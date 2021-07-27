Вот это экономия: портал «АвтоВзгляд» сделал круг по ЦКАД

Строительство ЦКАД — трассы, на которую возлагались огромные надежды — началось еще в 2014 году. За семь лет дорожники уложили 336,5 км асфальтового покрытия, переустроили почти 900 инженерных коммуникаций, возвели 225 искусственных сооружений и соорудили 18 развязок. И это еще объект «сдался» раньше срока, что стало возможным благодаря слаженной работе 15 000 человек, одновременно выходивших на смены в период максимальной активности.
Первым открылся пятый пусковой комплекс ЦКАД — участок от деревни Жедочи Наро-фоминского района Подмосковья до Ленинградского шоссе. Он состоит из фрагментов, построенных с нуля, а также реконструированных участков А-107. Проще говоря, это перелицованная Малая бетонка. Только теперь более комфортная: с качественным дорожным покрытием, освещением и двумя полосами движения в каждую сторону.
Осенью минувшего года Госкомпания «Автодор» ввела в эксплуатацию ЦКАД-3 — участок протяженностью 105,9 км, проходящий от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга». А в преддверии новогодних праздников было запущено движение по ЦКАД-3,5 (от М-10 до М-11), ЦКАД-4 (от М-7 до М-4) и частично ЦКАД-1. Наконец, в начале июля Президент РФ Владимир Путин торжественно открыл и недостающие фрагменты ЦКАД-1, связавшие М-4 и Малую бетонку в районе деревни Жедочи.
Только представьте: 336,5 км новой дороги, которая могла бы дать фору прославленным немецким автобанам. Магистральная скорость (до 110 км/ч), отсутствие пешеходных переходов, светофоров и пробок, новейшая система взимания платы типа «Свободный поток» — П-образные рамки с датчиками и камерами вместо традиционных пунктов со шлагбаумами. Но так ли все хорошо на ЦКАД в самом деле?
Чтобы проверить это, корреспондент портала «АвтоВзгляд» проехал на редакционном автомобиле полный круг по новому кольцу. Маршрут следующий: едем из Москвы по М-11 «Нева», уходим на внутреннюю сторону ЦКАД (то есть по направлению к Дмитровскому шоссе) и возвращаемся обратно на пересечение с «Невой». Разумеется, засекаем при этом время. Кстати, если верить навигатору, аналогичный путь на Малой бетонке занял бы у нас 9,5 часа. Ну что, стартуем?
16:00 — 17:00
Для начала хотелось бы объяснить, почему я выбрала для эксперимента именно такое — то ли дневное, то ли вечернее — время. Все просто: будний день — те, кто перемещается по области, решая рабочие задачи, еще не завершили свои дела, а те, кто в Подмосковье проживает, уже потихонечку выезжают в сторону дома. В общем, автомобилей на ЦКАД предостаточно, а в таких условиях тестировать дорогу куда интереснее.
Итак, в 16:00 я ухожу с «Невы» на ЦКАД. Указатель, предупреждающий о съезде, установлен за 800 м — не заметить его сложно. Развязка до конца не достроена, чуть позже появится еще один виток — для тех, кому нужно попасть на кольцо со стороны Санкт-Петербурга. Я же двигаюсь по направлению от столицы, поэтому никаких проблем. Сразу же попадаю в пункт взимания платы. Такой традиционный — со шлагбаумами — он здесь один: для расчета за проезд по М-11 «Нева».
Поездка от МКАД до ЦКАД обошлась мне примерно в 500 рублей. Напомним, что этот участок не относится к «Автодору»: там концессионером является ООО «СЗКК». Выхожу на ЦКАД, сразу же «ставлю» круиз-контроль на максимальные разрешенные 110 км/ч. В правом ряду неспешно идут большегрузы: не могу сказать, что вереницей, но их довольно много. Обойти фуры легко по левой полосе — трафик небольшой. Прекрасное — вот, не соврать — дорожное покрытие! Интересно, так будет и дальше?
17:00 — 18:00
Позади три развязки, не считая той, с которой заехала я. В их числе — съезд на Малую бетонку в районе Никольского (по ней можно уйти на Дмитровское шоссе), М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга». Получается, за первый час я прошла весь ЦКАД-3. Могло быть чуть быстрее — слишком долго искала в своей бездонной сумке банковскую карту для оплаты проезда по М-11 «Нева». Что же, на мой взгляд, 50 минут за треть кольца— это весьма неплохо.
Впечатления от третьего комплекса положительные. Комплимент дорожному покрытию я уже сделала — теперь поблагодарю Госкомпанию «Автодор» за обустроенные площадки для отдыха. Нет, я нигде не останавливалась, ведь это одно из ключевых условий эксперимента, но успела хорошенько их рассмотреть. Благо, что была масса возможностей это сделать: парковки встречаются через каждые, наверное, 15 км.
