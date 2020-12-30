Все, что должен знать водитель о новом платном пусковом комплексе ЦКАД-4

— Константин, если ЦКАД-3 (участок от М-11 «Нева» до М-7 «Волга» — ред.) — это самый протяженный пусковой комплекс новой кольцевой автодороги, то какая главная особенность ЦКАД-4?

—ЦКАД-4 не сильно уступает третьему участку в протяженности: он чуть-чуть меньше — 97 км против 105,9 км на ЦКАД-3. Как и на третьем пусковом комплексе, у нас тоже есть большой внеклассный мост. Переправа через Москву-реку пролетом 300 м, возведение которого представляло весьма сложный и кропотливый технологический процесс: надвигалось сначала одно пролетное строение, а чуть, позже параллельно с ним, мы начали надвигать и второе.

— Пришлось ли останавливать судоходство?

— Что интересно, нет. Все работы проводились в межнавигационный, зимний период. Как только приостановилось судоходство, мы начали «надвигаться» — причем, повторюсь, это делалось параллельно. Таким образом, удалось существенно сэкономить время — в противном случае мы бы просто не успели открыться до конца текущего года. Вообще по проекту организации строительства, реализация ЦКАД-4 предусматривалась в течение 36 месяцев. Нам же удалось закончить с опережением графика.