Едем по ЦКАД: 5 причин использовать новую скоростную магистраль

Среди моторизованных россиян бытует мнение, что платные дороги — это крайне разорительно, особенно когда речь идет не о редких семейных автопутешествиях, а о грузовых перевозках, подразумевающих ежедневные перемещения по региону, стране или континенту. На самом же деле скоростные магистрали уже в краткосрочной перспективе позволяют бизнесу экономить. Понимаем, что на первый взгляд сие утверждение кажется абсурдным, но это действительно так, и вот почему.

Очевидное преимущество платных дорог — существенная экономия времени в пути, достигаемая благодаря «магистральному» скоростному режиму. Так, на ЦКАД «легковушкам» и грузовым автомобилям с массой до 3,5 т разрешается разгоняться не до 90, а до 110 км/ч (на некоторых других платных дорогах и вовсе до 130), а коммерческому транспорту с массой более 3,5 т — не до 70, а до 90 км/ч.