На ЦКАД-4 картина ровно та же: придраться, как бы мне ни хотелось, не к чему. Две полосы движения, фонари, указатели. Кстати, информационные таблички, указывающие направление движения на следующей развязке, дублируются. И это очень удобно: если вдруг не поймешь что-то с первого раза — отвлечешься или просто не сообразишь моментально — будет еще один шанс (а на самом деле даже три или четыре).
18:00 — 19:00
Очередной час я встретила на подъезде к Симферопольскому шоссе. То есть проехала еще пять развязок: с Егорьевским шоссе, М-5 «Урал», М-4 «Дон» и две — с А-107, одна из которых ведет к аэропорту Домодедово, что, как мне кажется, очень удобно — не надо переживать из-за пробок. Кстати, что интересно, за два часа я ничуть не устала. Думаю, по такой дороге легко бы прошла еще несколько сотен километров.
О, на обочине — автомобиль на «аварийках»: похоже, с поврежденным колесом. Рядом с ним припарковалась другая машина. Это — Аварийные комиссары, технические специалисты, которые круглосуточно дежурят на ЦКАД и прочих «платниках». Они не только огородили место «происшествия» конусами и знаком, но и сами включились в работу, помогая автомобилисту решить проблему.
Аваркомы пребывают на вызов строго в течение 10—12 минут. У них в арсенале — необходимый инструмент и навыки, позволяющие качественно оказывать услуги тем, кто попал в беду. Помимо замены поврежденных колес, специалисты проводят несложный ремонт, помогают с оформлением европротокола при ДТП или буксировкой машины в безопасную зону, если водителю стало плохо. И все это — совершенно бесплатно. Запишите на всякий случай номер: *390 для всех платных трасс.
19:00 — 20:00
Итак, я добралась до ЦКАД-5. Заехала на АЗС — топливо подходило к концу — и отправилась дальше. Надо сказать, разница между платными и бесплатным участком чувствуется сразу. Нет, дорожное покрытие на том же высоком уровне. Те же две полосы движения в каждую сторону, фонари, радужные серо-оранжевые шумозащитные экраны, указатели. Однако — светофоры, пешеходные переходы, населенные пункты.
Мне, наверное, еще повезло. Несмотря на «сдерживающие» факторы, мы двигались в хорошем темпе, поддерживая максимальную разрешенную скорость. Только в одном месте встали в пробку — на железнодорожном переезде в Малых Вяземах. Пробремный участок: не повторяйте моих ошибок, ищите пути объезда, планируя маршрут.
Хотя справедливости ради стоит сказать, что на церемонии открытия последнего участка ЦКАД губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что в обозримом будущем над железной дорогой в Малых Вяземах возведут эстакаду, тем самым освободив автомобилистов от жутких заторов. Что ж, с нетерпением ждем!
20:00 — 21:20
В девятом часу я вырвалась из пробки, преодолев переезд, и продолжила движение на крейсерской скорости. Звенигород, Новая Рига, Пятницкое шоссе, Ленинградское. Здесь сказать особо нечего, на этом участке никаких открытий не случилось: ЦКАД «ровный» на всем своем протяжении. Комфортный, безопасный, понятный. Твердая пятерка!
Подводя итоги нашего эксперимента, следует отметить, что я провела в пути 5 часов и 20 минут: почти в два раза меньше, чем прогнозировалось на Малой бетонке. И это — с учетом заправки и затора на железнодорожном переезде в Малых Вяземах. Как мне кажется, отличный результат, тем более что я ехала в «часы пик» рабочего дня. А теперь перейдем к самому интересному — в какую же сумму мне обошелся сей вояж.
Вообще цена полного круга по ЦКАД для легкового автомобиля (1-я категория) — 1235 рублей. Но поскольку перед поездкой я установила на лобовое стекло транспондер T-pass, обеспечив тем самым 40-процентную скидку, заплатила по итогу всего 741 рубль. А воспользовалась бы бонусами по Программе лояльности (решила сохранить их до отпуска), то «срезала» бы ценник еще на 15% до 630 рублей.
Напоследок хотелось бы дать несколько полезных советов тем, кто собирается пользоваться ЦКАД. Во-первых, позаботьтесь заранее о топливе. Во-вторых, запишите на всякий случай единый номер службы Аварийных комиссаров (они и так увидят вас по камерам, но вдруг). В-третьих, внимательно следите за указателями, некоторые перегоны очень длинные. А в-четвертых, не поскупитесь на транспондер T-pass — как показала практика, он действительно позволяет ощутимо сэкономить.