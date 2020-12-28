Едем по ЦКАД: 5 причин использовать новую скоростную магистраль

Среди моторизованных россиян бытует мнение, что платные дороги — это крайне разорительно, особенно когда речь идет не о редких семейных автопутешествиях, а о грузовых перевозках, подразумевающих ежедневные перемещения по региону, стране или континенту. На самом же деле скоростные магистрали уже в краткосрочной перспективе позволяют бизнесу экономить. Понимаем, что на первый взгляд сие утверждение кажется абсурдным, но это действительно так, и вот почему.
Очевидное преимущество платных дорог — существенная экономия времени в пути, достигаемая благодаря «магистральному» скоростному режиму. Так, на ЦКАД «легковушкам» и грузовым автомобилям с массой до 3,5 т разрешается разгоняться не до 90, а до 110 км/ч (на некоторых других платных дорогах и вовсе до 130), а коммерческому транспорту с массой более 3,5 т — не до 70, а до 90 км/ч.
Если проводить параллели с бесплатными альтернативами — в частности, с соседней А-107 — то Малая бетонка пролегает через множество населенных пунктов, где разрешенная скорость снижается до 50—60 км/ч. А прибавить сюда еще светофоры, пешеходные переходы, пересечения со второстепенными дорогами, пробки — и время в пути многократно увеличивается. Про МКАД с его вечными заторами, создаваемыми гостями и жителями столицы, даже упоминать не будем.
Впрочем, не только повышенный скоростной режим позволяет водителям коммерческого транспорта экономить время в пути. На ЦКАД впервые в России применена технология взимания платы типа «Свободный поток». На новой трассе нет традиционных пунктов со шлагбаумами. Вместо них — рамки с камерами, датчиком и антенной, посредством которых средства списываются автоматически, когда автомобиль проезжает под опорой.
И притормаживать не нужно: система работает корректно даже на максимально разрешенных скоростях. Главное здесь — приобрести заранее электронный билет, воспользовавшись официальным сайтом компании «Автодор — Платные Дороги» или мобильным приложением. А еще лучше использовать транспондер. Во-первых, с ним гораздо проще — не нужно каждый раз вносить данные по автомобилю и предполагаемой поездке. А во-вторых, пользователям устройств T-pass предоставляются солидные скидки.
В зависимости от дальности маршрута, стоимость поездки снижается на 15, 30 или 50 процентов. Сколько это в денежном выражении? К примеру, владелец двухосного грузовика высотой более 2,6 м (III категория ТС) без транспондера заплатит за поездку по ЦКАД от М-10 «Россия» до М-2 «Крым» 2135 рублей, а с транспондером T-pass — уже 1067,5. Согласитесь, разница весьма ощутимая.
Само устройство стоит недорого: на сайте «Автодор — Платные Дороги» девайсы предлагаются по цене от 1250 до 1600 целковых. Любопытно при этом, что благодаря транспондеру, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут не только экономить на проезде по ЦКАД и иным платным трассам концессионера, но и присоединиться к Программе лояльности (предусматривает дополнительные скидки до 15%), а также получить дополнительные возможности.
При желании, логистические компании и частные перевозчики могут совершенно бесплатно подключить электронный документооборот, оформить ежемесячную экспресс-доставку закрывающих бумаг или заказать персонализацию устройств логотипами компании. Как зачем? Чтобы повысить узнаваемость бренда, что также в конечном счете приведет к увеличению заказов и прибыли.
Итак, мы выяснили, что «платники» способствуют ускоренной доставке заказов клиентам, а значит за аналогичный промежуток времени можно развозить больше товаров. Но и этим список преимуществ ЦКАД перед бесплатными альтернативами не ограничивается.
К сожалению, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций на дороге, отнимающих у водителей значительное время — к примеру, тех же аварий. Разумеется, ДТП случаются и на «платниках», но значительно реже. Ведь риски попасть в аварию на хорошо освещенной трассе с небольшим трафиком, отсутствием пешеходов, светофоров и перекрестков существенно ниже, чем на обычной дороге, где все эти «прелести» есть.
Другое дело, что сотрудники ГИБДД, вероятнее всего, приедут на место происшествия быстрее — все-таки свободная скоростная магистраль. А если будет возможность обойтись без них (инцидент с участием двух ТС без пострадавших), то аварийные комиссары, круглосуточно дежурящие на ЦКАД, помогут правильно составить европротокол. Их точно ждать не придется долго: они, согласно регламенту, прибывают на подмогу в течение 10—12 минут.
Если же вынужденная остановка вызвана не ДТП, а какой-либо поломкой, то аварийные комиссары приложат максимум усилий, чтобы решить и эту проблему. У технических специалистов, имеющих высокую квалификацию, всегда под рукой необходимое оборудование: они оперативно меняют поврежденные колеса, проводят мелкий ремонт, «оживляют» аккумуляторы, помогают раздобыть топливо. И самое приятно, что все услуги предоставляются бесплатно.
Понятно, что в большинстве своем водители грузовых автомобилей обладают знаниями и навыками, чтобы выйти из нештатной ситуации самостоятельно, но далеко не все проблемы можно решить на месте без оборудования или пары «запасных» рук. И особенно, если беда настигла на бесплатной дороге в нескольких сотнях километров от ближайшего населенного пункта.
Стоит отметить, что при строительстве ЦКАД — как, впрочем, и других платных дорог компании «Автодор» — применяются высококачественные материалы и инновационные технологии, заимствованные за рубежом. Именно благодаря этому на новом «кольце» дорожное полотно лучше, чем на бесплатных бетонках. А если активно ездить по ЦКАД, избегая А-107 и прочих разбитых трасс, можно продлить жизнь некоторым системам автомобиля — в частности, тормозной, рулевой и ходовой. Машина не будет простаивать в сервисных центрах, а владельцам не придется тратиться на ее ремонт.
Ну и вишенка на торте: на ЦКАД нет отчислений в систему «Платон», запущенную в России в 2015 году. Она, напомним, подразумевает взимание платы за пользование дорог с владельцев коммерческой техники, имеющей максимальную разрешенную массу свыше 12 т. Обладатели грузовиков таким образом как бы компенсируют вред, причиненный дорожному покрытию в ходе эксплуатации трасс большегрузами.
На ЦКАД компании освобождены от внесения платежей в систему «Платон», что позволяет им экономить по 2 рубля 20 копеек на каждом километре пути, а это, по некоторым данным, ведет к сокращению затрат примерно на 5—7%. Никакого волшебства — просто требование, закрепленное законодательно. Если водитель расплачивается за проезд, то никакие «налоги» с него больше не взимаются.
Итак, мы насчитали целых 5 причин, почему логистам стоит задуматься об использовании ЦКАД, отказавшись от А-107. Во-первых, новое «кольцо» позволит быстрее добираться до пункта назначения и развозить больше товаров. Во-вторых, водители смогут оперативнее справляться с возникающими поломками. В-третьих, не нужно платить в «Платон». В-четвертных, открывается доступ к дополнительным привилегиям. Ну и в-пятых, ЦКАД позволит сэкономить на восстановлении авто после езды по некачественным дорогам. А это, пожалуй, одна из самых больших статей расходов для бизнеса.