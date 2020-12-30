Все, что должен знать водитель о новом платном пусковом комплексе ЦКАД-4

— Константин, если ЦКАД-3 (участок от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» — ред.) — это самый протяженный пусковой комплекс новой кольцевой автодороги, то какая главная особенность ЦКАД-4?
—ЦКАД-4 не сильно уступает третьему участку в протяженности: он чуть-чуть меньше — 97 км против 105,9 км на ЦКАД-3. Как и на третьем пусковом комплексе, у нас тоже есть большой внеклассный мост. Переправа через Москву-реку пролетом 300 м, возведение которого представляло весьма сложный и кропотливый технологический процесс: надвигалось сначала одно пролетное строение, а чуть, позже параллельно с ним, мы начали надвигать и второе.
— Пришлось ли останавливать судоходство?
— Что интересно, нет. Все работы проводились в межнавигационный, зимний период. Как только приостановилось судоходство, мы начали «надвигаться» — причем, повторюсь, это делалось параллельно. Таким образом, удалось существенно сэкономить время — в противном случае мы бы просто не успели открыться до конца текущего года. Вообще по проекту организации строительства, реализация ЦКАД-4 предусматривалась в течение 36 месяцев. Нам же удалось закончить с опережением графика.
— И сильно вы опередили график?
— Изначально проектом организации строительства предполагалось завершение основных строительно-монтажных работ на ЦКАД-4 в апреле 2021 года. Получается, мы открылись аж на четыре месяца раньше — почти одновременно с ЦКАД-3.
— Что было самым сложным в процессе строительства ЦКАД-4?
— Самым сложным, конечно, всегда является подготовка территории. Это освобождение земельных участков, их изъятие, перевод земель. К тому же было много лесных зон, поэтому пришлось много леса сводить, утилизировать это все.
Также будущую дорогу пересекало 199 инженерных коммуникаций, которые нужно было выносить: это и большие магистральные газопроводы, и канализации диаметром 1500 мм, и воздушные линии электропередач до 500 кВ. Кроме того, наша трасса несколько раз пересекается с автомобильной дорогой А-107, с федеральными магистралями М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».
Вот, кстати, на последней мы возвели огромную развязку — четырехуровневую. И поэтому все те трафики, все транспортные потоки, которые тогда существовали, приходилось перепускать. Только представьте, у нас было порядка 20 этапов временных схем организации дорожного движения — все для того, чтобы обеспечить непрерывный проезд транспорта в этом узле, чтобы не перекрывать настолько востребованную магистраль на время стройки.
— Раз уж вы упомянули Малую бетонку (А-107), то в чем преимущества ЦКАД-4 перед этой дорогой? Сколько времени сэкономит водитель, используя новую платную трассу?
— Ну, если говорить конкретно про ЦКАД-4, то автомобилист едет по параллельному А-107 через перегруженное Новоегорьевское шоссе, вечно простаивающее в пробках, через Бронницы с большим количеством светофоров — там тоже теряет время в заторах. Весь маршрут занимает порядка 2—3 часов в зависимости от времени суток и интенсивности трафика.
Наша же трасса — это автомагистраль без пересечений в одном уровне с другими дорогами. Кроме того, на ЦКАД-4 нет никаких светофоров, пешеходных переходов. Не нужно даже останавливаться у шлагбаумов для оплаты проезда: применена безбарьерная система «Свободный поток» (оплата по электронным билетам и транспондерам с автоматическим списанием средств — ред.). В общем, участок протяженностью 97 км можно спокойно преодолеть за 50 минут, а это ощутимая разница.
— С этим трудно спорить. А сколько развязок предусмотрено на ЦКАД-4 и как можно попасть сюда?
— На ЦКАД-4 шесть транспортных развязок: первая — с трассой М-7 «Волга», вторая — с А-107 и Носовихинским шоссе, третья — с А-107 и Егорьевским шоссе (довольно сложный узел и ЦКАД способствует его разгрузке). Пятая — пересечение с М-5 «Урал», шестая — с дорогой межмуниципального значения мкр. Авиационный-Лямцино-ММК с выездом в аэропорт Домодедово, а седьмая — в месте, где ЦКАД пересекается с А-107 и М-4 «Дон».
— А четвертая? Вы пропустили четвертую, но добавили седьмую, почему?
— Да, верно. Четвертая развязка подразумевается проектом второй очереди, но все подробности о ней раскроем позже.
— Все ли развязки готовы полностью? Или где-то пока каких-то съездов все же не хватает?
— Да, на пятой развязке, соединяющей ЦКАД-4 с трассой М-5 «Урал», у нас предусмотрено 2 направленных съезда, которые будут завершены чуть позже — в следующем году.
