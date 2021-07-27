Вот это экономия: портал «АвтоВзгляд» сделал круг по ЦКАД

Строительство ЦКАД — трассы, на которую возлагались огромные надежды — началось еще в 2014 году. За семь лет дорожники уложили 336,5 км асфальтового покрытия, переустроили почти 900 инженерных коммуникаций, возвели 225 искусственных сооружений и соорудили 18 развязок. И это еще объект «сдался» раньше срока, что стало возможным благодаря слаженной работе 15 000 человек, одновременно выходивших на смены в период максимальной активности.

Первым открылся пятый пусковой комплекс ЦКАД — участок от деревни Жедочи Наро-фоминского района Подмосковья до Ленинградского шоссе. Он состоит из фрагментов, построенных с нуля, а также реконструированных участков А-107. Проще говоря, это перелицованная Малая бетонка. Только теперь более комфортная: с качественным дорожным покрытием, освещением и двумя полосами движения в каждую сторону.

Осенью минувшего года Госкомпания «Автодор» ввела в эксплуатацию ЦКАД-3 — участок протяженностью 105,9 км, проходящий от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга». А в преддверии новогодних праздников было запущено движение по ЦКАД-3,5 (от М-10 до М-11), ЦКАД-4 (от М-7 до М-4) и частично ЦКАД-1. Наконец, в начале июля Президент РФ Владимир Путин торжественно открыл и недостающие фрагменты ЦКАД-1, связавшие М-4 и Малую бетонку в районе деревни Жедочи.