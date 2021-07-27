Забыть про бетонки: почему стоит перейти на ЦКАД

Большую часть Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Госкомпания «Автодор» открыла всего полгода назад, а в начале июля Президент РФ Владимир Путин торжественно ввел в эксплуатацию последний фрагмент первой очереди строительства, замкнувший подмосковное кольцо. Отныне водителям доступны все 336,5 км трассы, 76,4 из которых — бесплатный участок, представляющий собой реконструированную А-107 (Малая бетонка).

Преимущества ЦКАД перед альтернативными дорогами очевидны. Это — существенная экономия времени, высокий уровень комфорта и безопасности, качественное дорожное покрытие, обустроенные площадки для отдыха. По крайней мере, в теории. А как же обстоят дела на практике? Что о новом «платнике» думают реальные водители, которые эксплуатируют трассу постоянно или оказались на ней впервые.

Чтобы это выяснить, портал «АвтоВзгляд» прокатился по площадкам для отдыха на ЦКАД и пообщался с несколькими автомобилистами, задавая им одни и те же вопросы. А что из этого получилось — смотрите в нашем видеосюджете.