— Понятно, что ЦКАД в целом и четвертый пусковой комплекс в частности разгрузят уже существующие «кольца» — А-107 и МКАД. А как запуск ЦКАД-4 скажется на трафике радиальных направлений — к примеру, вечно загруженных М-7 «Волга», М-4 «Дон», Новорязанского и Егорьевского шоссе?
— Мы прогнозируем, что автомобилисты, выбирая между бесплатной А-107 — трассой перегруженной, проходящей через населенные пункты, через сложные развязки с постоянными заторами — и платной дорогой ЦКАД-4, по которой можно проехать без проблем и быстро, при этом экономя время и топливо, наверняка отдадут предпочтение последней. А это, надеемся, положительно скажется на трафике всей улично-дорожной сети региона — в том числе и радиальных трасс, ведь благодаря нашему «кольцу» часть потока уйдет с МКАД.
— Вот, к слову, многие наши читатели интересуются, а почему на ЦКАД именно по две полосы движения в каждую сторону, а не по три, например?
— Все просто: количество полос движения рассчитывается, исходя из предполагаемой интенсивности движения. На данный момент двух полос в каждую сторону достаточно, чтобы обеспечить беспрепятственный и безопасный пропуск транспорта, чтобы не образовывались заторы, чтобы всем водителям было комфортно.
Соответственно, дальше у нас предусмотрена вторая очередь строительства. К ней приступим, когда интенсивность движения достигнет 40 000 автомобилей в сутки — мы не только построим новую развязку, но и увеличим количество полос до трех (в каждую сторону — ред.). Возможность уширения, скажем так, закладывалась изначально, при проектировании трассы.
— А какова вообще сейчас — на первом этапе — пропускная способность ЦКАД-4?
— Около 20 000 автомобилей в сутки.
— И когда, по вашим предложениям, трасса выйдет на показатель, превышающий это число вдвое? Или, проще говоря, когда ожидать второй очереди строительства?
— Согласно расчетам интенсивности и возрастанию транспортного потока, мы выйдем на 40 000 автомобилей к 2030 году.
— Даже 20 000 машин в сутки — цифра не маленькая. Где ведется мониторинг дорожной ситуации, куда «стекается» вся информация с камер, откуда на информационные табло выводится нужные сведения — погода, предупреждения и так далее?
— Вся информация аккумулируется и передается дистанционно в Центральный пункт управления, расположенный на третьем участке ЦКАД.
— То есть из того пункта управления операторы следят не только за движением на ЦКАД-3, но и за другими участками «кольца»?
— Да, именно так — все участки ЦКАД, не только третий пусковой комплекс.
— Помимо прочего, как мне известно, по камерам видеонаблюдения операторы видят останавливающиеся на трассе автомобили, которые не могут продолжать движение вследствие какой-либо неисправности, и отправляют к ним аварийных комиссаров. Когда аваркомы появятся на ЦКАД-4, и какую именно помощь они могут оказать водителю?
— Аварийные комиссары приступили к работе сразу же, как только открылось движение на участке. Мы обеспечили эксплуатацию автомобильной дороги — всех ее сооружений и служб. Что же до аваркомов, то они производят мелкий ремонт транспортных средств, помогают автомобилистам корректно заполнять европротокол — а в случае необходимости вызывают и экстренные службы. Также технические специалисты меняют поврежденные колеса, доставляют водителей к АЗС, если у тех в пути закончилось топливо. При этом они оказывают услуги совершенно бесплатно.
— Чтобы экономить на проезде по ЦКАД-4 — да и по другим участкам «кольца» — лучше использовать транспондер T-pass. На ЦКАД-3 его можно приобрести прямо на трассе — в мобильных и модульном пунктах продаж. А появятся ли такие пункты на четвертом участке?
— Да, конечно. Они будут располагаться на площадках для отдыха — чтобы пользователи могли быстро приобретать транспондеры и тут же экономить средства — но чуть позже.
— И напоследок: о чем важно помнить, выезжая на ЦКАД-4? Какой совет вы могли бы дать автомобилистам, планирующим активно эксплуатировать новую платную дорогу?
— Не превышать скорость, конечно. Ведь самое главное — это безопасность. Да, ЦКАД-4 присвоена высшая дорожная категория 1А, что гарантирует водителю комфортное и быстрое передвижение по Московской области. Но за стрелкой на спидометре нужно все-таки следить — думать о себе, о своих близких, других участниках дорожного движения.
* Платный режим проезда на ЦКАД-4 и открытых участках ЦКАД-1 планируется ввести только после новогодних праздников. Плата за проезд по ЦКАД-3—5 взимается с 28 декабря 2020 года. Подробную информацию о способах оплаты проезда на ЦКАД можно уточнить на сайте ООО «Автодор-Платные Дороги».