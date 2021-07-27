Забыть про бетонки: почему стоит перейти на ЦКАД

Большую часть Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Госкомпания «Автодор» открыла всего полгода назад, а в начале июля Президент РФ Владимир Путин торжественно ввел в эксплуатацию последний фрагмент первой очереди строительства, замкнувший подмосковное кольцо. Отныне водителям доступны все 336,5 км трассы, 76,4 из которых — бесплатный участок, представляющий собой реконструированную А-107 (Малая бетонка).
Преимущества ЦКАД перед альтернативными дорогами очевидны. Это — существенная экономия времени, высокий уровень комфорта и безопасности, качественное дорожное покрытие, обустроенные площадки для отдыха. По крайней мере, в теории. А как же обстоят дела на практике? Что о новом «платнике» думают реальные водители, которые эксплуатируют трассу постоянно или оказались на ней впервые.
Чтобы это выяснить, портал «АвтоВзгляд» прокатился по площадкам для отдыха на ЦКАД и пообщался с несколькими автомобилистами, задавая им одни и те же вопросы. А что из этого получилось — смотрите в нашем видеосюджете.
Напомним, что на ЦКАД нет традиционных Пунктов взимания платы — расчет за проезд производится посредством П-образных рамок системы «Свободный поток». К слову, подмосковное кольцо стало первой российской трассой, где применяется инновационная безбарьерная система free-flow. У водителя есть три способа оплаты проезда: транспондер, заранее приобретенный электронный билет или погашение задолженности уже по факту в течение пяти дней.
Наиболее оптимальный вариант — транспондер T-pass. Во-первых, с устройством, установленным на лобовом стекле автомобиля, водителю не нужно заранее покупать билет или проверять задолженность после. Во-вторых, держателям транспондеров T-pass предоставляются хорошие скидки — если мы говорим о ЦКАД, то это до 40% в зависимости от маршрута. В-третьих, предусмотрена Программа лояльности: можно получить еще до 15% скидки сверху.
Наконец, транспондер удобен еще и тем, что его можно использовать для оплаты проезда по всем платным дорогам России (ЗСД, участок 15—58 км Москва-Солнечногорск на М-11 «Нева», Новый обход Одинцово), а не только на тех трассах, что находятся в доверительном управлении Госкомпании «Автодор» (ЦКАД, М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-3 «Украина»). Нужно лишь подключить услугу интероперабельности — в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Автодор».
Узнать об устройствах T-pass больше (как и где их можно купить, как завести личный кабинет и пополнить счет) можно, посмотрев другой видеосюжет портала «АвтоВзгляд», размещенный тут.