытия мы решили типично «журналистским» испытанием — набором текста на ноутбуке. Задача усложнялась тем, что справиться с ней нужно было в кратчайшие сроки, ведь это — тест на скорость печати. Первый фрагмент мы набирали на ЦКАД-3, устанавливая эталонное значение. А второй — на Малой бетонке, пытаясь улучшить предыдущий результат.
Напомним, что ЦКАД-3 — участок новой кольцевой дороги, связывающий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», открылся 11 ноября 2020 года. Он позволяет добираться с северо-запада на восток Подмосковья всего за 45—60 минут вместо 2,5 часов, которые водитель «теряет» на Малой бетонке или МКАД. К слову, эксперимент, в ходе которого подтверждалось бы это утверждение, портал «АвтоВзгляд» уже провел — посмотреть его результаты можно тут.
Столь существенная экономия времени достигается благодаря отсутствию одноуровневых пересечений с дорогами местного значения, светофоров, пешеходных переходов, а также традиционных пунктов взимания платы со шлагбаумами. Да-да, вместо них — рамки новейшей системы «Свободный поток», позволяющей рассчитывать водителей в автоматическом режиме посредством камер, датчиков и антенн.
Именно на ЦКАД-3 впервые в России применили систему Free-flow. Ее преимущество очевидно — не нужно останавливаться или даже снижать скорость, чтобы расплатиться за проезд. Технология «Свободный поток» идентифицирует транспортное средство на максимальной разрешенной скорости, которая, кстати сказать, достигает на новой дороге «магистральных» 110 км/ч для легковых автомобилей.
«Свободный поток» автоматически рассчитывает стоимость проезда по транспондеру, установленному на лобовом стекле машины, или — в отсутствие такового — в соответствии с категорией транспортного средства по предоплаченному билету и госномеру. Лучше, конечно, использовать транспондер. Во-первых, пользователям устройств T-pass полагаются скидки до 50% за «дальность» маршрута и еще до 15% на итоговую стоимость проезда по Программе лояльности ГК «Автодор» (подробности об акции на сайте здесь). Во-вторых, им не нужно каждый раз приобретать электронный билет и вносить все данные о поездке и автомобиле.
Да, тем, у кого транспондеров нет, предлагается два варианта: заранее купить электронный билет или оплатить задолженность в течение 5 дней уже после поездки. Все операции, связанные с покупкой билетов, проводятся на официальном «ЦКАДовском» сайте, в мобильном приложении «Автодор», терминалах Элекснет, Центрах поддержки и обслуживания пользователей, а также на сайте «Автодор — Платные Дороги».
Чтобы приобрести электронный билет, нужно ввести некоторые данные — в частности, предполагаемую дату, время действия билета и маршрут поездки, госномер и категорию автомобиля. Система подсчитает стоимость будущего путешествия и перенаправит на станицу оплаты. Чтобы проверить и оплатить задолженность за совершенный проезд, необходимо предоставить действующий номер телефона с обязательным подтверждением через SMS-код, госномер и адрес электронной почты.
В последнем случае важно помнить, что задолженность за проезд может быть взыскана в судебном порядке. И тогда придется заплатить и стоимость проезда, и стоимость судебных издержек. А еще поправки в КоАП РФ о вынесении штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам прошли первое чтение в Государственной думе. Как только их примут окончательно, штрафовать «безбилетных» водителей будут на сумму от 2500 рублей дополнительно к стоимости проезда.
Уже сейчас автомобилистам, прокладывающим свои маршруты через ЦКАД-3, доступны 11 обустроенных площадок для отдыха (со скамейками, туалетными комплексами, навесами и детскими городками) и услуги аварийных комиссаров, готовых оперативно оказать помощь на дороге. Они бесплатно помогают в любой непредвиденной ситуации, меняют «пробитые» покрышки, осуществляют мелкий ремонт, помогают в оформлении европротокола и вызывают дополнительные спецслужбы.
В следующем году, как порталу «АвтоВзгляд» рассказал в эксклюзивном интервью Виталий Шмаров, руководитель проекта ЦКАД-3 ГК «Автодор», на трассе начнется активное развитие инфраструктуры: к примеру, появятся первые заправочные станции. Через несколько лет — во время второй очереди строительства — возведут несколько новых развязок. Сейчас же их четыре: с трассами М-11 «Нева», А-107, М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга».
Добавим, что ГК «Автодор» запустила уже два участка ЦКАД — третий и пятый, бесплатный. ПК-3.5 — отрезок от М-10 «Россия» до М-11 «Нева» — и ЦКАД-4 — в ближайшей очереди к открытию. Полностью замкнуть новое подмосковное кольцо планируется в следующем году.